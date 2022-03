Er sorgt dafür, dass es knallt: Neuer Mittefasten-Pulvermeister

Unterengstringen Er sorgt dafür, dass es richtig und sicher knallt: Am Mittefasten tritt ein neuer Pulvermeister in Aktion Am Unterengstringer Mittefasten übernimmt Sandro Elmer das lauteste Meisteramt der Mittefastenkommission. Elmer wird künftig als Pulvermeister amten und das Dorf mit einem Böllerschuss wecken. Lydia Lippuner 1 Kommentar 09.03.2022, 05.00 Uhr

Diese Meister sind bereit für das nächste Mittefasten: Informationsmeister Christian Haderer, Pulvermeister Sandro Elmer und Holz- und Feuermeister Michael Egli stehen dort, wo bald ein Böller nach dem anderen gezündet wird. Valentin Hehli

Vor Sandro Elmer liegt eine grosse Plakette an einer langen Kette. Vorne sind die Zürcher Stadtheiligen Felix und Regula sowie ihr Diener Exuperantius abgebildet, hinten steht sein Name und seine Funktion in der Unterengstringer Mittefastenkommission. «Diese Kette sollte man an allen offiziellen Anlässen der Mittefastenkommission tragen», sagt Elmer. Bald wird auf seiner Plakette statt Hüttenmeiste neu Pulvermeister stehen. Denn am diesjährigen Mittefasten, das vom 25. bis 27. März stattfindet, übernimmt Elmer den Posten des Pulvermeisters von Michael Egli, der das Amt bislang inne hatte.

Spezialaufgabe für die Sechstklässler: Die Schülerinnen und Schüler befüllen die Mörser mit Schwarzpulver am Mittefasten in Unterengstringen. Zvg Beim Schiessen geht es auch um Schnelligkeit: Die Kinder wollen in einer Stunde so viele Böller wie möglich zünden. Zvg Schwarze Hände: Die Kinder zeigen ihre verrussten Finger. Zvg Achtung, fertig, Schuss: Am Mittefasten wird das Dorf um sechs Uhr mit einem Böllerschuss geweckt. Zvg Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Die Kinder sind mit Eifer dabei von morgens um fünf Uhr bis abends um neun Uhr. Zvg

«Ich weiss gar nicht mehr, wann ich Pulvermeister wurde», sagt Egli. Er sei bereits als Knabe jedes Jahr am Unterengstringer Mittefasten gewesen und habe später in der Kommission mitgearbeitet. Der Pulvermeister sorgt traditionellerweise dafür, dass die Böllerschüsse am Sonntag des Mittefastens sicher und geordnet über die Bühne gehen. Es sei eine verantwortungsvolle Aufgabe. «Man ist mit Sechstklässlern und Schwarzpulver unterwegs, zu dieser Kombination verträgt es beispielsweise keinen Alkohol», sagt Egli.

Der Tag des Pulvermeisters beginnt jeweils um fünf Uhr. Dann frühstückt er mit den Kindern, bevor er um sechs Uhr mit dem ersten Schuss vom Limmatufer das ganze Dorf weckt. «Das ist das Schönste, wenn dieser Knall in den Hügeln widerhallt», sagt Egli. Danach dürfen die Sechstklässler weitere Böller anzünden. Da dieses Jahr am Mittefasten die Zeit bereits umgestellt ist, dürfen sie bis um neun Uhr abends schiessen. Dann fällt der letzte Schuss.

Flussgeister sollen mit Schall und Rauch vertrieben werden

Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Mittefasten von der Unterengstringer Knabenschaft – jungen Männern ab 17 Jahren – durchgeführt. Ursprünglich bestand es aus den drei Brauchtumselementen Kienbesenumzug, Lichterschwemmen und Bööggverbrennen. Mit dem Kienbesenumzug war aber nach 1867 Schluss. Damals verursachten die von den Burschen durch das Dorf geschwungenen Kienkörbe eine Brandkatastrophe im alten Dorfteil. Seither stehen die Feuerfackeln an der Limmat Spalier für das Lichterschwemmen. Das Böllerschiessen ist ursprünglich ein heidnischer Brauch. «Wir müssen die bösen Flussgeister mit Schall und Rauch vertreiben, damit nichts passiert an der Limmat», sagt Egli. Dabei werde jeweils bis zu 20 Kilogramm Schwarzpulver gezündet

Egli habe bereits viele verwunderte bis empörte Blicke geerntet, wenn er erklärte, dass in Unterengstringen Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, die Mörser mit Schwarzpulver befüllen. Dabei komme es in den Abendstunden sogar zu einem Wettbefüllen der Mörser, bei dem die Kinder in einer Stunde so viele Böller wie möglich loslassen wollen. Der Rekord der früheren Jahre bleibe dabei ein Geheimnis. «Die Sicherheit ist das oberste Gebot, dafür ist der Pulvermeister vor Ort», sagt Egli.

Hundehalter und Jogger sind nicht erfreut über die Schüsse

Das Schiessen sei jedoch auch für manche Passanten gewöhnungsbedürftig. «Oft dribbeln die Jogger vor der Absperrung auf und ab. Auch die Hundehalter sind gar nicht begeistert», sagt Elmer. Er ist wie Egli seit Kindsbeinen dabei, wenn am Mittefasten geschossen wird. Nachdem er einige Jahre den Posten des Hüttenmeisters mit seinem Vater, Johnny Elmer, teilte, habe er nun ein neues Amt übernehmen wollen. Die Aufgabe des Pulvermeisters habe ihm gut gefallen. So kommt es nun unter den Mittefasten-Meistern zu einer Rochade. Dabei wird Egli in die Fussstapfen seines Vaters treten, der damit nächstes Jahr zu einem Altmeister wird, und Elmer wird den freigewordenen Posten Eglis übernehmen. Elmer sagt:

«Das Schiessen war bereits als Kind ein Highlight für mich.»

Nun wird er bald vielen Kindern zu einer knallenden Attraktion sowie russigen Händen und Kleidern verhelfen.

Nachdem der letzte Schuss verhallt ist, werden die Schüler dem Böögg zusehen, der dieses Jahr wieder von den Sechstklässlern gebastelt wurde. «Der Böögg von 2020 wird aber nicht mehr auftauchen», sagt Christian Haderer, der in der Mittefastenkommission als Informationsmeister tätig ist. Denn dass zwei Böögge verbrennen, sei ganz und gar undenkbar. Das habe es noch nie gegeben. Dass das Mittefasten dieses Jahr nach der zweimaligen Ausfall wieder stattfindet, stand für die Kommission ausser Frage. Haderer sagt:

«Das Mittefasten ist mehr als ein Dorffest.»

Es sei eine Tradition, die die Kommission unbedingt wie gehabt weiterführen wolle.

Mittefasten wird vom 25. bis zum 27. März gefeiert. Bereits am Samstag, 19. März, um 13.30 Uhr, findet das erste Holzsammeln statt.

