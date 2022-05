Kloster Fahr Das Publikum tanzte mit: In der Sommerbeiz gab es zum ersten Mal Live-Musik zu hören Im Frühjahr eröffnet, spielte das Folk-Trio Caludo aus Zürich als erster Act in der neuen Sommerbeiz der Fahr Erlebnis AG. Der grosse Andrang jedoch blieb aus. Tobias Eggenberger 29.05.2022, 16.53 Uhr

Violinistin Catie Jo Pidel, Gitarrist Stefan Behler und Bassist Vincent Zurkinden wussten zu überzeugen. Tobias Eggenberger

Premiere in der Sommerbeiz der Fahr Erlebnis AG: Die Beiz war im Frühjahr auf dem Areal des Klosters Fahr eröffnet worden. Nun gab es erstmals Live-Musik zu hören. Am Samstagabend spielte das Folk-Trio Caludo aus Zürich ein Konzert.

Die Band Caludo besteht aus Stefan Behler an der Gitarre, Vincent Zurkinden am Kontrabass und Catie Jo Pidel an der Geige. Die drei Musiker überzeugten auf ganzer Linie, so etwa mit ihrem A-cappella Stück «When I Died».

Zu gewissen Stücken erzählten die Bandmitglieder amüsante Anekdoten. So schrieb Stefan Behler das Lied «Flower Shop», um sich daran zu erinnern, seiner Frau ab und zu Blumen zu kaufen. Und das Stück «Shortbread and Tea» dürfe er eigentlich gar nicht singen, da er Tee «wie die Pest hasse».

Bald geht die Band auf US-Tournee

In der Sommerbeiz herrschte eine gemütliche Stimmung. Die Gäste sassen bei Speis und Trank zusammen und lauschten den Klängen von Caludo. Besonders das abschliessende Stück «Daughter of a Son» konnte das Publikum begeistern. Nicht wenige tanzten.

Doris Füglister, verantwortlich für die Kommunikation und die Anlässe bei der Fahr Erlebnis AG, hatte die Band eingeladen. Sie sei im Internet auf das Trio gestossen, das in fünf Wochen in Minneapolis – dem Heimatort von Catie Jo Pidel – ihre Tour starten werde.

«Wir sind zufrieden mit dem Konzert, hätten uns jedoch über mehr Besucher gefreut»,

meinte Füglister. «Es muss sich wohl noch rumsprechen, dass es hier auch Konzerte gibt.»