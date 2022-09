Unterengstringen «Die Zürcherstrasse hat das grösste Potenzial für Wachstum» – zweite Beteiligungsveranstaltung zog 70 Personen an Die Unterengstringer Bevölkerung diskutierte über die bauliche Entwicklung der Zürcherstrasse, Mobilität, die Aufwertung des Limmatraums und die Dorfmitte. Eine Arbeitsgruppe trägt nun die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Die Aufwertung des Limmatraums und die Dorfmitte waren zentrale Themen an der zweiten Beteiligungsveranstaltung. zvg

Wie soll es mit Unterengstringen weitergehen? Dieser Frage geht die Gemeinde zurzeit nach. Nachdem Anfang Juli eine erste Beteiligungsveranstaltung zur Zukunft des Dorfes mit 85 Personen stattgefunden hatte, ging das Projekt am vergangenen Donnerstagabend im Gemeindesaal in die zweite Runde. «70 Personen nahmen teil», sagt Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) auf Anfrage. «Es ist sehr erfreulich, dass weiterhin so grosses Interesse besteht, an der Gemeindeentwicklung mitzuarbeiten.»