Unterengstringen Der 1. August ist ihre fünfte Jahreszeit: Mit Feuerwerk sorgt Riccarda Darnuzer für Emotionen Riccarda Darnuzer entwirft und zündet seit vier Jahren Feuerwerkshows für verschiedene Anlässe. Zum zweiten Mal hat sie für den Nationalfeiertag auch einen Verkaufsstand. Virginia Kamm 29.07.2021, 16.26 Uhr

«Feuerwerk hat mich schon begeistert, als ich noch ein kleines Kind war», erzählt Riccarda Darnuzer. Die 40-jährige Unterengstringerin ist eines der Gründungsmitglieder und Vizepräsidentin des Vereins Feuerwerkfreunde, der seit 2017 besteht. Nebenberuflich entwirft und zündet sie Feuerwerkshows für Hochzeiten und andere Anlässe – so auch für das Faustball-Länderspiel, das am Samstag in Schlieren ausgetragen wurde. «Es war ein Highlight für mich, endlich einmal ein Feuerwerk im Limmattal zünden zu dürfen», sagt sie.

Darnuzer ist in Oetwil aufgewachsen und im KTV Dietikon aktiv. Dadurch kennt sie den Präsidenten des Schlieremer Faustballvereins. «In einem Gespräch über das Länderspiel habe ich scherzhaft erwähnt, dass man ja ein Feuerwerk steigen lassen könnte», sagt Darnuzer. «Aus dem Witz ist dann Ernst geworden.»

Sie weist ihre Kunden auf den richtigen Umgang mit Feuerwerk hin

Dieses Jahr hat der Verein Feuerwerkfreunde zum zweiten Mal einen Stand für den 1. August beim Schützenhaus Unterengstringen. Am Freitag und Samstag hat er bis 21 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. «Letztes Jahr haben so wenige Anlässe stattgefunden, dass wir uns eine Alternative überlegen mussten», sagt Darnuzer. So sei der Verkaufsstand gleich bei der Überlandstrasse zustande gekommen. Vor allem Vulkane seien am Nationalfeiertag im Trend. «Es macht mir Freude, in direktem Kontakt zu den Kunden zu stehen», sagt sie. Ihr ist es wichtig, die Leute auf den richtigen Umgang mit Feuerwerk hinzuweisen, um ein schlechtes Image zu verhindern.

Darnuzer möchte, dass die Tradition des Feuerwerks erhalten bleibt. Daher erinnert sie Kundinnen und Kunden daran, beim Zünden Rücksicht auf andere zu nehmen und das Feuerwerk danach wieder wegzuräumen. «Die Feuerwerkskunst wird immer wieder wegen des Klimawandels kritisiert», sagt sie. «Umweltschutz ist wichtig, aber ich finde es schade, dass dabei auch eine kleine Branche im Fokus steht, die keinen grossen Einfluss darauf hat. Das zeigen auch Studien der ETH und der Empa.» Zudem habe es im Geschäft bereits Änderungen gegeben, zum Beispiel werde vermehrt Karton statt Plastik verwendet.

Zur Ausbildung zur Pyrotechnikerin hat sich Darnuzer, die hauptberuflich im Labor des Blutspendezentrums Zürich arbeitet, 2014 aufgrund einer Gesetzesänderung entschieden: «Es war nicht mehr erlaubt, grösseres Feuerwerk ohne entsprechende Ausbildung zu zünden», erzählt sie. Sie habe sich gedacht: Ganz oder gar nicht. So habe sie 2017 den zweiten notwendigen Ausweis erhalten und mit Gleichgesinnten den Verein Feuerwerksfreunde gegründet. Nur etwa zwei Prozent der Personen, die diese zweite Ausbildung absolvieren, seien Frauen, sagt sie.

Darnuzer möchte mehr Frauen dazu animieren, ins Feuerwerksgeschäft einzusteigen. Sie sagt:

«Viele denken, Feuerwerk sei nur Geballer, doch das stimmt überhaupt nicht. Es hat auch viel mit Kreativität, Farben und Musik zu tun.»

Sie habe sich in der Branche zwar nie benachteiligt gefühlt, fände es aber schön, die Frauenquote erhöhen zu können. Dies versucht sie zum Beispiel zu erreichen, indem ihr Verein einen jährlichen Tag der offenen Tür organisiert.

Hühnerhaut und Tränen sind ihre Ziele

«Der 1. August ist meine fünfte Jahreszeit», sagt Darnuzer. Und nach Silvester erwarte sie jeweils sehnsüchtig den ersten Auftrag des Jahres. Am meisten Freude bereite es ihr, an Hochzeiten Feuerwerke zu zünden. «Ich will die Emotionen der Leute wecken, Hühnerhaut auslösen», sagt sie. «Wenn ich sehe, dass auch der Bräutigam Tränen in den Augen hat, habe ich alles richtig gemacht.» Besonders gefalle ihr auch, Feuerwerkshows synchron zu Musik zu entwerfen, vor allem zu Balladen.

Der Verein Feuerwerksfreunde wolle definitiv weitermachen wie bisher, sagt Darnuzer. Ein Wunsch sei es, zusätzliche, grössere Aufträge wie das Unterengstringer Frühlingsfest Mittefasten übernehmen zu können. Auch ein Auftritt am Zürifäscht wäre für Darnuzer ein Highlight. «So ein Auftrag bedeutet allerdings auch extrem viel Aufwand», sagt sie. «Aber träumen darf man ja.»