In der Haderer Druck AG in Unterengstringen wurde gegautscht

Unterengstringen Die Freude war gross: In der Haderer Druck AG konnte endlich wieder ein Lehrabgänger gegautscht werden Es ist eine alte Druckereitradition, die auch von der Haderer Druck AG in Unterengstringen bis heute gelebt wird. Nach einem sechsjährigen Unterbruch wurde nun am Dienstag der Lehrabgänger Elias Hunziker nach seiner bestandenen Abschlussprüfung im Brunnen beim Feuerwehrdepot gegautscht. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.08.2022, 17.16 Uhr

Elias Hunziker, Lehrabgänger der Haderer Druck AG in Unterengstringen, wurde am Dienstag gegautscht. Valentin Hehli Zwei Druckereimitarbeiter haben ihn zuvor in der Druckerei gepackt und ins Freie getragen. Valentin Hehli Ab dem Garagentor startete für Hunziker die Fahrt auf dem dafür gebauten Wägelchen. Valentin Hehli Der Marsch führte durchs Dorf hindurch bis zum Feuerwehrdepot in Unterengstringen. Valentin Hehli Gautschmeister Willy Haderer und Tambourenspieler Markus Schweyckart führten die Karawane an. Valentin Hehli Die Zeremonie wurde unter anderem aufgrund der Coronapandemie zum letzten Mal vor sechs Jahren durchgeführt. Valentin Hehli Auf einer Holzbank neben dem Brunnen stehend setzte Gautschmeister Willy Haderer zu seiner Rede an. Valentin Hehli Im ersten Schritt der Wassertaufe wurde Lehrabgänger Elias Hunziker auf nasse Schwämme aus einem mit Wasser gefüllten Kessel gesetzt. Valentin Hehli Direkt danach wurde der Kessel voller Wasser über ihn geschüttet. Valentin Hehli Nach der ersten kleinen Wassertaufe ging es für den frisch gebackenen Lehrlingsabsolvent weiter zum Brunnen. Valentin Hehli Nach seiner Brunnentaufe sass er gemütlich am Brunnenrand. Valentin Hehli Lehrlingsausbildner Patrick Gloor gratulierte seinem gegautschten Schützling. Valentin Hehli Auch Geschäftsleiter Christian Haderer gratulierte dem Lehrabgänger. Valentin Hehli Gautschmeister Willy Haderer und Elias Hunziker stiessen nach der Zeremonie gemeinsam an. Valentin Hehli Gruppenfoto mit den Anwesenden am diesjährigen Gautschen der Haderer Druck AG. Valentin Hehli

«Packt an, Gesellen!», ertönte es am Dienstagnachmittag in der Haderer Druck AG in Unterengstringen. Kurz darauf packten zwei Druckereimitarbeiter den Lehrabgänger Elias Hunziker und trugen ihn ins Freie. Seinen Fluchtversuch gab er schnell auf. Hunziker wusste sofort, was vor sich ging: Anlässlich seiner bestandenen Abschlussprüfungen stand sein Gautschen bevor.

Es handelt sich dabei um einen alten Buchdruckerbrauch, der bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist. Auch heute noch wird die Tradition von vielen Druckereibetrieben durchgeführt. Die Zeremonie der Haderer Druck AG am Dienstag ging mit einem Marsch zum Feuerwehrdepot weiter.

Marsch durchs Dorf mit Gautschmeister und Tambourenspieler

Zufrieden sass Lehrabgänger Hunziker auf dem dafür gebauten Wägelchen und liess sich von seinem Lehrlingsausbildner Patrick Gloor, dem Geschäftsführer Christian Haderer und weiteren Mitarbeitern schieben. Sie wurden von der Mutter des Lehrabgängers, der Familie des Geschäftsleiters und weiteren Leuten aus der Firma begleitet.

Angeführt wurde die Karawane von Gautschmeister Willy Haderer, Vorgänger und Vater des jetzigen Geschäftsleiters Christian Haderer, sowie Tambourenspieler Markus Schweyckart. Beide trugen traditionelle Kostüme.

Die Funktion als Gautschmeister hat Willy Haderer in diesem Jahr zum zweiten Mal übernommen. «Die Jahre zuvor war mein ehemaliger Lehrmeister über eine längere Zeit hinweg der Gautschmeister der Firma. Vor ihm war mein Vater Gautschmeister und noch früher auch mein Grossvater», sagt Willy Haderer. Mit der Übernahme des Amtes folgte er also gewissermassen einer Familientradition.

«Wassertauf nach altehrwürdigem Gebrauch»

Auf dem Weg durchs Dorf lockte der ungewöhnliche Umzug einige Schaulustige an. Beim Feuerwehrdepot angekommen, versammelten sich die Anwesenden um den grossen Brunnen. Auf einer Holzbank stehend rollte Gautschmeister Willy Haderer seine Schriftrolle auf und setzte zu seiner Rede an, worin er den Lehrabgänger Hunziker als «Jünger Gutenbergs» bezeichnete.

Bei den Worten «Wassertauf nach altehrwürdigem Gebrauch» wurde Hunziker auf nasse Schwämme aus einem mit Wasser gefüllten Kessel gesetzt. Dieser wurde direkt danach über ihn geschüttet. Ohne Verschnaufpause ging die Zeremonie weiter und Geschäftsleiter Christian Haderer trug ihn gemeinsam mit Lehrlingsausbildner Patrick Gloor und zwei weiteren Druckereiangestellten bis zum Brunnenrand, wo sie ihn kurz darauf ins Wasser warfen.

«Wir anerkennen ihn als vollwertigen Gesellen», sagte Gautschmeister Willy Haderer, als Hunziker unter lautem Platschen und Spritzen im Brunnen landete. Die Zuschauer klatschten und gratulierten dem nun offiziell Ausgelernten, als er aus dem Brunnen stieg.

Ein besonderes Ereignis für alle Beteiligten

Der 20-Jährige hat nun eine vierjährige Lehre zum Drucktechnologen hinter sich. Dass er an diesem Tag gegautscht werden würde, hätte er nicht gedacht: «Ich habe zwar damit gerechnet, dass es irgendwann passiert, aber ich habe es viel früher erwartet», sagte Hunziker. Diese Woche ist seine letzte in der Haderer Druck AG – danach wird er den Betrieb verlassen.

Das Gautschen selbst empfand Hunziker als lustig und an diesem heissen Tag sei es auch eine gute Abkühlung gewesen. Beim anschliessenden Apéro neben dem Brunnen stiess er mit den Anwesenden auf seine bestandene Lehre an.

Lehrlingsausbildner Patrick Gloor ist stolz auf seinen Schützling: «Er hat die gesamte Lehrzeit bis hierhin mit Bravour gemeistert und das ist auch für mich ein schönes Gefühl», sagte er. Gleichzeitig sei es aber schade, dass es nun Hunzikers letzte Woche im Betrieb sei und sie bald nicht mehr zusammenarbeiten werden, sagte Gloor.

Auch für Geschäftsleiter Christian Haderer war die Zeremonie ein besonderes Ereignis. «Wir haben alle zwei Jahre einen Lehrabgänger und führen das Gautschen deshalb in der Regel auch alle zwei Jahre durch», sagte er. Unter anderem aufgrund der Coronapandemie liege die letzte Zeremonie aber schon sechs Jahre zurück. «Wir haben uns daher alle sehr gefreut, in diesem Jahr endlich wieder einen Lehrabgänger zu gautschen», sagte Haderer.

