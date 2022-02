Gemeindehaus Unterengstringen wird fünf Jahre alt

Unterengstringen Das neue Gemeindehaus wird fünf Jahre alt – wie lange reicht der Platz noch? Bald ist es fünf Jahre her, seit Tilla Theus den Unterengstringern ein neues Gemeindehaus baute. Ein Ausbau könnte bereits dieses Jahrzehnt zum Thema werden. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 24.02.2022, 15.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Feiert dieses Jahr seinen 5. Geburtstag: das Gemeindehaus in Unterengstringen. Severin Bigler Die Fassade des Gemeindehaus gewann im Jahr 2018 die nationale Auszeichnung «Goldene Spenglerarbeit». Severin Bigler Vorbild für die innovative Fassade des Gebäudes waren die Pflugschar und das Rebmesser im Gemeindewappen. Severin Bigler Der Eingangsbereich im 1. Stock des Gemeindehaus. Severin Bigler Hinter den eierförmigen Fenstern zeichnet sich die preisgekrönte Fassade ab. Ly Vuong Das Sitzungszimmer ist geräumig und hat neben dem Fernseher sogar einen versteckten Kühlschrank. Im Bild der ehemalige Gemeindeschreiber Jürg Engeli (links) und Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP, rechts). Severin Bigler Am Schalter des Steueramtes ist im neuen Gemeindehaus wesentlich mehr Platz als im alten Gemeindehaus. Severin Bigler Hier gibt es keinen Platzmangel mehr: Das damals noch leere Archiv im Gemeindehaus im Jahr 2017. Severin Bigler Ein Büro der Einwohnerkontrolle im damals noch neuen und leeren Gemeindehaus. Severin Bigler Küche und Aufenthaltsraum werden laut Gemeindeschreiber Pascal Brun vom Personal besonders geschätzt. Severin Bigler Aus Platzmangel musste die Abteilung Zusatzleistungen früher in diesem Container vor dem alten Gemeindehaus untergebracht werden. Severin Bigler Auch der im Treppenhaus gelegene «Warteraum» bot nicht viel Platz. Severin Bigler Platzmangel und fehlender Stauraum: ein Büro der Einwohnerkontrolle im alten Gemeindehaus. Im Bild: Beatrice Dörig, links, und Laura Nosdeo, rechts. Severin Bigler

Überfüllte Büros, kein Warteraum, die Abteilung für Zusatzleistungen in Containern: Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Unterengstringen litten bis 2017 noch unter den Umständen im alten Gemeindehaus. Dass es ein Problem war, wusste man in der Verwaltung seit geraumer Zeit. Im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» sagt Gemeindeschreiber Pascal Brun:

«Es wäre irgendwann nicht mehr machbar gewesen mit all den fehlenden Büroräumlichkeiten.»

Doch trotz Platzmangel und anderen Hindernissen dauerte es eine ganze Weile, bis ein neues Konzept gefunden und umgesetzt wurde. Schliesslich entschied man sich für ein Projekt der Tilla Theus und Partner AG. Fertiggestellt wurde es 2017. Seit dem damaligen 25. April arbeitet die Verwaltung im neuen Gebäude an der Dorfstrasse, und am 1. Juli wurde damals der Tag der offenen Tür gefeiert.

Die ersten Vorstösse scheiterten

Dass der Vorgänger irgendwann nicht mehr genügen würde, wusste man schon länger. Denn vor über zwei Jahrzehnten wurde die Problematik im alten Gemeindehaus zum ersten Mal angesprochen: Der damalige Gemeindeschreiber warnte schon im Jahr 1998 davor, dass der Platz ausgehen würde. Er verstarb jedoch kurz darauf, sodass die Sache nicht gleich in die Gänge kam.

Im alten Gemeindehaus befinden sich heute Sozialwohnungen. Severin Bigler (2017)

Zwei Jahre später wurde dann zum ersten Mal konkreter über ein neues Gemeindehaus gesprochen. Der Gemeinderat plante einen Neubau bei der Freizeitanlage Büel, in welchem gleichzeitig auch die Primarschule, die reformierte Kirchgemeinde und die Kantonspolizei hätten Platz finden sollen. Die Idee wurde wegen Kosten von 11,865 Millionen wieder verworfen. Später wurde eine kleinere Version des Projekts ausgeklügelt, die das Unterengstringer Stimmvolk bei einem Urnengang im Jahr 2003 aber klar ablehnte.

Ein Rechtsstreit verzögerte das Projekt

Erst im Jahr 2007 wurde die Thematik wieder aufgegriffen. Der Gemeinderat plante nun, im Gemeindehaus nur noch die Gemeindeverwaltung unterzubringen. Im Jahr 2008 präsentierte er mehrere Ideen dafür. Darunter war der Vorschlag, sich in ein Haus an der Zürcherstrasse einzumieten. Ein anderer Vorschlag war der Bau eines Gemeindehauses an der Dorfstrasse für knapp 5,4 Millionen Franken. Zuerst gab es für die Mietlösung viel Zuspruch – doch später überwog die Kritik daran. So wurde diese Idee 2010 aufgegeben. Etwas später entschied die Gemeindeversammlung, die Idee eines Gemeindehauses an der Dorfstrasse weiter zu verfolgen.

Das Projekt «Scherenschnitt» von Tilla Theus, welches den Architekturwettbewerb gewann. zvg

Aus dem Architekturwettbewerb ging der Entwurf von Tilla Theus als Sieger hervor. Ein grosser Name. Zu den Werken der Stararchitektin gehören beispielsweise das neue Fifa-Hauptquartier, der Umbau des Widder-Hotels in Zürich und die Krone in Dietikon. Der darauffolgende, aufsehenerregende Rechtsstreit verzögerte die Umsetzung des Projekts allerdings, bis sich die Gemeinde Ende 2012 mit dem zweitplatzierten Architekturbüro aussergerichtlich einigen konnte. Der Baukredit über 8,8 Millionen Franken wurde drei Jahre später mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 54 Prozent angenommen. Der Kredit wurde eingehalten: Die Bauabrechnung für das Gemeindehaus wies eine Kreditunterschreitung von 41’000 Franken aus und wurde im Juni 2018 einstimmig von der Gemeindeversammlung angenommen.

Die Gemeindescheune, die als Inspiration für den Entwurf von Tilla Theus gedient hatte. Heute steht hier das neue Gemeindehaus Unterengstringen. Florian Niedermann

Wo heute das neue Gemeindehaus ist, stand früher eine alte Scheune mit weit ausladendem Dach, die als Inspiration für das Projekt diente. Sie «prägte den Platz, war im Ortsbild und den Nachbarn vertraut», so Theus. Als die Scheune schliesslich abgerissen wurde, wurde es nochmals spannend: Vor Ort wurden Überreste gefunden, die auf eine rund 3000 Jahre alte Siedlung schliessen liessen.

Im Frühling 2017 wurde der Traum Wahrheit: Die Bauarbeiten für das Gemeindehaus waren fertig und die Gemeindeverwaltung konnte das Gebäude beziehen. Entsprechend ausgiebig wurde am Tag der offenen Tür gefeiert: Rund 600 Besucher kamen zur Eröffnungsfeier.

Projektleiter Ezio Rossi, Architektin Tilla Theus und der damalige Gemeindepräsident René Rey (FDP) bei der Eröffnungsfeier. Ly Vuong

Das Gemeindehaus wurde im Jahr 2018 für den Marketing-und-Architektur-Preis nominiert, im selben Jahr gewann seine Fassade den Titel «Goldene Spenglerarbeit». Die Inspiration für die goldene Fassade waren die Pflugschar und das Rebmesser vom Unterengstringer Gemeindewappen.

«Nachdem das neue Gemeindehaus gebaut war, wurde das ehemalige umfunktioniert: Seit April 2019 sind darin drei 4,5-Zimmer-Sozialwohnungen untergebracht. Sie sind seither alle ausgelastet. 350'000 Franken hatte die Gemeindeversammlung im Juni 2018 für den Umbau der alten Verwaltung gesprochen. Die Bauabrechnung dafür wurde schliesslich im Juni 2021 angenommen, der Umbau war 35'000 Franken günstiger als budgetiert.»

Schönes Gemeindehaus hilft bei Anstellungen

Die Gemeindeverwaltung ist sehr zufrieden mit dem neuen Gemeindehaus. Besonders geschätzt werden die Funktionalität und das ansprechende Design. Gemeindeschreiber Pascal Brun lobt die edlen Materialien im Gemeindehaus, insbesondere den «wunderschönen Valser Granit-Boden», so Brun.

Der Unterengstringer Gemeindeschreiber Pascal Brun. Colin Frei

«Es macht natürlich Freude, in so einem speziellen Gebäude zu arbeiten»,

sagt der Gemeindeschreiber. Zudem sei es hilfreich bei der Anstellung neuer Mitarbeitenden, da es der Gemeinde hilft, mehr qualifizierte Kandidaten für sich zu gewinnen. Denn sich vorzustellen, in einem so schönen Gebäude zu arbeiten, sei für Interessierte verlockend, so Brun.

2021 wurde der 4000. Einwohner begrüsst. Von Ende 2016 bis Ende 2021 ist Unterengstringen von 3744 auf 4103 Einwohner gewachsen. Dementsprechend wurde auch die Verwaltung grösser. 2017 arbeiteten im Gemeindehaus 17 Personen, während es heute insgesamt 20 sind: 16 Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung, drei Lernende und ein Hausmeister.

«Das Homeoffice konnten wir aufgrund der durchgeführten IT-Umstellung vor der Covid-19-Pandemie sehr gut und ohne Probleme meistern», sagt der Gemeindeschreiber. Während der Homeoffice-Pflicht haben sich die Teams jeweils abgewechselt, sodass von jeder Abteilung jemand vor Ort im Gemeindehaus arbeitete.

Voraussichtlich wird der Platz noch einige Jahre reichen, doch «zehn Jahre vermutlich nicht», so Brun. Wenn es so weit ist, wird die Gemeinde wieder mit Tilla Theus zusammenarbeiten, um den einen oder anderen Raum umfunktionieren zu können. Kinderkrankheiten hatte das Gebäude keine: Ausser dem Streichen der Wände mussten bisher noch keine grösseren Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden, wie Brun sagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen