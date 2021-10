Unterengstringen Ein Hochhaus, eine Brücke, ein Dorfplatz: So plant das Dorf seine Zukunft Der Gemeinderat informierte das Volk, wie er das Dorf entwickeln will, das nur zwei Kilometer von der Stadtzürcher Grenze entfernt ist. Es geht dabei auch um den Standort der Kantonspolizei, um zu viele Terrassenhäuser und den Heimatschutz, der sich querstellt. David Egger Jetzt kommentieren 02.10.2021, 07.11 Uhr

Hier, an der Ecke von Zürcherstrasse und Widenbüelstrasse, soll ein 40 Meter hohes Hochhaus entstehen. David Egger

«Bin ich jetzt noch in Weiningen oder schon in Oberengstringen?»

Das will der Unterengstringer Gemeinderat nicht, dass sich die Durchfahrenden diese Frage stellen. Das machte Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP) beim Infoanlass unter dem Motto «Unterengstringen heute – und morgen?» klar.

Das Dorf soll erkennbarer werden, lebendiger vor allem, damit nach der Bank, Läden und bald auch der Post nicht noch weitere Geschäfte von dannen ziehen. Die Zürcherstrasse, die von so manchen als unattraktive Schneise durchs Dorf gesehen wird, ist daher ein Ort, an dem der Gemeinderat ansetzen will.

«Wir wollen einen attraktiven Strassenraum. Was man heute sieht, sind Lärmschutzwände, Plakate, Parkplätze und hin und wieder ein Vorgarten»,

sagt der von der Gemeinde engagierte Fachplaner Stephan Corsten. Noch kein Ort für Geschäfte und Leben.

Halb so hoch wie der Limmat-Tower

«Der Auftakt zu einem neuen Gesicht der Zürcherstrasse», wie es Corsten formuliert, könnte das Areal Sennenbüel West sein. Ein 40-Meter-Hochhaus soll hier entstehen, selbstbewusste Signalwirkung inklusive. Zum Vergleich: Das wäre etwa halb so hoch wie der Limmat-Tower in Dietikon und rund 9 Meter höher als das bisher höchste Hochhaus in Unterengstringen, wo Anfang der 1960er-Jahre im Gebiet Im Aegelsee die ersten Hochhäuser gebaut wurden.

Es gibt Widerstand. Das zeigte sich beim Infoanlass am Mittwochabend im Gemeindesaal Büel. Grossaufmarsch, über 200 Personen, einige hatten kritische Fragen und kritische Voten im Gepäck. Auch sie sehen zwar Vorteile.

Firma stellt in Aussicht, 40 Arbeitsplätze ins Hochhaus zu zügeln

Zum Beispiel die Kantonspolizei, die ihr Provisorium in Unterengstringen leid ist und Interesse signalisiert, gemeinsam mit der kommunalen Polizei rechtes Limmattal ins Gebäude einzuziehen, das neben dem Hochhaus auch einen Annexbau umfasst. Oder das Café, das im Gebäude entstehen soll – und von dem für viele schon klar ist, dass Laura Witschi es dereinst betreiben soll. Auch dass die Investorin, die ROM Projekt AG, die am Mittwoch durch Verwaltungsratspräsident Martin Döbeli vertreten wurde, einen ihrer Firmensitze ins Gebäude verlegen und rund 40 Arbeitsplätze hierhin zügeln will, freut manche.

Aber: «Der Stein des Anstosses ist nicht das Gebäude als solches, sondern die Höhe. Wieso macht man nicht zwei kleinere Türme? Oder den Annexbau etwas höher? Ich glaube, dann wären alle hier zufrieden»,

sagte eine Bürgerin beim Infoabend im Mittwoch.

«Ich frage mich, was seit den 1960er-Jahren passiert ist. Was ist passiert, dass man heute so gegen Hochhäuser ist?»,

fragte hingegen Wirth. Das Hochhaus solle etwas darstellen, ein Auftakt sein.

Gemeindeversammlung stimmt wohl 2022 ab

Das Hochhaus – genauer: die Genehmigung der Teilrevision des Gestaltungsplans Sennenbüel West und der Verkauf des dort liegenden gemeindeeigenen Grundstücks – wird noch vor die Gemeindeversammlung kommen. Gemäss jetzigem Planungsstand an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung Anfang 2022.

Spätestens dann wird womöglich ein Wunsch von Wirth in Erfüllung gehen. «Es würde mich freuen, Ihr würdet bei der Gemeindeversammlung auch so zahlreich erscheinen», sagte er eingangs des Infoabends mit einem Schmunzeln. Er und Hochbauvorstand Yiea-Wey Te (FDP) waren bereit, die anderen Meinungen zu Wort kommen zu lassen.

Ingrid Donatsch hat eine Einwendung eingereicht

So durfte Ingrid Donatsch am Infoabend auch eine Präsentation halten (Donatsch, notabene auch FDP-Mitglied, ist in der Region unter anderem bekannt als ehemalige Schulpflegepräsidentin der Oberstufenschulgemeinde Weiningen). Sie stört sich etwa daran, dass nicht alle Eigentümer und Bewohner der Überbauung Sennenbüel einbezogen wurden. Teils wurden sie gar nicht informiert. Unter anderem sieht Donatsch auch den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks an einen Investor kritisch. Sie hat bereits eine 15-seitige Einwendung eingereicht und wartet noch auf eine schriftliche Antwort der Gemeinde.

Nicht nur zum Hochhaus äussert sie Kritik, sondern auch zum räumlichen Entwicklungskonzept (REK). Hier hätte sie sich gewünscht, dass die Bevölkerung schon viel früher einbezogen worden wäre.

Die Arbeiten am REK waren 2016 gestartet, die Arbeitsgruppe umfasste einen Teil des Gemeinderats und den Gemeindeschreiber. Yiea-Wey Te sagt:

«Der Kanton verlangt von uns eine Strategie, wie Unterengstringen qualitätsvoll wachsen kann. Wir wollen keine Verdichtung nach dem Giesskannenprinzip. Schöne erhaltenswerte Strukturen wollen wir schützen.»

Zu diesen Strukturen gehören beispielsweise die vielen Einfamilienhäuser oberhalb der Zürcherstrasse. Zurzeit machen sich dort Investoren breit, die viele Terrassenhäuser an den Berg bauen wollen. Das sehen viele kritisch und soll künftig nicht mehr so einfach möglich sein wie heute. Dieses Ansinnen des Gemeinderats scheint beim Volk gut anzukommen. Die Einfamilienhäuser sollen insbesondere auch deswegen erhalten werden, damit die Kaltluftströme vom Gubrist her weiterhin ins Tal fliessen können. Stichwort: Klimaerwärmung.

Rechtsstreit mit dem Heimatschutz – Verwaltungsgericht muss entscheiden

Weiter möchte der Gemeinderat die untere Bergstrasse aufwerten. Dort treffen sich die Unterengstringerinnen und Unterengstringer heute schon – zum Einkaufen bei der Bäckerei Wüst und der Knack-Frisch AG. Ein passender Ort, so heisst es, für einen neuen Dorfplatz mit Brunnen, Sitzplatz, Spielplatz. Ist dieses Projekt umgesetzt, könnte das dann weiteres Gewerbe anlocken. Metzgerei, Käserei, ein Restaurant zum Beispiel. Um für einen solchen Dorfplatz Platz zu haben, müsste die Liegenschaft untere Bergstrasse 7, ein altes Haus mit Scheune, in die Planung einbezogen und abgerissen werden können. Ein Fachgutachten besagt, es sei nicht schützenswert.

Dieses Haus steht der Idee eines neuen Dorfplatzes im Weg. David Egger

Die Gemeinde wollte auch den Heimatschutz einbeziehen, doch dieser meldete sich nie zurück, sagte Te. So entschied der Gemeinderat, das Gebäude nicht zu schützen.

«Und was ist passiert? Prompt kommt der Heimatschutz und macht Rekurs»,

erzählte Te. Vor Baurekursgericht hat die Gemeinde nun gewonnen, der Heimatschutz zog die Sache weiter ans Verwaltungsgericht.

Weg damit oder nicht? Wegen diesem Gebäude hat der Heimatschutz ein Gerichtsverfahren angestrengt. David Egger

Die Vision einer neuen Brücke

Eine weiteres Ansinnen des Entwicklungskonzepts ist, den Dorfteil Langwisen, der auf der Schlieremer Seite der Limmat liegt, besser ans Dorf anzubinden – mit einer neuen Fussgänger- und Velobrücke über die Limmat und die Autobahn, die auf der rechten Seite der Limmat etwa auf Höhe des Gemeindehauses zu liegen kommen könnte. «Eine Vision», so Te.

Die beiden Ufer verbinden – ungefähr hier könnte die Brücke entstehen. David Egger

Unterengstringen hat Ideen für die Zukunft, will das sowieso passierende Wachstum nicht irgendwie geschehen lassen. Ein Votant merkte an, dass er sich für die Zukunft noch mehr Informationen zum Thema Verkehr wünsche, andere möchten, dass für die Zukunftsplanung auch ein Schwerpunkt auf die Freizeitgestaltung gelegt wird.

Blick von der Engstringerbrücke in Richtung Westen: Entsteht etwa auf der Höhe, wo rechts die Autobahn zu sehen ist, dereinst eine neue Velo- und Fussgängerbrücke? David Egger

Zwar aus Sicht mancher reichlich spät, hat der Gemeinderat nun informiert. Das ist eine gute Ausgangslage für die weiteren Diskussionen zur Zukunft der Gemeinde Unterengstringen.