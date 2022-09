Unterengstringen Die Primarschüler in Unterengstringen waren am nationalen Clean-up-Day auf Abfalljagd Zahlreiche Institutionen im Limmattal beteiligen sich am nationalen Clean-up-Day. So auch die Primarschule Büel in Unterengstringen, die ihre Schüler losschickte, um die Gemeinde vom Abfall zu befreien. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.56 Uhr

Beim Clean-up-Day der Primarschule Büel in Unterengstringen am Freitagmorgen kam viel Abfall zusammen. Alex Spichale Auf dem Pausenplatz waren verschiedene Behälter aufgestellt – unter anderem für PET, Karton und Sondermüll. Alex Spichale Alle Schüler waren während der Abfallsammelaktion mit einer Clean-up-Day-Weste unterwegs. Alex Spichale Auf dem Schulareal sortierte jede Klasse ihren gesammelten Müll. Alex Spichale Am häufigsten gefunden wurden Zigarettenstummel, da waren sich die Schüler einig. Alex Spichale Gemeinsam füllten die Schülerinnen und Schüler die Abfallbehälter. Alex Spichale Beda Durschei, Schulleiter der Primarschule Unterengstringen, will seine Schützlinge für das Thema Umwelt und Littering sensibilisieren. Alex Spichale Eine Klasse der Primarschule Unterengstringen zeigt stolz ihre Funde. Alex Spichale Die Abfallberge sorgten für staunende und gleichzeitig nachdenkliche Gesichter. Alex Spichale Auch auf Bierdosen- und Flaschen sind die Schüler auf ihrer Abfallsuche immer wieder gestossen. Alex Spichale Viele der Kinder hinterfragten nach dem Abfallsammeln, weshalb nicht alle Leute ihren Abfall richtig entsorgen könnten. Alex Spichale

Auf dem Areal der Primarschule Büel in Unterengstringen stapelte sich am Freitagmorgen der Abfall. Anlässlich des nationalen Clean-up-Days befreiten die rund 250 Schülerinnen und Schüler ihre Gemeinde vom am Boden herumliegenden Müll.

Die insgesamt zwölf Klassen wurden jeweils einem Gebiet in Unterengstringen zugeteilt, wo sie gemeinsam mit ihren Lehrpersonen unterwegs waren und nach Abfall Ausschau hielten.

«Bei der Zuteilung achteten wir darauf, dass die etwas grösseren und weiter weg liegenden Gebiete von den Mittelstufenschülern abgedeckt werden», sagte Schulleiter Beda Durschei. Die Unterstufe startete ihre Abfallsuche ausserdem eine Stunde später als die Mittelstufe und durfte auch früher wieder zurück in die Schule.

Eine Klasse der Primarschule Unterengstringen zeigte stolz ihre Funde. Alex Spichale

Auch ein Liegestuhl und ein Auspuff wurden gefunden

In jedem Gebiet wurde eine Stelle festgelegt, an der die fleissigen Sammler ihre Beute deponieren konnten. Die gefüllten Abfallsäcke wurden dann vom Haus- und Werkdienst zum Schulareal gefahren. Dort ging es für die Primarklassen später ans Sortieren der gesammelten Abfälle. Diese wurden in Glas, PET, Alu und Blech, gemischten Abfall, Karton, Papier und Sondermüll aufgeteilt.

Beda Durschei, Schulleiter der Primarschule Unterengstringen Alex Spichale

Die Schüler staunten nicht schlecht, als sie sahen, was auf dem Pausenplatz alles zusammenkam: Von einem Liegestuhl über Teppiche und Wäscheständer bis hin zu einem Auto­auspuff war alles dabei.

«Es ist teilweise kaum zu glauben, was die Leute alles wegwerfen»,

sagte Durschei. Daneben sammelten sich auch viele gewöhnliche Abfälle wie leere Essenspackungen oder Flaschen an.

Am häufigsten gefunden wurden aber Zigarettenstummel, da waren sich die Schüler einig. Aufgeregt erzählten sie Durschei von ihren Entdeckungen. «Erstaunlich ist, dass viele der Abfälle nicht einfach irgendwo rumlagen, sondern absichtlich hinter Gebüschen versteckt worden sind», sagte er. Absolute Abfallhotspots seien in Unterengstringen die Stellen am Ufer der Limmat. Überraschend sei das nicht, da die Leute dort am meisten Zeit verbringen würden.

Die Abfallsammelaktion regte zum Denken an

Nach getaner Arbeit hinterfragten viele der Kinder, weshalb nicht alle Leute ihren Abfall richtig entsorgen könnten. Es weckte also den Anschein, als würden sie von der Abfallsammelaktion etwas mitnehmen. «Unser Ziel ist, die junge Generation mit Anlässen wie diesem für das Thema Umwelt und Littering zu sensibilisieren», sagte Durschei.

Den Morgen beendete er mit einer kurzen Rede, die er mit folgendem Appell an seine Schützlinge abschloss: «Denkt daran, der Abfall gehört in die Abfalleimer und nicht in unsere schöne Umwelt.»

Auf dem Pausenplatz waren verschiedene Behälter aufgestellt – unter anderem für PET, Karton und Sondermüll. Alex Spichale

Neben der Primarschule Unterengstringen setzten auch zahlreiche weitere Institutionen im Limmattal am nationalen Clean-up-Day ein Zeichen gegen Littering. So beteiligten sich beispielsweise auch die Wolfsmatt-Schüler in Dietikon, die Freizeitanlage Chrüzacher in Dietikon und die Primarschule Schulstrasse in Schlieren.

Und am Samstag geht es nahtlos weiter. So gibt es beispielsweise in Dietikon mehrere Aufräumaktionen und in Schlieren kämpfen unter anderem das Team des McDonald’s Friedaustrasse sowie das Stadtparlament im Rahmen ihres Parlamentsausflugs gegen das Littering an.

