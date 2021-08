Entsorgung des alten Anhängers sorgt für Unmut bei Passanten

Unterengstringen Das Ortsmuseum entsorgte den alten Holzanhänger – Spaziergänger waren empört Das Unterengstringer Ortsmuseum macht sich für den Neustart nach der Coronapause bereit. Deshalb musste auch ein Gülle-Anhänger weichen, der schon beinahe zum Dorfbild gehörte. Lydia Lippuner 02.08.2021, 10.23 Uhr

Rostig, wurmstichig und morsch: Der rund 70-Jährige Holzanhänger vor dem Unterengstringer Ortsmuseum wurde abgerissen. zvg

Die Passanten staunten nicht schlecht, als sie sahen, wie vor dem Dorfmuseum ein alter Güllewagen zerlegt wurde. Ein Spaziergänger wandte sich nach seinen Beobachtungen an die «Limmattaler Zeitung» und fragte: «Sollte ein Ortsmuseum seine historischen Ausstellungsstücke nicht pflegen und erhalten und eben nicht zerstören?» Er fügte an, dass der Anhänger wohl kaum entsorgt wurde, weil es vor dem Ortsmuseum zu wenig Platz habe oder dergleichen.

Auf Nachfrage erklärt Peter Weniger, Obmann des Ortsmuseums, dass es sich beim Holzanhänger um einen ungefähr 1,5 Tonnen schweren eisernen Güllenwagen mit einem Holzfass gehandelt habe. Diesen habe man im Zuge der Aufräumarbeiten entsorgt. «Das Museum wird am 5. September nach der Coronapause zum ersten Mal wieder öffnen», sagt Weniger. Bis dahin habe das Team des Ortsmuseums einige Aufräumarbeiten in Angriff genommen. «Wir haben den Boden der Trotte erneuert und eine Ausstellung über Abwasser aufgebaut», so Weniger. Zudem habe man auch den rund 70-Jährigen Wagen zerlegt. Dieser gehöre mit diesem Alter und in diesem Zustand noch nicht zu den Gegenständen, die man aufbewahren müsse.

Güllen anno dazumal: Früher wurde mit solchen Fasswagen die Gülle auf den Feldern ausgebracht. Themenbild: zvg

Der Wagen wurde dem Ortsmuseum aufgezwungen

Das Eisengestell des alten Güllewagens sei bereits rostig gewesen und die Holzteile sehr stark wurmstichig und teilweise gar vermodert. «Manchmal kletterten Kinder auf diesem Wagen herum, das war sehr gefährlich», sagt Weniger. Das sei ein weiterer Grund gewesen, weshalb man den Güllewagen abgebaut habe. Überdies habe das Ortsmuseum noch einen weiteren Anhänger im Inventar, der besser erhalten sei.

Die Gemeinde Unterengstringen erklärt auf Nachfrage, dass der Wagen einem Unterengstringer Bauern gehört habe, der den Anhänger in der Scheune eines ehemaligen Gemeindepräsidenten einlagerte. Als der alt Gemeinderat seine Scheune aufgrund eines Bauprojekts räumen musste, habe er kraft seines Amtes veranlasst, dass der Güllewagen vor dem Museum aufgestellt wird. «Er wurde also dem Museum aufgezwungen», schreibt der Unterengstringer Gemeindeschreiber Pascal Brun in seiner Antwort. Im Laufe der letzten sechs Jahre sei der Güllewagen vor der Museumsscheune immer unansehnlicher geworden.

Der Abbruch sei in Absprache mit dem Bauern, der den Anhänger ursprünglich besessen hat, erfolgt. Brun schreibt:

«Er möchte seine Leihgabe aus Platzgründen nicht mehr zurück und hat uns erlaubt, den Güllewagen zu verschrotten.»

Da die Mitglieder des Ortsmuseums das grosse Gefährt nicht in der kleinen Museumswerkstatt zerlegen konnten, habe man dies vor den Augen der Öffentlichkeit erledigt. Das sorgte offensichtlich für Staunen. «Der besorgte Bürger hätte sich auch gerne jederzeit direkt im Museum orientieren können», so Brun.

Das Unterengstringer Ortsmuseum öffnet wieder am 5. September von 14 bis 17 Uhr. Dabei können die Besucher eine Sonder-Ausstellung über das Abwasser ansehen.