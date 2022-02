Unterengstringen: Pflege- und Gewerbezentrum für 64 Gäste geplant

Unterengstringen Direkt an der Grenze zu Oberengstringen: Hier soll ein Pflege- und Gewerbezentrum für 64 Gäste entstehen Die Clement + Partner Immobilien AG plant einen Neubau in der Max-Gubler-Strasse. Die Beteiligten sind in der Region keine Unbekannten. Mit an Bord ist auch die Tertianum AG, die bereits über eine Niederlassung in Schlieren verfügt. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Die Clement + Partner Immobilien AG plant einen Neubau am Ende der Max-Gubler-Strasse. Entstehen soll ein Pflege- und Gewerbezentrum. Larissa Gassmann

Die Tertianum AG will im Limmattal expandieren. Ausgesucht hat sich die Anbieterin von Residenzen und Wohn- und Pflegezentren einen Standort in Unterengstringen. Platz finden sollen dort 64 Pflegebetten sowie ein separater Wohnbereich für demenzkranke Gäste, wie das bis heute Mittwoch aufliegende Baugesuch zeigt. Das Tertianum Wohn- und Pflegezentrum folgt auf das Schlieremer Tertianum Am Rietpark, das im Jahr 2020 eröffnet wurde. Entstehen soll der Neubau am Ende der Max-Gubler-Strasse. Diese grenzt an die Autobahn und die Nachbargemeinde Oberengstringen.

Die Tertianum AG verfüge bisher über viele Häuser im Raum Zürich und Aargau, der Raum dazwischen werde aber noch nicht bespielt, sagt Marianne Häuptli, COO Deutschschweiz bei Tertianum. «Aus diesem Grund sehen wir Unterengstringen als idealen Standort an.» Auch die Zusammenarbeit mit den Bauherren habe Tertianum sehr angesprochen.

Dabei handelt es sich um die Clement + Partner Immobilien AG, die gemäss Grundbuchamt seit Oktober 2019 Eigentümerin des Grundstücks ist. Die AG wurde laut kantonalem Handelsregister kurz zuvor gegründet, dies mit einem Aktienkapital von 2,4 Millionen Franken.

Die Köpfe dahinter sind in der Region keine Unbekannten. So war Verwaltungsratspräsident Urs Clement früher unter anderem Präsident der FDP-Ortspartei und Mitglied der Unterengstringer Primarschulpflege und der Betriebskommission Alters- und Pflegeheim Im Morgen in Weiningen. Zudem ist er Inhaber der Brem + Schwarz Elektroinstallationen AG in Schlieren und Zürich.

Der in Uitikon wohnhafte Verwaltungsrat Gustav Ungricht war früher in Bergdietikon zuhause und politisierte für die SVP unter anderem im Aargauer Grossrat. Ungricht gehört die Baufirma G. Ungricht AG. Dazu ist er unter anderem Mitglied im Verein Grundeigentümer Niderfeld Dietikon und Miteigentümer der «Waldesruh» in Utikon. Projektverfasserin des Unterengstringer Projekts ist die Jade Property AG aus Bassersdorf.

Grund für Umzug sei «expansive Unternehmensentwicklung»

Starten sollen die Bauarbeiten voraussichtlich im August dieses Jahres, dies mit einer vorgesehenen Baudauer von etwa zwei Jahren. Gemäss Angaben im Baugesuch soll das Vorhaben 15 Millionen Franken kosten. Diese Zahl will die Bauherrschaft aber nicht bestätigen.

Wie Clement auf Anfrage sagt, sei er zufälligerweise auf das Grundstück gestossen. Er war auf der Suche nach einem neuen Hauptstandort für seine Brem + Schwarz Elektroinstallationen AG, die ebenfalls in das Gebäude einziehen wird. Grund dafür seien die «expansive Unternehmensentwicklung» und die mittlerweile zu klein gewordenen Büroräume am Hauptsitz in Zürich Altstetten, wie es im Baugesuch heisst. In Unterengstringen sollen 25 Arbeitnehmende Platz finden. Dazu gesellen sich Büro-, Lager- und Parkplatzflächen. Insgesamt sind 71 Parkplätze, davon elf im Freien, vorgesehen.

Wird den Hauptsitz seiner Firma von Zürich nach Unterengstringen verlegen: Urs Clement. Larissa Gassmann

Da das Grundstück mit seinen 3000 Quadratmetern für die Brem + Schwarz Elektroinstallationen AG allein zu gross war, holte Clement die Unternehmer Patrick Fischer und Gustav Ungricht mit ins Boot. Alle drei verbindet laut Clement eine «langjährige Freundschaft». Zu dritt habe man sich Überlegungen bezüglich einer Mehrfachnutzung gemacht.

Die Gruppe umfasst 86 Häuser in der gesamten Schweiz

So habe man erst darüber nachgedacht, mit verschiedenen Handwerksbetrieben zusammenzuspannen, wie Clement sagt. Letztlich aber suchte er den Kontakt zu verschiedenen Betreibern von Alters- und Pflegeheimen. «Ausschlaggebend war, dass das Grundstück an ein Wohngebiet angrenzt. Ein eher ruhiges Gewerbe ist daher definitiv besser verträglich», sagt Clement. So fiel die Wahl auf die Tertianum AG. Dieses wird sich in die Räumlichkeiten einmieten.

Die Gruppe umfasst heute rund 5’000 Mitarbeitende und 86 Häuser in der ganzen Schweiz. Beschäftigt werden sollen im sogenannten «Tertianum Gubler-Park» 45 bis 60 Mitarbeitende. Gemäss Baugesuch werden zusätzlich ein Restaurant mit zwei Aussenbereichen sowie ein Coiffeursalon betrieben. Diese Dienstleistungen werden auch den umliegenden Quartieren offen stehen. Aufgenommen werden soll der Betrieb laut Marianne Häuptli voraussichtlich zwei Monate nach Bauende: «Wir rechnen mit Frühling 2024.» Vorrang haben Personen aus Unterengstringen. Weitere Häuser seien im Limmattal derzeit nicht in Planung. «Selbstverständlich sind wir aber offen für weitere Projekte», sagt Häuptli.

Zählen wird das Gebäude in Unterengstringen dereinst acht Stockwerke, davon drei im Untergeschoss. Rund um das Gebäude sollen mehrere Bäume stehen. Ebenfalls begrünt wird das Flachdach. Zudem ist die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Verkehrsemissionen für die angrenzenden Wohnhäuser sollen «weitestgehend vermieden» werden. Zwei Informationsanlässe mit den Anwohnern, dem Gemeinderat und der Tertianum-Geschäftsleitung hätten gezeigt, «dass diese Nutzung von allen betroffenen Parteien gut mitgetragen wird», wie es im Baugesuch heisst. Dies bestätigt Clement. Nach wie vor stehe man im Dialog mit den Beteiligten: «Wir sind stets auf offene Türen gestossen, was wir sehr geschätzt haben.»

