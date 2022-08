Tag der offenen Tür in der Gipser- und Malergenossenschaft Zürich

Unterengstringen Drei Elektroautos und eine grosszügige Solaranlage zu bestaunen: Die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich lädt zum Tag der offenen Tür ein Nach einer einjährigen Planungsphase konnte die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich mit Sitz in Unterengstringen ihre beiden umweltfreundlichen Projekte umsetzen. Nun können Interessierte am Samstag die neue Solaranlage und die Elektrofahrzeuge bestaunen. Muriel Daasch 30.08.2022, 14.50 Uhr

Die neue 176 Quadratmeter grosse Solaranlage auf dem Dach der Gipser- und Malergenossenschaft Zürich in Unterengstringen. zvg

Seit Juni hat die Gipser- und Malergenossenschaft Zürich mit Sitz in Unterengstringen eine 176 Quadratmeter grosse Solaranlage auf dem Dach ihres Gebäudes und besitzt drei elektrisch betriebene Firmenautos. «Damit wollen wir in erster Linie unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten», sagt Richard Lipp, Verwaltungsratspräsident der Firma. Für ihre Mitarbeiter sowie für andere Unternehmen würden sie so eine Vorbildfunktion einnehmen.