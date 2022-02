Unterengstringen startet Dialog zur Zukunft des Dorfes

Unterengstringen Gemeinde startet Dialog mit der Bevölkerung: Unterengstringer bestimmen beim künftigen Dorfbild mit Der Gemeinderat lädt die Unterengstringerinnen und Unterengstringer ein, sich zur Entwicklung der Gemeinde zu äussern. Der Aufruf stiess auf positive Resonanz. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Hohe oder kleine Gebäude: Die Einwohner sollen entscheiden, an welchen Ecken Unterengstringen in die Höhe schiessen soll. Sandra Ardizzone

Die Gestaltung Unterengstringens geht in die nächste Runde. Der Gemeinderat lädt die Einwohner nun ein, sich zur Entwicklung der Gemeinde zu äussern und eigene Ideen einzubringen. «Dabei geht es besonders um die Frage, wo, warum und wie die Gemeinde wachsen soll», sagt Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP). Denn dem Wachstum könne sich das Dorf, das sich zwei Kilometer vor der Stadtzürcher Grenze befindet, nicht verschliessen. Nun können die Einwohner mitbestimmen, wie man wachsen will. Dabei gehe es auch darum, dass die Gemeinde als Einkaufs-, Arbeits- und Wohnort attraktiv bleibe. Dazu solle ein Zentrum mit Gewerbe und Restaurant sowie eine zusätzliche Limmatbrücke entstehen.

Als Moderation für das Projekt engagierte die Gemeinde eine renommierte Firma. Das Unternehmen Ampio Partizipation realisierte bereits einige bekannte Projekte, unter anderem die Zentrumsentwicklung in Zürich Affoltern, die Nutzungsplanungsrevision der Stadt Baden und die Arealentwicklung Klybeckplus in Basel. «Ich nahm bereits an Workshops von Ampio teil. Dabei machte Michael Emmenegger, der das Unternehmen gründete, einen sehr kompetenten und überzeugenden Eindruck auf mich», sagt Wirth. Die Gemeinde lässt sich die professionelle Begleitung auch etwas kosten. Über den genauen Betrag sagt Wirth nur so viel: «Der Betrag ist im Rahmen unseres Budgets abgedeckt.»

Onlineumfrage sowie Workshops sind in Planung

Die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sollen ins Unterengstringer Entwicklungskonzept einfliessen. Dieses werde der Gemeinde als Grundlage für die 2025 anstehende Revision der Bau- und Zonenordnung dienen und schliesslich auch den kommunalen Richtplan prägen. «Das Ziel ist, ein gut abgestütztes Entwicklungskonzept auszuarbeiten, das die Bevölkerung mitträgt», sagt Wirth. Dazu sind eine Onlineumfrage, zwei Workshops, eine Ausstellung sowie eine Informationsveranstaltung zu den Erkenntnissen geplant.

Simon Wirth (FDP) freut sich auf das partizipative Projekt zur Entwicklung Unterengstringens. Sandra Ardizzone

Am 29. September hat der Gemeinderat an einer Informationsveranstaltung das Projekt «Entwicklungskonzept Unterengstringen» bereits vorgestellt, damals hatten die Einwohner viele Fragen, besonders zum geplanten Hochhaus an der Ecke von Zürcherstrasse und Widenbüelstrasse gingen die Wogen hoch. Daneben ging es auch um die Gestaltung der Zürcherstrasse sowie um die Aufwertung der unteren Bergstrasse mit einem neuen Dorfplatz. Zudem stellte die Gemeinde die Vision einer neuen Brücke vor, die den Dorfteil Langwisen, der auf der Schlieremer Seite der Limmat liegt, besser ans Dorf anzubinden soll. «Wir wollten damals eine Basis präsentieren. Dabei wurde klar, dass man nun Schritte mit der Bevölkerung machen muss», sagt Wirth.

Besser gemeinsam als einsam planen

Unterengstringen steht nicht alleine da mit seinem partizipativen Prozess, das Studio Dietikon oder die Pischte 52 in Schlieren verfolgen ähnliche Ziele. Unterengstringen habe sich aber nicht von den anderen Gemeinden inspirieren lassen, sondern verfolge einen unabhängigen Weg. «Es ist besser, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen, als im stillen Kämmerlein zu planen», sagt Wirth. Er wird das Projekt jedoch nur in der Anfangsphase begleiten, da er am 27. März nicht mehr zu den Erneuerungswahlen antritt.

Die ersten Ergebnisse des Projekts sollen voraussichtlich noch dieses Jahr auf dem Tisch liegen. Man wolle das Projekt aber sorgfältig angehen. «Wir nehmen uns die Zeit, die es braucht», sagt Wirth. Der Aufruf sei derweil schon auf positive Resonanz gestossen. «Es meldeten sich bereits Leute, die Teil der Kerngruppe werden wollen», sagt Wirth. Die Kerngruppe soll aus rund zwölf Personen bestehen und den Erneuerungsprozess begleiten. Dabei sei es wichtig, dass die Mitglieder dieser Gruppe das Dorf kennen, interessiert seien und gut kommunizieren können.

