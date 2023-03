Mittefasten: Unterengstringer Frühlingsfest endete spektakulär

Unterengstringen Von der Gratiswurst bis zum brennenden Böögg: Das Mittefasten endete spektakulär und farbenfroh Unterengstringen zeigte sich am traditionsreichen Frühlingsfest von seiner vielfältigen Seite. Während im Schützenhaus um die Wette geschossen wurde, präsentierte das Ortsmuseum seine Ausstellung zu den Brunnen im Dorf. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 19.03.2023, 22.43 Uhr

Lichterloh brennt der von den Sechstklässlern Mr. Gary Böb getaufte Böögg. Mara Aliotta Sobald sein Kopf Feuer fängt, beginnt das farbenfrohe Feuerwerk. Mara Aliotta Wurstverteilung am Limmatdamm: Viele Menschen standen Schlange, um eine der beliebten Bratwürste zu ergattern. Mara Aliotta 350 Würste wurden am Sonntag auf diesem Grill gebraten und verteilt. Mara Aliotta Beim Zünden der Böller schauen einige gespannt von der Brücke aus zu. Mara Aliotta Bereits um 6 Uhr morgens haben die Unterengstringer Sechstklässler begonnen, Böller vorzubereiten und zu zünden. Mara Aliotta Das Feuerwerk wird fein säuberlich vorbereitet. Dafür müssen die Paletten mit den Rohren zusammengenagelt werden. Mara Aliotta Der Böögg namens Mr. Gary Böb trägt eine pink-blaue Irokesenfrisur. Mara Aliotta Informationsmeister Christian Haderer auf dem Weg zur Mittefasten-Villa, die als Zentrale dient für die Mittefastenkommission. Mara Aliotta / Limmattaler Zeitung Die «Holzer» beim Frühstücken in der Mittefasten-Villa, nachdem der Holzstoss vollendet wurde. Mara Aliotta Zu Ehren der Unterengstringer Brunnen singen Paul Isenring, Obmann der Ortsmuseumskommission, und Lydia Schmalz in der Sonderausstellung «Am Brunnen vor dem Tore». Mara Aliotta / Limmattaler Zeitung Der kürzlich restaurierte Brunnen vor dem Ortsmuseum erstrahlt in altem Glanz. Mara Aliotta Auf dem Schiessplatz versuchten einige ihr Glück, um ein graviertes Messer zu gewinnen. Mara Aliotta Martin Muoth (links) erreichte im Schützenhaus die höchste Punktzahl und wurde von Schützenvereinspräsident Peter Niggli beglückwünscht. Mara Aliotta

Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch die Wolkendecke, während die Schlange vor dem Grill auf dem Limmatdamm immer weiter wächst. Die vielen Menschen sind gekommen, um sich eine Gratiswurst zu sichern. Die Aktion bildet den Auftakt zum Sonntagsprogramm am traditionsreichen Unterengstringer Mittefasten. Insgesamt werden in 60 Minuten 350 Würste verteilt: Die Wurstverteilung beim Böögg auf dem Limmatdamm ist wie immer ein Hit.

Schon ab 6 Uhr morgens machten die Sechstklässler mit dem Böllerschiessen an der Limmat lautstark auf das Frühlingsfest aufmerksam. Auch sammelten Freiwillige in den frühen Morgenstunden bereits Holz. Damit errichteten die «Holzer» schliesslich den Holzstoss bei der Limmatbrücke, ­bevor sie ihr wohlverdientes Frühstück in der Mittefasten-Villa geniessen durften. Das Fussballturnier des FC Engstringen, zu dem der Nachwuchs normalerweise ab dem Morgen in der Sporthalle Büel antritt, musste dieses Jahr wegen zu wenig teilnehmenden Teams abgesagt werden.

Dicht aneinander gedrängt stehen die Besuchenden am Vormittag im Ortsmuseum Unterengstringen. Wie jedes Jahr wird am Mittefasten die neue Ausstellung präsentiert. «Unterengstringen und seine Brunnen» lautet ihr vielsagender Titel. Passenderweise wurde der barocke Dorfbrunnen an der Stirnwand des Waschhäuschens im Herbst 2022 aufwendig restauriert. Auch zu diesem wartet die Ausstellung mit interessanten Details auf.

Viele Gäste lauschen gespannt, während Paul Isenring vom Ortsmuseum von der Entwicklung im Dorf im

18. Jahrhundert von Sogbrunnen und Ziehbrunnen hin zu Laufbrunnen erzählt. Er schwärmt nicht nur von der Robustheit und Eleganz der Unterengstringer Brunnen, sondern auch von ihrer – vor allem früher – grossen gemeinschaftlichen Funktion. Es sei schön, wie Brunnen Leute zusammenbringen würden, so Isenring. Zu guter Letzt stimmt er gemeinsam mit Lydia Schmalz ein Lied an: «Am Brunnen vor dem Tore (Der Lindenbaum)» von Schubert.

160 Schützen messen sich beim Wettschiessen

Im «Bibi-Bistro» in der Ortsbibliothek kann man gemütlich etwas trinken und verschnaufen. Die Kinder erfreuen sich an Lotto und Spielkonsolen. Viele Menschen lockt auch das Mittefastenschiessen im Schützenhaus an: 160 Leute nehmen am Wettschiessen teil. Gewinner ist Martin Muoth mit 97 Punkten.

Das Konzert der Tambouren und der Kreismusik Limmattal sorgt für beste Stimmung im Festzelt. Eine Stunde zeigen sie ihr musikalisches Talent, bevor es mit dem feurigen Teil des Abends weitergeht. Denn das Feuerschiff, das nach dem heidnischen Brauch die Flussgeister vertreiben soll, wird nach Einbruch der Dunkelheit flussabwärts geschickt. Die Ufer der Limmat werden von «Chienbäse» als Fackeln flankiert. Sobald das Schiff die Brücke erreicht, wird der Holzstoss angezündet, auf dem der Böögg namens Mr. Gary Böb mit buntem Irokesenschnitt thront. Für die Frisur und seine Gestaltung waren die Sechstklässler zuständig. Sobald der Kopf Feuer fängt, erhellt das farbenfrohe Feuerwerk den Nachthimmel.

Nach dem Höhepunkt lassen einige Gäste den Sonntag gemeinsam ausklingen. Dafür werden im Festzelt panierte Schweinsschnitzel mit Pommes genossen – oder einfach das gemütliche Beisammensein.

