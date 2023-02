Unterengstringen Limmattaler Fischer: «Hechte sind robust, sie ertragen und verzeihen viel» In der Limmat tummeln sich viele Hechte. Der Jungfischerleiter Nathanael Geeler erzählt, wie man sie am besten fischt und wo er bereits Wilderer auf frischer Tat ertappt hat. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 10.02.2023, 16.00 Uhr

Seit zwölf Jahren fischt Nathanael Geeler an der Limmat. Andrea Zahler Drehen bis zum Anschlag: Der Gummifisch schwimmt dabei mit erstaunlich natürlichen Bewegungen zurück. Andrea Zahler Knallig und glitzernde Farben: Diese Gummifischköder sollen die Hechte anziehen. Andrea Zahler «Der Hecht ist nicht dumm, aber neugierig», sagt Nathanael Geeler. Andrea Zahler Geeler holt aus, die Spule an seiner Angelrute dreht sich, der Kunstfisch schwirrt durch die Luft und platscht einige Meter weiter unten ins rund sechs Grad Celsius kalte Wasser. Andrea Zahler «Jeder Tag ist ein Fischtag, aber nicht jeder ein Fangtag», sagt Geeler. Andrea Zahler

Die kahlen Bäume und die gefrorene Uferböschung stehen im Kontrast zu den glitzernden Ködern, die am Limmatufer liegen. Nathanael Geeler, Jungfischerleiter des Fischervereins Kloster Fahr, nimmt ein silbernes Fischimitat in die Hand, dreht zwei Drillingshaken in den Kunstfisch und montiert ihn an der Angelrute. «Dieser Köder hebt sich vom dunklen Boden ab und gleicht einem Weissfisch», sagt der Geroldswiler. Mit den farbigen Gummiködern hat Geeler schon manchen Hecht gefangen. «Der Hecht ist nicht dumm, aber neugierig», sagt Nathanael Geeler. Der Raubfisch ist nicht nur beim Jungfischer beliebt, sondern erlangte dieses Jahr auch nationale Ehre: Er wurde vom Schweizerischen Fischerei-Verband zum Fisch des Jahres erkoren.

Geeler positioniert sich auf einem Stein, direkt am Wasser. Die Hände werden klamm an der eisigen Morgenluft, der wolkenlose Himmel spiegelt sich im Limmatwasser. Es herrsche optimales Fischerwetter, sagt Geeler, der in Fischerhosen, einer dunklen Jacke und Gummistiefeln gekleidet ist. Das Limmatwasser vor ihm fliesst langsam in Richtung Kloster Fahr, wenige Meter rechts neben ihm brausen die Autos über die Autobahn. Geeler holt aus, die Spule an seiner Angelrute dreht sich, der Kunstfisch schwirrt durch die Luft und platscht einige Meter weiter unten ins rund sechs Grad Celsius kalte Wasser.

Geeler dreht an der Spule. Der Gummifisch schwimmt mit erstaunlich natürlichen Bewegungen zurück. Hält Geeler inne, sinkt der Fisch mit taumelnden Bewegungen auf den Flussgrund. «Das wäre der Moment, in dem der Hecht attackiert. Denn er vermutet einen kranken Fisch – also ein leichtes Opfer», sagt Geeler und dreht weiter an der Spule. Kurz darauf baumelt der Kunstfisch wieder an der Angel in der Luft. Geelers Spule steht selten still: Er wirft, zieht ein, wirft wieder aus und zieht wieder ein. Beim sogenannten Spinnfischen hat der Fischer keine Zeit, um Däumchen zu drehen. Denn bei dieser Angelart haucht der Fischer den künstlichen Ködern Leben ein, indem er sie ständig in Bewegung hält. So sollen sie Raubfische wie Hechte, Zander, Forellen oder Barsche anlocken. Geeler wirft wieder aus. Er sagt: «Jeder Tag ist ein Fischtag, aber nicht jeder ein Fangtag.»

Das scheint ihn nicht zu stören. Der 23-jährige gelernte Spengler fischt bereits seit zwölf Jahren. «Für mich bedeutet Fischen mehr als Fischfang. Ich liebe es, in der Natur zu sein», sagt er. Von der beliebten Trias Fischen, Pilze sammeln und Jagen gehören die zwei ersten Tätigkeiten zu seinen Hobbys. Das Jagen sei ihm in der Schweiz zu kompliziert. Zudem könne er beim Fischen immer noch entscheiden, ob er den überlisteten Fisch nach Hause nehme oder nicht. «Beim Jagen gibt es kein Zurück: Wenn man abgedrückt hat, ist es vorbei», sagt er.

Fischer müssen sowohl Gewässer als auch ihre Beute kennen

Nachdem er zuerst selbst das Angelpatent machte, bildet Geeler nun selbst Jugendliche aus. Derzeit gehören vier Jungfischer dem privaten Fischerverein Kloster Fahr an. Fischen brauche nebst Zeit und einer guten Ausrüstung auch eine grosse Portion Neugierde und Interesse. Denn der Fischer muss sowohl Fische als auch Gewässer lesen können.

Dieselbe Stelle, anderer Zeitpunkt: Hier fing der Jungfischerleiter Nathanael Geeler einen grossen Hecht. zvg

Das lernte Geeler im vergangenen Jahrzehnt. Er wirft die Angel wieder aus. Die Strömung vor ihm wird von einigen Steinen verlangsamt. Der Köder treibt in Richtung Ufer. «Wenn es kalt ist, wird der Hecht vom Jäger zum Sammler und sucht die karge Uferregion nach Nahrung ab», sagt der Fischer. Und erklärt weiter, wie die Temperatur die Hechte beeinflusst und welche Köder für die Hechte eingesetzt werden können. Fischen, sage er jeweils, sei wie telefonieren. «Beisst der Fisch an, muss man der Rute ebenfalls einen Ruck geben und den Fisch danach langsam an Land ziehen», sagt er. Dabei spiele er nicht mit dem Fisch. «Denn der Fisch soll nicht langsam kraftlos, sondern möglichst schnell müde werden», sagt Geeler.

Hechte gelten als robust und grosszügig

Sei ein Fisch besonders gross, lasse er ihn öfters mal auch wieder in die Freiheit zurück. Dabei löse er den Haken mitsamt dem Köder noch im Wasser aus dem Mund des Fisches und lasse ihn weiter schwimmen. Das nehme ihm der bis zu 1,30 Meter lange Hecht nicht übel: «Hechte sind robust. Sie ertragen und verzeihen viel», meint Geeler. Es sei wichtig, grosse Fische im Wasser zu lassen, denn so sorge er auch für einen guten Fortbestand der Fische.

Doch nicht allen Fischern liegen die Jungtiere gleichermassen am Herzen. «Am Glanzenbergweiher hatten wir schon oft Wilderer», sagt Geeler. Diese seien brutal vorgegangen. So habe er auch schon eine Angelrute gefunden, die an einen Baum gebunden war. An der Schnur habe ein lebendiger Köderfisch mit einem Widerhaken im Fleisch um sein Leben gezappelt. Das sei strafbar. Vom Fischer sei dabei weit und breit keine Spur gewesen. «Ich will fair sein zum Fisch. Das unterscheidet einen Fischer von einem Wilderer», sagt Geeler. Solche Vergehen habe er schon öfters der Polizei gemeldet.

Nach einer guten Stunde am Wasser zieht Geeler den glitzernden Gummiköderfisch wieder ein. An dieser Stelle hat er nichts gefangen. Wann ihn das Anglerglück erwischt, ist schwer zu prognostizieren. Der Hecht sei eigensinnig: «An manchen Tagen wirft man einen Köder direkt vor den Hecht und es interessiert ihn nicht. An anderen Tagen beissen gleich mehrere nacheinander an», sagt Geeler. Er wird seinen glitzernden Köder später wieder in den Fluss werfen. Auf alle Fälle wird bald wieder einmal ein frisches Stück Hecht auf seinem Teller landen. «Ich verstehe nicht, dass manche Fischer keinen Fisch essen», sagt er. Denn trotz starkem Eigengeschmack und schlecht entfernbaren Gräten gehöre der Hecht am Land und im Wasser zu seinen Lieblingsfischen.

Fisch des Jahres: der Hecht. zvg

Der Raubfisch auf dem Podest Für einmal steht ein draufgängerischer Fisch im Rampenlicht. Der Hecht ist aufgrund seiner Durchsetzungsfähigkeit vom Schweizerischen Fischerei-Verband (SFV) zum Fisch des Jahres 2023 gekürt worden. Im Gegensatz zu anderen einheimischen Fischarten sind die Bestände und Fischerträge des Hechts laut SFV seit 20 Jahren stabil. Hechte können länger als 130 Zentimeter lang werden und ein Gewicht von über 20 Kilogramm erreichen. Sie sind in der Schweiz generell gut vertreten und gelten nicht als gefährdet. In der Limmat hat der Hechtbestand in den letzten Jahren zugenommen. Das liegt laut Thomas Hofstetter, Bewirtschafter des Fischervereins Kloster Fahr, auch daran, dass die Wassertemperatur in den letzten Jahren in die Höhe kletterte. Denn: «Mit der Klimaerwärmung hat der Hecht kein Problem», sagt Hofstetter. Der Hecht ist im Kanton Zürich in allen grösseren Seen, Weihern und Fliessgewässern beheimatet. Meist sucht er die ruhigeren Teile der Gewässer als Aufenthaltsort aus. Im letzten Jahr zogen die Fischer 505 Fische aus der Limmat, davon waren 5 Hechte. Man könne die Raubfische vielfach sogar vom Ufer aus beobachten, sagt Hofstetter. Dies ist beispielsweise in ruhigen Abschnitten der Limmat oder im Glanzenbergweiher der Fall. Was die Hechtfischer freut, ist ein Wermutstropfen für die Forellenfischer. Denn für Forellen bedeutet die Klimaerwärmung Stress, der sich vermehrt tödlich auf die Tiere auswirke, deshalb ziehen sie sich in kältere Gewässer zurück. Hofstetter sagt: «Die Natur entwickelt sich so, wie die Umstände es erlauben.» Als Fischer müsse man damit leben können. Der Vorgänger des Hechts war der Alet, er wurde 2021 zum Fisch des Jahres gekürt. Auch der Alet habe sich stark vermehrt. Das habe bedeutet, dass der Hecht mehr Futter erhalte. In futterknappen Jahren sehe es anders aus: Dann sterben die kleineren Hechte an Futtermangel oder fressen sich gegenseitig. «Hechte sind Kannibalen», sagt Hofstetter. Wenn man sie züchte, müsse man sie früh voneinander trennen, damit sie sich nicht gegenseitig verspeisen. Insgesamt haben die Fischbestände in der Limmat über die letzten Jahre abgenommen. Doch es gebe Anzeichen, dass sie sich wieder erholen. Das liege einerseits an den besseren Kläranlagen und andererseits an der Renaturierung. In diesem Zusammenhang begrüsst Hofstetter auch das Renaturierungsprojekt «Lebendige Limmat». «Bereits die Renaturierung des Werdhölzlis hatte gute Auswirkungen auf die Fischbestände. Das Projekt ‹Lebendige Limmat› wird die Situation noch mehr verbessern», sagt er. Von den weltweit sieben Hechtarten leben zwei in der Schweiz – am liebsten halten sie sich in Tümpeln, Seen und langsamen Fliessgewässern auf. Der Hecht gelte somit auch als Mahner für intakte Lebensräume und Renaturierungen.

