Unterengstringen Das «Witschi's» soll der 12-stöckigen Überbauung Sennenbüel «West» weichen Das Sennenbüel «West» soll zum höchsten Gebäude Unterengstringens werden. Die Überbauung soll der Gemeinde auch ein städtischeres Aussehen verleihen. Lydia Lippuner 22.05.2021, 04.00 Uhr

Nun ist die Katze aus dem Sack: Im Unterengstringer Zentrum soll ein 38 Meter hohes Haus entstehen. Der Gemeinderat segnete den privaten Gestaltungsplan «Sennenbüel West» ab und legt ihn der Öffentlichkeit zur Ansicht vor. Das Zuger Bauunternehmen ROM Projekt will das Grundstück, das an der Widenbüel- und Zürcherstrasse liegt kaufen und darauf ein zwölfgeschossiges Haus mit einem dreigeschossigen Zusatzgebäude bauen. Die Gemeinde ist sehr zufrieden mit dem Resultat des Gestaltungsplans der Parzellen die zur Zeit noch der Gemeinde und dem Spitzenkoch Heinz Witschi gehören. «Das markante Gebäude soll einen Kernpunkt im Eingang Unterengstringens bilden», sagt FDP-Gemeindepräsident Simon Wirth.

Die Häuser, sollen sowohl als Wohnraum als auch für Gewerbe genutzt werden. Durch diese Mischung solle eine nachhaltige Ortsentwickung passieren, schreibt die Gemeinde in ihrem Bericht. «Da es sich um ein Grundstück der Gemeinde handelt, hatten wir den Vorteil, dass wir ist dass wir gemeinsam mit den Investoren etwas entwickeln konnten», sagt Wirth. Dabei hat sie bereits eine konkrete Vorstellungen eines künftigen Mieters. Im Zusatzgebäude soll dereinst die Kantonspolizei sowie die Kommunalpolizei rechtes Limmattal einziehen. «Mit dem Einzug der Polizeien soll die Überbauung auch einen Sicherheitsaspekt für die Gemeinde erfüllen», sagt Wirth.

Unterengstringen soll städtischer werden

Mit der Veröffentlichung des Plans erfolgte nun ein langersehnter Meilenstein in der Raumentwicklung Unterengstringens. «Wir waren bereits seit vier Jahren in der Planung dieser Überbauung. Das Ziel war dass wir Unterengstringen nicht planlos gestalten, sondern den Dorfkern gestalten», sagt Wirth. Die Gemeinde sei es der wachsenden Bevölkerung schuldig, dass man den momentan versplitterten Dorfkern besser zusammenführe. Die Überbauung solle künftig ein Scharnier vom Quartier zur Kernzone bilden.

Die Überbauung wird die Häuser Unterengstringens grössenmässig überragen und so auch architektonisch städtischere Massstäbe in der Gemeinde setzen. Das gehört mit zur Zielsetzung des Gestaltungsplans. Dazu solle auch die Vorzone bei der Zürcherstrasse sowie der Wohnhof zwischen den Gebäuden und der Strasse attraktiv gestaltet werden. Der Wohnhof der Überbauung solle künftig für die ganze Bevölkerung zugänglich sein. Der Gemeindepräsident hofft, dass künftig auch wieder ein Gastronomiebetrieb wie das «Witschi's» Leute ins Sennenbüel «West» zieht. «Es ist unser Ziel, dass neue Begegnungsorte geschaffen werden», sagt Wirth. Dafür brauche es diese städtebauliche und soziale Umstrukturierung.

Ungewisse Zukunft für das «Witschi's» Für die Überbauung muss nun auch das traditionelle «Witschi's» weichen. Das ehemalige Restaurant wurde bis zur vorübergehenden Schliessung aufgrund der Coronaschutzmassnahmen von Witschis Tochter Laura Witschi als Bar und Lounge weiter betrieben. «Ich erwarte dass es noch rund zwei Jahre besteht, danach wird das Gebäude abgerissen», sagt Heinz Witschi. Damit geht eine lange Ära zuende. 1986 kam Witschi als Stadtzürcher nach Unterengstringen und eröffnete hier sein Lokal. Der Sternekoch arbeitete 45 Jahre als selbstständiger Wirt. Obwohl es schwer sei zuzusehen, sich die Lage verändert, sei der Abriss und Neubau auch ein schöner Abschluss seines Werkes. «Ich könnte sowieso nicht mehr so arbeiten, wie ich es früher getan habe. Das würde sich gar nicht mehr lohnen.» Witschi hofft trotzdem, dass künftig auch wieder ein Restaurant oder eine kulturelle Dienstleistung im Sennenbüel «West» Einzug hält. Doch momentan sei die Gastronomie ein hartes Pflaster, für das man nicht viel Geld erhalte. «Ich hoffe aber, dass es gibt wieder einen Aufschwung gibt», sagt er. Auf alle Fälle wünsche er, dass seine Tochter weiter wirten könne.

Durch die zentrale Lage ist das Gebäude auch dem Lärm der Hauptverkehrsachse und der tiefer liegenden Autobahn A1 ausgesetzt. Die Gemeinde liess dafür ein Lärmgutachten erstellen, dieses kam zum Schluss, dass der Lärm besonders an der Strassenfassade entlang der Zürcherstrasse sowohl am Tag als auch in der Nacht besonders hoch ist. «Deshalb werden an der Seite der Hauptstrasse keine Balkone gebaut», sagt Wirth. Die gesamten Lärmschütze der Überbauung sollen das Ortsbild nicht negativ beeinträchtigen, sondern direkt in die Gesamtgestaltung integriert werden.

Der lange Weg zum jetzigen Ergebnis

Der aktuelle Gestaltungsplan ist nicht der erste Ansatz das Grundstück im Zentrum zu gestalten. Bereits 1982 wurde ein Plan erstellt, dieser erlaubt auf der Parzelle aber nur die Erstellung eines Gemeindesaals. Da der Gemeindesaal aber später beim Schulhaus Büel gebaut wurde, besteht kein entsprechender Bedarf mehr. So entschied die Gemeinde sich 2016 mit Witschi eine neue Entwicklungsidee für das Land ausarbeiten zu lassen. «Von allen Vorschlägen die wir durch den Wettbewerb erhielten, überzeugte uns diese am meisten», sagt Wirth.

Ob auch die Unterengstringerinnen und Unterengstringer die Gestaltung des Landes gutheissen, muss sich noch zeigen. Einige mögliche Bedenken klärte die Gemeinde bereits ab. So ist bereits klar, dass das Gebäude niemandem vor der Sonne steht. «Der Schattenwurf dreht sich nur auf der Zürcherstrasse», sagt Wirth. Ein weiterer Kritikpunkt dürfte die Tatsache sein, dass mit der Überbauung auch das grüne Plätzchen neben den «Witschi's» verschwindet. Doch das sieht Wirth gelassen. «Es gibt immer Bewahrer und Leute die weiterentwickeln wollen.» Und Unterengstringen entwickle sich zur Zeit sehr stark weiter. Nun brauche es auch Wohn- und Arbeitsraum für die stetig wachsende Bevölkerung.

Die Unterlagen zum Bau liegen während 60 Tagen bei der Gemeinde Unterengstringen zur Einsicht auf. Innerhalb der Auflagefrist können begründete Einsprachen gegen den Gestaltungsplan «Sennenbüel West» eingereicht werden. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 29. September wird der Gemeinderat den Plan der Gemeinde dann zur Genehmigung vorlegen.