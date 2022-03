Diese Kandidierenden wollen einen Sitz im Unterengstringer Rat

Unterengstringen Erneuerungswahlen: Diese acht Kandidierenden wollen einen der sieben Sitze im Unterengstringer Gemeinderat Am 27. März entscheidet die Stimmbevölkerung, wer für die nächsten vier Jahre in den Unterengstringer Gemeinderat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» erzählen die acht Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für die Gemeinde einsetzen wollen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die acht Kandidierenden auf einen Blick: Marcel Balmer (SVP, bisher), Beat Fries (parteilos, bisher), Stefan Guggisberg (SVP, neu), Urs Muntwyler (FDP, bisher), Markus Nydegger (SVP, bisher), Marco Rossi (FDP, neu), Daniel Schwab (SVP, neu), Yiea Wey (Juve) Te (FDP, bisher) Zvg

Die Gemeinderatswahlen in Unterengstringen vom 27. März versprechen spannend zu werden. Um die sechs normalen Gemeinderatssitze kämpfen sieben Personen: Zur Verfügung stellen sich Marcel Balmer (SVP, bisher), Stefan Guggisberg (SVP, neu), Urs Muntwyler (FDP, bisher), Markus Nydegger (SVP, bisher), Marco Rossi (FDP, neu), Daniel Schwab (SVP, neu) und Yiea Wey Te (FDP, bisher). Für den siebten Sitz, der dem Schulpräsidium gehört, kandidiert der bisherige Schulpräsident Beat Fries (parteilos). Spannend wird auch die Wahl des Gemeindepräsidenten, bei der Marcel Balmer und Yiea Wey Te antreten. Schon 2018 war es in Unterengstringen zu Kampfwahlen gekommen: Zwar kandidierten genau sechs Personen für die sechs normalen Gemeinderatssitze. Aber ums Schulpräsidium kam es zu einer Kampfwahl. Diese entschied damals Beat Fries (parteilos) für sich, Marcel Blum (SVP) hatte das Nachsehen. Umkämpft war 2018 auch das Gemeindepräsidium. Damals setzte sich Simon Wirth (FDP) im zweiten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung gegen Marcel Balmer durch.

Marcel Balmer (SVP, bisher) möchte eine regelmässige und transparente Kommunikation fördern. Zvg

Alter: 53

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Finanzdirektor

Ämter: Gemeinderat seit 2010, Schulpflege (2002-2010), Verwaltungsrat Limeco, Verwaltungsrat ZAV Recycling,

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Die Zukunft von Unterengstringen möchte ich mit dem gestarteten Entwicklungskonzept in einem gemeinsamen und transparenten Dialog mit der Bevölkerung erarbeiten. Dabei liegt der Fokus auf einem attraktiven Lebensraum mit hoher Wohnqualität. Gestützt darauf gilt es, die Revision der Bau- und Zonenordnung termingerecht umzusetzen. Für eine zukunftsorientierte Schule wird ein ganzheitliches Schulraumkonzept benötigt.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Als Gemeindepräsident würde ich rasch einen Strategieprozess im Gemeinderat anstossen, damit die Themenschwerpunkte gemeinsam bestimmt werden können. An diesen konkreten Vorhaben können wir gemessen werden. Voraussetzung ist dabei auch eine regelmässige und transparente Kommunikation. Es geht dabei um Fragen wie Verkehr, Mobilität, Infrastrukturen und den schonenden Umgang mit den Ressourcen.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Im Bereich der Jugend sehe ich die Wiederaktivierung des Jugendvereins und die Angebotsabstimmung von Freizeitmöglichkeiten zwischen den Gemeinden rechtes Limmattal. Hierzu habe ich mich bereits in den vergangenen Monaten engagiert, um die ersten «Midnightsports» zu ermöglichen. Damit will ich den Jugendlichen eine Plattform bieten und sie auch motivieren, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Beat Fries (parteilos, bisher) will sich für eine zeitgemässe Schule einsetzen. zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, sechs Kinder

Beruf: Trampilot

Ämter: Schulpflegepräsident (seit 2014) und Gemeinderat, Präsident Feuerwehrverein Unterengstringen (2006-2012)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Die rege Wachstumstätigkeit in Unterengstringen führt automatisch zu einer Zunahme der Bevölkerung. Als Schulpräsident interessiert mich natürlich die zu erwartende Schülerzahl. Die grosse Herausforderung für die Schulpflege wird sein, genügend Schul- und Betreuungsräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Da werden wir um bauliche Massnahmen nicht herumkommen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der Antwort der ersten Frage. Die Schulpflege wird sich unter meiner Leitung für eine zeitgemässe Schule einsetzen. Dabei wird auch eine mögliche Tagesschule Thema sein. Auf jeden Fall muss gleichzeitig mit der Bereitstellung von Unterrichtsräumen auch das Betreuungsangebot mit den dafür notwendigen Räumlichkeiten ausgebaut werden.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Theoretisch gibt es Freizeitangebote, mit denen sich alle Jugendlichen beschäftigen können, sei es in einem Musik- oder Turnverein. Natürlich bin ich dafür, dass gerade in Unterengstringen die Freizeitangebote weiter ausgebaut werden. Aber seien wir ehrlich: Den Vandalismus werden wir damit nicht besiegen. Da müssen in erster Linie die Eltern mit ihrer Erziehung in die Pflicht genommen werden!

Stefan Guggisberg (SVP, neu) ist die solide Finanz- und Steuerpolitik in Unterengstringen wichtig. Zvg

Alter: 52

Familie: verheiratet, keine Kinder

Beruf: Ökonom

Ämter: Oberst, Mitglied und Präsident von verschiedenen Verwaltungsräten, Präsident militärischer Fachverein

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Eine der Herausforderungen wird die neue Bau- und Zonenordnung sein. Somit muss sich der Gemeinderat nun mit der Zukunft der Gemeinde auseinandersetzen. Zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern ist zu vereinbaren, in welche Richtung und in welcher Qualität sich die Gemeinde entwickeln soll. Weitere Themen sind die Jugendarbeit, die Gestaltung des Verkehrs und die Herausforderungen der Umwelt.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Bei einer allfälligen Wahl würde ich meine Akzente bei der strategischen Entwicklung der Gemeinde, der Weiterführung der soliden Finanz- und Steuerpolitik sowie beim Ausbau und der Festigung der Angebote für die Jugend legen. Gerne verweise ich auf die politischen Handlungsfelder der SVP Unterengstringen, welche ebenso wichtiger Bestandteil meiner künftigen politischen Stossrichtung sein werden.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Mit der Reaktivierung des Jugendvereins sowie dem erstmals im Februar durchgeführten «Midnightsports» wollen wir die jungen Leute direkt in die Gestaltung ihres Freizeitangebots miteinbeziehen. Der nächste Anlass wird im März durchgeführt. Als Gemeinderat schafft man gute Voraussetzungen. Ich bin überzeugt, dass Partizipation, Prävention und Motivation wichtig sind und zu einer höheren Zufriedenheit führen.

Urs Muntwyler (FDP, bisher) fokussiert auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Zvg

Alter: 68

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Kaufmann

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Präsident Feuerwehrkommission, Vorstandsmitglied Polizei Rechtes Limmattal

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Der Ausbau der Polizei Rechtes Limmattal ist zu prüfen. Der Personalbestand der Feuerwehr Engstringen ist zu halten und auszubauen, damit deren Einsatzfähigkeit auch in Zukunft gewährleistet ist. Erfolge bei der Rekrutierung, unter aktiver Mitwirkung der Feuerwehrleute, zeigen, dass der Zusammenschluss der beiden Ortsfeuerwehren Früchte trägt.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mein Fokus gilt dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung. Anregungen der Einwohner sind aufzunehmen, zu prüfen und zusammen mit den Blaulichtorganisationen umzusetzen. Unerwartete Naturereignisse im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie wichtig es ist, bei starken Schneefällen und Sturmschäden rasch helfen zu können.

Die Stimmung im Gemeinderat Oberengstringen gab zuletzt viel zu reden. Wie wollen Sie für bessere Zusammenarbeit sorgen?

2022 wird in der Gemeinde auf öffentlichem Grund ein neues Videoüberwachungskonzept realisiert. Die Chancen, als Verursacher unerkannt zu bleiben, werden sinken. Die zentrale Aufgabe besteht darin, den Jugendlichen konkrete und attraktive Freizeitangebote zu machen und sie auch in die Entwicklung und Realisierung mit einzubeziehen.

Markus Nydegger (SVP, bisher) möchte sich weiter gegen das Littering einsetzen. Claudia Minder

Alter: 47

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Elektroinstallateur

Ämter: Gemeinderat (seit 2014), Ressort Tiefbau und Werke

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Das Entwicklungskonzept, welches bereits aufgegleist wurde, gilt es zusammen mit der Bevölkerung weiterzuverfolgen. Im gleichen Kontext gilt es die Revision der Bau- und Zonenordnung zu realisieren. Durch das stetige Wachstum benötigt es weitere Investitionen in der Gemeinde, gleichzeitig soll aber weiterhin ein haushälterischer Umgang mit den Steuergeldern beibehalten werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Für eine attraktive Gemeinde mit guter Infrastruktur möchte ich mich weiterhin einsetzen. Es stehen interessante Projekte im Trinkwasser- und Abwasserbereich bevor. Der Einbezug des örtlichen Gewerbes ist mir wichtig und muss gefördert werden. Ich setze mich weiter für die Bekämpfung von Littering ein. Die Energiestrategie mit dem Energiezentrum der Limeco möchte ich unterstützen und vorantreiben.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Mit der Reaktivierung des Jugendvereines sind bereits erste wegweisende Schritte gemacht worden. Es gilt, die Jugendlichen zu motivieren, sich bei der Freizeitgestaltung aktiv einzubringen und im Verein mitzuwirken. Dies sehe ich als Chance, den Vandalismus in der jetzigen Form zu mindern. Das Freizeitangebot für die Jugendlichen ist weiter zu verbessern und auszubauen.

Marco Rossi (FDP, neu) möchte Unterengstringen auch steuertechnisch attraktiv behalten. Zvg

Alter: 55

Familie: verheiratet, vier Kinder

Beruf: Stv. Direktor in einem grossen regionalen Unternehmen der Bauwirtschaft

Ämter: Mitglied Oberstufenschulpflege Weiningen

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Unterengstringen soll sich verstärkt zu einem lebenswerten Dorf für Jung und Alt weiterentwickeln. Dazu gehören die Ansiedlung weiterer Läden und Geschäfte, auch für den täglichen Bedarf, die Kanalisierung des Durchgangsverkehres und die Unterbindung des Schleichverkehrs.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mit einer klugen und moderaten Steuerpolitik ist dafür zu sorgen, dass die Gemeinde für natürliche und juristische Personen attraktiv bleibt. Die Immobilienentwicklung ist den Einwohnern und deren Bedürfnissen anzupassen. Die im Dorf vorhandenen Ressourcen sind zu optimieren.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Diese Herausforderung betrifft nicht nur Unterengstringen. In Absprache mit den Nachbargemeinden sind rasch Freizeitangebote zu entwickeln, welche Jugendliche ansprechen und von diesen dann auch tatsächlich genutzt werden. Neue Freizeitangebote sind den örtlichen und finanziellen Möglichkeiten anzupassen. Es gilt, Eigeninitiativen zu ermöglichen und zu unterstützen.

Daniel Schwab (SVP, neu) möchte dem Wunsch der Jugendlichen nach einem Pumptrack entsprechen. Zvg

Alter: 44

Familie: ledig, keine Kinder

Beruf: Kantonspolizist

Ämter: Seit 27 Jahren in der Feuerwehr Unterengstringen/Engstringen, Mitglied der Mittefastenkommission

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Unterengstringen in den nächsten vier Jahren?

Es ist eine Herausforderung, die Gemeinde Unterengstringen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner in allen Altersklassen attraktiv zu halten und bestehende Lücken, gerade im Jugendangebot, zu schliessen. Unter anderem gehört der gewünschte Pumptrack dazu.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Im freien Amt der Gesundheits- und Sozialvorständin ist sicherlich der Asylbereich ein Thema. Eine Integration ins Gemeindeleben wäre sicher für beide Seiten lobenswert. Bei der Sicherheit möchte ich mithelfen, für die Freiwillige Feuerwehr sowie die Kommunalpolizei optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Damit wir gerade in der Feuerwehr genügend Freiwillige finden können, um die Aufgaben zu erfüllen.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Für einen Teil der Jugendlichen ist der erwähnte Pumptrack ein Wunsch, den ich unterstützen werde. Zudem setze ich grosse Hoffnungen in den neu lancierten Jugendverein. Die bestehenden Räumlichkeiten im Alten Schulhaus könnten sicherlich vom Jugendverein wieder benutzt werden.

Yiea Wey (Juve) Te(FDP, bisher) möchte eine Sprechstunde für die Bevölkerung etablieren. Zvg

Alter: 38

Familie: geschieden, drei Kinder

Beruf: Unternehmer

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Kantonsrat (seit 2021), Oberstleutnant, Delegierter Regionale 2025

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Oberengstringen in den nächsten vier Jahren?

Unterengstringen bekommt eine verbindliche Entwicklungsstrategie, welche einerseits durch die gründliche Vorarbeit des Gemeinderates und anderseits durch die geplante, breit angelegte partizipative Einbindung der Bevölkerung entwickelt wurde. Darin werden sämtliche Aspekte der Gemeinde behandelt. Diese Strategie zum Erhalt einer lebenswerten Gemeinde möchte ich gegen aussen vertreten und umsetzen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Bei der Erreichbarkeit für die Bevölkerung und bei der Information. Ich würde eine Sprechstunde etablieren, damit Anliegen aller Art besprochen werden können. Mit der neuen Website öffnen sich neue und vor allem kürzere Kommunikationswege zum Vorteil der interessierten Bevölkerung.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich die Jugendlichen besser aufgehoben fühlen?

Vandalismus durch Langweile und ein ungenügendes Freizeitangebot haben einen direkten Zusammenhang. Mit Elternverein, Elternforum, der Schule – auch der Oberstufe – und den Jugendlichen möchte ich ein verbessertes Angebot entwickeln, das den Ansprüchen der Jugendlichen gerecht wird. Dann sehe ich die Reaktivierung der Jugendkommission als Notwendigkeit, damit das Angebot lebendig bleibt.

