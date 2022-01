Kloster Fahr: Bauarbeiten beginnen im Februar

Unterengstringen Es geht voran beim Kloster Fahr: Bald starten die Bauarbeiten fürs Restaurant und das Mehrgenerationenwohnen Nach einem dreijährigen Planungs- und Baugenehmigungsprozess geht es vorwärts beim Kloster Fahr. Im April 2023 sollen bereits Bewohner in das Mehrgenerationen einziehen – Interessenten gibt es schon. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 25.01.2022, 22.38 Uhr

Das Kloster Fahr soll als grüne Oase belebt und aufgewertet werden. Severin Bigler

Das Kloster Fahr macht einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft: Anfang Woche wurden zusammen mit dem Kloster Einsiedeln und der Pensionskasse Prosperita die Baurechtsverträge für das Restaurant Zu den zwei Raben und die Bäuerinnenschule unterzeichnet.

Sie haben den Vertrag unterzeichnet (von links nach rechts): Peter Augsburger, Präsident des Stiftungsrates der Pensionskasse Prosperita, Irene Gassmann, Priorin vom Kloster Fahr, Joel Blunier, Geschäftsführer der Pensionskasse Prosperita, und Abt Urban Federer vom Kloster Einsiedeln. zvg

Damit ist der Grundstein für die geplanten Bauarbeiten gelegt, die in der zweiten Februarhälfte starten sollen. Mit der am Montag erfolgten Unterzeichnung wurde «ein grosser Meilenstein erreicht», wie Joel Blunier, Geschäftsführer der Prosperita, sagt. Auch Kloster-Fahr-Projektleiterin Verena Gysin ist «sehr dankbar und froh, dass die Prosperita jetzt anpacken darf». Durch den wichtigen Schritt werde das Kloster von der betrieblichen Verantwortung entlastet. Man könne sich nun vermehrt auf die spirituellen Aufgaben konzentrieren. Zugleich freue es sie, «dass sich die Lösung gut mit dem Klostergedanken und der Vision der Klostergemeinschaft vereinbaren lässt».

Erteilt wurden die Baufreigaben nach einem rund drei Jahre dauernden Planungs-, Abklärungs- und Baugenehmigungsprozess. Bei der Prosperita handelt es sich um eine Stiftung für berufliche Vorsorge. Sie investiert in das ganze Vorhaben rund 8 Millionen Franken. Die Arbeiten an der Bäuerinnenschule sollen dabei den Anfang machen. Dies sei laut Blunier «vom Volumen her das grössere Vorhaben». So soll das Gebäude zu einem Mehrgenerationenwohnen umgewandelt werden. Geplant sind 16 Wohneinheiten mit 1 bis 6 Zimmern. Dazu kommt im Erdgeschoss ein Gemeinschaftsraum mit Küche und ein Eingangsbereich mit Sitzgelegenheiten und einem Cheminée.

«Es gingen Anfragen aus der ganzen Schweiz ein»

Für das Wohnprojekt und «den richtigen Mietermix» zeichnet der Verein «erfahrbar» verantwortlich. Die ökumenisch ausgerichtete Gemeinschaft soll dabei offen für Singles, Paare, Familien, Personen aller Alters- und Einkommensgruppen sowie Menschen aus verschiedenen Nationen sein. Erste Interessenten sind bereits vorhanden. «In den letzten Jahren gingen Anfragen aus der ganzen Schweiz ein», sagt Blunier. Auch definitive Zusagen gebe es schon.

Joel Blunier. Fabio Baranzini

Hinter «erfahrbar» stehen zwei im Limmattal verankerte Familien sowie die Prosperita. Sie haben im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung im Jahr 2017 aus über 20 eingereichten Vorschlägen den Zuschlag erhalten. Ziel ist es, «bestehende Nutzungen in der Gastronomie und in der Landwirtschaft zu modernisieren, gesamtheitlich auszurichten und auf eine zukunftsfähige Grundlage zu stellen», wie es damals hiess. Auch für ihn sei es ein spezielles und komplexes Projekt, sagt Blunier. Mit Zürich und dem Aargau sind nicht nur zwei Kantone beteiligt – auch die Denkmalpflege und weitere Ämter waren involviert. Aber: «Wir haben von Anfang an das Wohlwollen aller Beteiligten gespürt», sagt Blunier. Einsprachen gingen keine ein, auf politischer Ebene sei keine Opposition zu spüren gewesen. Im Gegenteil: Alle hätten sich sehr befürwortend gezeigt.

«Es war ein sehr spannender Prozess», sagt denn auch Gysin. Man habe die Zusammenarbeit mit der Prosperita als «konstruktiv und lösungsorientiert erlebt». Gleiches gilt für die involvierten Behörden. Ähnlich klingt es von Seiten Priorin Irene Gassmann. Sie bezeichnet die Prosperita in einer Medienmitteilung als «starken und vertrauensvollen Partner». Die Erfahrungen des vergangenen Jahres hätten bestätigt, dass man auf dem richtigen Weg sei. So soll die grüne Oase im Limmattal als «attraktiver Begegnungsort» gestärkt werden.

Das vor Ort angepflanzte Rüebli auch vor Ort auftischen

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Gastronomie in Form des Restaurants Zu den zwei Raben. Dieses ist seit Ende September geschlossen. Vorgesehen sind eine Modernisierung der Einrichtungen, barrierefreier Zugang sowie «weitere Anpassungen für eine zukunftsfähige Gastronomie». Pächterin wird die Fahr Erlebnis AG werden, die vor Ort bereits die Landwirtschaft, einen Hofladen und einen Foodtruck betreibt.

Der Hofladen in der Trotte beim Kloster Fahr. Severin Bigler

Ziel ist es laut Blunier, auf dem Areal Synergien zu schaffen und diese zu nutzen: Das vor Ort angepflanzte Rüebli soll so auch vor Ort auf den Teller kommen. Wie Doris Füglister, Kommunikationsverantwortliche der Fahr Erlebnis AG, letzte Woche in der «Limmattaler Zeitung» sagte, sei die Zusammenarbeit mit dem Kloster gut angelaufen. So wurde im letzten Jahr nicht nur der erwähnte Hofladen eröffnet, auch ein Maislabyrinth lockte viele an. Auch Gysin hielt fest, dass das Areal «auf eine schöne Art belebt» werde.

Während der Arbeiten sollen die Angebote weiterhin zugänglich sein. So wird die Baustelle denn auch am 30. April für Interessierte «geöffnet» und es werden die Konzepte Gastronomie und Wohnen vorgestellt. Beendet werden sollen die Arbeiten in etwa einem Jahr – bereits im April 2023 sollen die Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.

