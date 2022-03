Wahlpodium Unterengstringen: Der Platzmangel bei der Schulpflege

Unterengstringen Wahlpodium: Der Platzmangel dominierte die Debatte bei der Schulpflege Die sechs parteilosen Kandidierenden für die fünf Sitze in der Schulpflege präsentierten sich vor dem Gemeinderatspodium auf der Bühne des Unterengstringer Gemeindesaals. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 10.03.2022, 19.12 Uhr

Die Kandidierenden für die Schulpflege – alle sind parteilos: Martin Amann, Anca Vega Ruiz, Deborah Critti, Désirée Abbenseth-Stapfer, Katiuscia Melis Bonello und Schulpräsident Beat Fries. Severin Bigler

Vor dem Gemeinderatspodium präsentierten sich die sechs parteilosen Kandidierenden für die fünf Sitze in der Schulpflege auf der Bühne des Unterengstringer Gemeindesaals. Mit Désirée Abbenseth-Stapfer, Martin Amann, Schulpräsident Beat Fries und Katiuscia Melis Bonello treten vier Bisherige erneut zur Wahl an. Weil Fries als Einziger für das Präsidium kandidiert, wird er dieses voraussichtlich wieder übernehmen, wenn er als Schulpfleger wiedergewählt wird.

Für Konkurrenz sorgen die neuen Kandidatinnen Deborah Critti und Anca Vega Ruiz, die beide die Primarschule Unterengstringen als Mutter schulpflichtiger Kinder kennen. Beide betonten auf der Bühne, dass sie gerne das frei werdende Ressort Finanzen, Infrastruktur, ICT vom abtretenden Marcel Blum (SVP) übernehmen würden.

Als Architektin könne sie eine neue Perspektive einbringen im Hinblick auf die aktuelle und künftige Entwicklung der Schule, sagte Vega Ruiz. Sie kenne die Anforderungen an eine zeitgemässe Infrastruktur und Raumplanung. Critti verwies darauf, dass sie als Primarlehrerin an der Schule Regensdorf auch für verschiedene Anlässe und für den technischen Informatiksupport verantwortlich sei. Deshalb kenne sie die schulischen Prozesse bestens.

Alle Kandidierenden waren sich einig, dass der Platzmangel die Schulpflege in den nächsten vier Jahren stark beschäftigen wird; obwohl erst vor knapp zwei Jahren ein Erweiterungsbau eingeweiht wurde. Nicht nur dank diesem sei die Schule ein attraktiver Arbeitgeber, sagte Abbenseth-Stapfer, die für das Ressort Personelles zuständig ist.

«Aber wir platzen aus allen Nähten.»

Bereits nächstes Jahr seien voraussichtlich alle Schulzimmer besetzt, aber die Schule benötige mehr Raum für Gruppenräume und die stark gewachsenen Tagesstrukturen.

«Der Annexbau hat das Feuer ein wenig gelöscht», sagte Melis Bonello, die das Ressort Tagesstrukturen verantwortet. Aber der Bedarf sei seit einigen Jahren exponentiell gestiegen von knapp über 10 Kindern pro Nachmittag vor vier Jahren auf aktuell rund 50. Wenn ein neues Schulhaus geplant werde, wolle sie besonders auf den Bedarf der Tagesstrukturen und der Musikschule achten.

Auch die Schulbetreuung sei sprunghaft angestiegen und benötige viel mehr Platz, als man das bei der Planung des Anbaus hätte erahnen können, erklärte Schulpräsident Fries. Und nicht zuletzt sei beim aktuell herrschenden Bevölkerungswachstum kaum vorherzusehen, wie viele schulpflichtige Kinder nach Unterengstringen ziehen. Fries sprach sich zudem für einen Pumptrack in Unterengstringen aus: «Wenn wir einen sinnvollen Standort haben, stehen wir voll dahinter. Aber der Pumptrack darf uns nicht bei unseren Bauüberlegungen behindern.»

Gute Frühförderung soll Sonderpädagogik entlasten

Martin Amann sagte, dass er gerne das Ressort Sonderpädagogik weiterführen würde. Über die Jahre habe er viel Wissen in dem sensiblen Themenbereich aufgebaut. Damit weniger sonderpädagogische Massnahmen nötig seien, sprach er sich für eine starke Frühförderung aus. Critti plädierte bei der künftigen Schulraumplanung für längerfristige und nachhaltige Lösungen. So dürfe ein gutes Projekt auch etwas teurer sein, wenn dafür nachher für 10 bis 15 Jahre Ruhe herrsche. Vega Ruiz sagte: «Wir müssen zunächst alle Bedürfnisse genau abklären und gut an die bestehenden Strukturen anpassen.»

Nicht auf der Wahlpodiumsbühne vertreten waren die fünf Kandidierenden für die fünfköpfige Rechnungsprüfungskommission, die sich dieses Jahr keiner Kampfwahl stellen müssen. Vor vier Jahren war RPK-Präsident Ricardo Zimmermann (parteilos) der einzige Bisherige, der weitermachte. Dieses Jahr ist er der einzige Rechnungsprüfer, der nicht mehr antritt. Neben den vier bisherigen Urs Attinger (FDP), Christian Fitz (FDP), Pascal Stöckle (FDP) und Rainer Stüssi (SVP) stellt sich Marcos Husistein (SVP) zur Verfügung. Fitz kandidiert als Einziger fürs Präsidium.

