Starkoch Heinz Witischi unterstützt die beiden Unterengstringer

Unterengstringen Vom «Four Seasons» zum Limmattaler Lieferdienst: «Echtes vietnamesisches Essen würden Schweizer nicht mögen» Seit bald einem Jahr kochen Thu Tran und Alexander Stapfer aus Unterengstringen vietnamesisches Essen für die Region. Stapfer erklärt, wie der pensionierte Starkoch Heinz Witischi sie dabei unterstützt und weshalb er nicht mit Uber zusammenarbeitet. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.12.2021, 04.00 Uhr

Das Ehepaar Alexander Stapfer und Thu Tran zog in der Coronapandemie aus Vietnam in die Schweiz. Hier gründeten die beiden den Lieferdienst «Good Morning Vietnam Food Delivery». Sandra Ardizzone

Die Aufgaben in der Küche sind klar verteilt. Thu Tran ist für die warme Küche zuständig, während ihr Ehemann Alexander Stapfer die kalte Küche und die Auslieferung für den Unterengstringer Lieferdienst «Good Morning Vietnam Food Delivery» erledigt. Im oberen Stock spielt die älteste Tochter des Paars, von Zeit zu Zeit schaut sie in der Küche vorbei. Das Paar harmoniert gut, obwohl die beiden aufgrund ihrer beruflichen Herkunft eine unterschiedliche Herangehensweise haben. Alexander Stapfer war in den letzten Jahren Küchendirektor im Four Seasons Resort The Nam Hai in der vietnamesischen Küstenstadt Hoi An. Wenn er den Kochlöffel schwingt, geht es zackig zu und her. Thu Tran arbeitet intuitiv. Sie koche aus Leidenschaft, sagt sie.

«Kochen war mein grosses Hobby. Dass ich es einmal hauptberuflich machen werde, hätte ich nicht gedacht», sagt Thu Tran. Sie fügt Reis zu den Frühlingszwiebeln, Karotten und verschiedenen Gewürzen in der Pfanne hinzu. «Die vietnamesische Küche ist sehr leicht und nicht so scharf», sagt Thu. Die wichtigsten Zutaten seien Reisblätter sowie frisches Gemüse und Kräuter. Vor Stapfers Zeit im Four Seasons führte das Paar in Vietnam bereits ein gemeinsames Restaurant. Die Gastronomie fliesse in seinem Blut, sagt Alexander Stapfer. «Bereits meine Grossmutter sowie meine Mutter hatten ein Restaurant», sagt er.

Thu Tran und Alexander Stapfer aus Unterengstringen liefern ihren Kunden vietnamesisches Essen. Ein Verkaufsschlager sind die Sommerrollen. Sandra Ardizzone Die nassen Reisblätter werden mit Sesam bestreut. Sandra Ardizzone Und mit frischem Gemüse und Rindfleisch gefüllt. Sandra Ardizzone Die verzehrfertigen Sommerrollen seien eigentlich eine Erfindung für die Touristen. Laut Koch Alexander Stapfer rollen Vietnamesen ihre Sommerrollen jeweils selbst am Tisch. Sandra Ardizzone «Good Morning Vietnam Food Delivery» liefert täglich rund zehn vietnamesische Menus aus. Sandra Ardizzone Das Ehepaar steht dafür oft gemeinsam in der Küche. Sandra Ardizzone

Der Lieferservice entstand aus dem Lockdown heraus

Als er vor einem Jahr aus Vietnam in die Schweiz reiste, habe ihm auch die Verbindung zum Lebenspartner seiner Mutter, dem pensionierten Spitzenkoch Heinz Witschi, sehr geholfen. Der 75-Jährige führte sein Restaurant in Unterengstringen ein Dritteljahrhundert lang. «Wir kamen im Dezember vor einem Jahr zurück, weil wegen der Pandemie alle touristischen Angebote geschlossen wurden», sagt Stapfer. Kaum sei er hier gelandet und bei seiner Mutter und Witschi eingezogen, seien auch in der Schweiz alle Restaurants geschlossen worden. Ein denkbar schlechter Moment für die Stellensuche als Gastronom.

So entschloss sich Stapfer kurzerhand, einen vietnamesischen Lieferdienst zu eröffnen. Sein Angebot traf ins Schwarze. Er sagt:

«Der Lieferservice startete von 0 auf 100.»

Der Restaurantführer Gault-Millau nennt das Angebot bereits einen Geheimtipp im Limmattal. Das Logo für den Lieferdienst entwarf Heinz Witschi. Auch wenn der prominente Koch nun sein Rentnerleben geniesst, greift er Stapfer dann und wann unter die Arme. Etwa, indem er die beiden kleinen Töchter hütet, damit die Köche im Untergeschoss die Lieferungen fertigstellen können. Flattert eine grosse Bestellung ins Haus, weicht Stapfer auch einmal in die Gastroküche in der von Witschtis Tochter Laura geführten «Witschis Bar and Lounge» aus. Meist reiche der Platz in der Haushaltsküche jedoch aus.

Momentan liefert Stapfer rund zehn Bestellungen pro Tag zwischen Oetwil und Zürich Höngg aus. Dabei setzt das Paar auf frische Zutaten und möglichst authentische vietnamesische Rezepte. «Echtes vietnamesisches Essen würden Schweizer nicht mögen», sagt Stapfer. Das liege vor allem daran, dass das vietnamesische Speisen für den europäischen Geschmack oft zu lange gekocht seien. Dies habe wohl damit zu tun, dass es bis vor 30 Jahren noch keine Kühlschranke in Vietnam gab und deshalb alles sehr gut gekocht werden musste. Auch seien die Zutaten vor Ort nicht immer hochwertig.

Veganer Ananassaft ersetzt die Fischsauce

Seine Küche entspräche nun etwa einem vietnamesischen Fünfsternehotel. Dabei kann man alle Gerichte auch in veganer Variante bestellen. Das sei speziell, da in vielen vietnamesischen Gerichten üblicherweise Fischsauce enthalten ist. «Bei veganen Menus verwenden wir fermentierten Ananassaft als Alternative. Da wir jedes Gericht frisch zubereiten, können wir es auch problemlos anpassen», sagt Stapfer.

Zusätzlich zu den Einzelbestellungen, gebe es zunehmend auch Anfragen nach Caterings. Das sei besonders im Sommer, als die Restaurants wieder für alle geöffnet waren und die Bestellungen abnahmen, hilfreich gewesen. «Das Catering möchte ich gerne ausbauen und auch für höhere Qualitätsansprüche zur Verfügung stellen», sagt Stapfer. Mit der zunehmend angespannten Covidlage gebe es nun auch wieder mehr Einzelbestellungen. Diese wickelt das Ehepaar alle selbst abwickelt. Denn würden sie über die Lieferplattformen Uber oder Eats verkaufen, müssten sie rund 30 Prozent der Einnahmen abgeben. Stapfer sagt:

«Das würde dazu führen, dass wir entweder zu viel verlangen oder schlechtes Essen ausliefern müssten.»

Die Frage, ob das Paar denn nicht bald ein eigenes Restaurant eröffnen wolle, wie dies der Familientradition entspreche, verneint Stapfer. Ein Restaurant sei ein 200-Prozent-Job, den er in den vergangenen Jahren schon allzu oft ausgeübt habe. Nun sei er froh, mehr Zeit mit den beiden Kindern verbringen zu können und daneben in Ruhe gemeinsam mit seiner Frau ein Menü für den Lieferdienst fertigzustellen. Anfragen habe er auf alle Fälle genug.

