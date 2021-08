Divisionär hielt 1.-August-Rede auf Gut Sonnenberg

Unterengstringen Jodel, Talerschwingen und Bratwürste: So wurde auf dem Sonnenberg gefeiert Der Bürgerliche Gemeindeverein Unterengstringen (BGV) lud Divisionär Willy Brülisauer aus dem Toggenburg an die 1.-August-Feier auf dem Gut Sonnenberg ein. Er hielt eine fast unpolitische Rede. Lydia Lippuner 01.08.2021, 16.52 Uhr

Thomas Wirz, Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins Unterengstringen, moderierte den Anlass auf dem Gut Sonnenberg. Lydia Lippuner Divisionär Willy Brülisauer sprach über die Gründung der modernen Schweiz, die Bedeutung der gemeinsamen Währung und Kampfjets. Lydia Lippuner Der achtjährige Jérôme zeichnete während der Rede ein Bild vom Divisionär... Lydia Lippuner ... und überreichte ihm dieses nach der Ansprache. Lydia Lippuner 200 Würste waren bestellt und brutzelten auf dem Grill. Lydia Lippuner

Es habe nur einmal geregnet auf seinem Weg vom Toggenburg nach Unterengstringen, sagte Divisionär Willy Brülisauer zu Beginn seiner Rede. Die Zuhörer sassen am Sonntagmorgen in der Scheune des Guts Sonnenberg und lauschten dem hochrangigen Militär in Uniform. Er machte gleich zu Beginn klar:

«Eine 1.-August-Rede ist eine der heikelsten rhetorischen Aufgaben für militärische Chefs, weil man bekanntlich in Uniform nicht politisieren darf.»

Deshalb wolle er nun über zwei urschweizerische Werte reden: Geld und Sicherheit.

Der Divisionär sprach in seiner rund 20-minütigen Rede über den Fünfliber. Er begann mit der Gründung des modernen Bundesstaates 1848, bei der auch eine einheitliche Währung ein Thema wurde. Die Schweiz habe den Schweizer Franken aber nicht als Mittel der Abschottung von anderen Ländern verstanden, sondern als Instrument zur Offenheit und zur Internationalität. Diese Offenheit zeige sich auch bei den Armeeangehörigen. 35 Prozent von ihnen hätten einen Migrationshintergrund.

Der Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins jodelte

Dann kam Brülisauer auf das Schweizer Kreuz auf dem Fünfliber zu reden. «Das weisse Kreuz auf rotem Grund symbolisiert die Eidgenossenschaft und damit unsere Bundesverfassung mit den darin festgeschriebenen Zielen und Werten.» Dasselbe Schweizer Kreuz sei auch auf den Kampfjets zu sehen, die dann und wann über die Region düsen. Gegen den Schluss seiner Ansprache sagte Brülisauer:

«Wenn es wieder einmal zu einem Überschallknall kommen sollte, dann freuen Sie sich darüber, dass es unsere Kampfjets am Himmel sind und nicht irgendwelche Fremde!»

Thomas Wirz, Präsident des Bürgerlichen Gemeindevereins, der die Feier organisierte, moderierte den Anlass. Auch bei ihm spielte der Fünfliber eine Rolle. Er liess das Geldstück in einer Tonschale kreisen. Dazu jodelte er. Anschliessend wurden alle zum Singen aufgefordert. Mit der ersten Strophe der Nationalhymne war der offizielle Teil des Samstagmorgens zu Ende und die Anwesenden widmeten sich den Bratwürsten und ihren Tischgesprächen.