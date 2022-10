Postfiliale im Sennenbühl besteht seit über 50 Jahren

Unterengstringen Ehemaliger Postbeamter erzählt: «Ein Verstoss gegen das Postgeheimnis wurde mit Gefängnis bestraft» Die Unterengstringer Post befindet sich seit mehr als einem halben Jahrhundert an der Weiningerstrasse beim Sennenbüel. Ernst Frei war dort knapp 25 Jahre lang Posthalter und musste in dieser Zeit noch ganz andere Aufgaben bewältigen als heutige Pöstler. Lydia Lippuner 07.10.2022, 12.15 Uhr

Die Poststelle in Unterengstringen. Lydia Lippuner

Seit gut 50 Jahren prägt die Post das Dorfzentrum Unterengstringens. Im Herbst 1972, ein Jahr nach der Einweihung der Postfiliale, wurde beim Sennenbühl auch eine neue Telefonzentrale eröffnet. Das ist der Poststellenchronik des PTT-Archivs zu entnehmen. Diese ist nun schon längst ausser Betrieb. Nur die Aussentelefonkabine, die mittlerweile der Bibliothek als Bücherkabine dient, erinnert noch an alte Zeiten.

Die Postfiliale ist dagegen weiter in Betrieb. «Trotz der Digitalisierung sind die am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen auf der Post Unterengstringen immer noch die Aufgabe von Briefen und die Einzahlungen am Schalter», schreibt Markus Werner, Mediensprecher der Post. Doch auch in Unterengstringen nehme die Zahl der «klassischen» Postdienstleistungen ab. Mit 260 Kunden pro Tag gehört die Poststelle zu den kleineren im Limmattal.

Ernst Frei kann sich noch an die Zeit erinnern, als die Post für die Kommunikation unersetzlich war. Der Unterengstringer war von 1973 bis 1997 Posthalter in der Filiale in Unterengstringen und begann seinen Dienst, kurz nachdem die Post in die neu gebaute Postzentrale im Sennenbühl zog. Die Post befand sich zuvor an der Dorfstrasse 1. «Aufgrund der prekären Platzverhältnisse ist die Post unter meinem Vorgänger Hans Zürcher an die Weiningerstrasse gezogen», sagt Frei.

So sah das Sennenbühl-Areal, wo sich heute unter anderem die Post befindet, früher aus. zvg / Gemeinderat Unterengstringen Die Rutschbahn hat wohl viele Kinder auf das Areal gelockt. zvg / Gemeinderat Unterengstringen Das Sennenbühl war bereits vor Jahren eine stattliche Liegenschaft. zvg / Gemeinderat Unterengstringen

Die Post zog damit auf das Sennenbühl-Areal. Dieses war damals dank einer Beiz und einer langen Rutschbahn ein beliebtes Ausflugsziel. Ein Teil des Areals sei dann von der PTT gekauft und bebaut worden, so Frei. Deshalb habe die beliebte Rutschbahn weichen müssen. «Das Hauptstandbein der Post war damals der Zahlungsverkehr, die Paketpost und die Briefpost. Doch man hat auch vor Ort telegrafiert und telefoniert», sagt Frei. Eine Telefonkabine sei im Haus und eine vor der Filiale gestanden. «Die Aussenkabine war Tag und Nacht zugänglich. Da hingen auch Telefonbücher», so Frei.

Postgeheimnis wurde streng gehütet

Auch Telegramme sind mit der Digitalisierung von der Bildfläche verschwunden. Diese wurden damals ebenfalls über die Postfiliale verschickt und entgegengenommen. Etwas Besonderes waren dabei die Glückwunschtelegramme. «Sie wurden auf ein sogenanntes Schmuckpapier gedruckt. Dieses war je nach Anlass mit Blumen oder einer dunklen Farbe bedruckt», sagt Frei.

Sei ein Telegramm eingetroffen, habe er dieses jeweils einem Postboten gereicht, der es dem Empfänger überbracht habe. Dass über den Inhalt der jeweiligen Nachricht Stillschweigen geherrscht habe, sei selbstverständlich gewesen. «Ein Verstoss gegen das Postgeheimnis wurde mit Gefängnis bestraft. Heute spricht man vom Datenschutz, damals vom Postgeheimnis», sagt Frei.

Die Poststelle in Unterengstringen bot nicht nur einen Telefon- und Telegrammservice an, sie war früher auch eine Vertriebsstelle für Briefe und Paketsendungen. «Später wurde die Zustellung der Post zentralisiert», sagt Frei.

Kooperationen sollen die Dorfpoststellen retten

Heute ist die Post längst keine Telefon- oder Telegrafenstelle mehr, dafür haben andere Dienste Einzug gehalten. So ging die Post Anfang September schweizweit eine Kooperation mit den Versicherungen Sympany und Assura ein. In Unterengstringen kann man seither am Schalter einen Beratungstermin mit einem Mitarbeiter der Krankenkasse Sympany vereinbaren. «Es gab bereits Kunden, die dieses Angebot in Anspruch genommen haben», sagt Postsprecher Werner.

Dank der Öffnung für andere Dienstleister wie Banken, Versicherungen oder Krankenkassen solle es künftig möglich sein, die Poststellen auch bei abnehmender Kundschaft weiter im Dorf zu halten. «Der systematische Umbau des Postnetzes, den wir in den letzten Jahren realisiert haben, ist beendet. Die Post stabilisiert ihr schweizweites Netz bei rund 800 Filialen», sagt Werner. Dementsprechend werde die Post im Limmattal keine weitere Filiale mehr schliessen, so Werner.

Das heisst: Auch die Filiale in Unterengstringen, die schon länger als nächster Wackelkandidat gilt, soll nun erhalten bleiben. Zuletzt hatte die Post im Oktober 2021 ihre Agentur in der Fahrweid für immer geschlossen. Das gleiche Schicksal ereilte im September 2021 die Filiale im Dietiker Schönenwerd-Quartier.