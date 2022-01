Unterengstringen Bibliothekentipp: «Ein unbeschwertes, liebevolles Buch» Alexandra Unternährer von der Bibliothek Unterengstringen hat es das Bilderbuch «Mama, was ist Liebe?» angetan. Es handelt von Liebe und Wertschätzung in der Familie – und ist auch für kleine Kinder zu empfehlen. Karin Baeriswyl* 25.01.2022, 05.00 Uhr

Alexandra Unternährer empfiehlt das Bilderbuch «Mama, was ist Liebe?» «ausnahmslos jeder Familie mit Kindern ab drei Jahren». Zvg

Alexandra Unternährer, Bibliotheksmitarbeiterin in der Schul- und Gemeindebibliothek Unterengstringen, ist ganz neu dabei. Sie ist zuständig für den Einkauf von Bilderbüchern und Gesellschaftsspielen und organisiert Veranstaltungen für Kinder, wie zum Beispiel den Buchstart «Hereinspaziert…» für die ganz Kleinen.

Als Mutter von drei Kindern hat sie schon viele Bilderbücher vorgelesen. Sie kennt keine Langeweile, liebt die Ruhe und Stille beim Tauchen und wünscht sich Wachteln als Haustiere. Sie stellt heute ihr aktuelles Lieblingsbilderbuch vor:

Warum hast du zu diesem Buch gegriffen?

Alexandra Unternährer: Ich habe zu diesem Bilderbuch gegriffen, weil sich diese Geschichte dem Thema Liebe und Wertschätzung in der Familie annimmt – gerade in der momentanen Situation in unserer verrückten Welt ein wichtiger Faktor für Zufriedenheit und Geborgenheit.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Unbedingt! Die Geschichte ist auch bereits für kleinste ­Zuhörer einfach zu verstehen, berichtet von Alltagssituationen und ist einfach superherzig. Die Illustrationen unter­streichen den lieblichen Text und den herzlichen Inhalt der Geschichte.

Eben gelesen Jeden Monat präsentiert eine Bibliothekarin oder ein Biblio­thekar aus dem Limmattal an dieser Stelle ein Buch, eine DVD oder ein Spiel, die sie selbst kürzlich entdeckt ­haben. Die Rubrik ist in Zu­sammenarbeit mit den Biblio­theken des Bezirks Dietikon ­entstanden.

Worum geht es in diesem Bilderbuch?

Der kleine Bär möchte gerne wissen, was eigentlich Liebe ist. So unternimmt Mama Bär einen Tagesausflug mit ihrem Bären-Kind und zeigt ihm, wo überall die Liebe wohnt. Sie finden Liebe in der Sonne, in glücklichen Tieren, im Spiel, beim Kuscheln und so weiter.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

Ausnahmslos jeder Familie mit Kindern ab drei Jahren. Ein unbeschwertes, liebevolles Buch, welches sich um ein wesentliches Thema und ein Grundbedürfnis von uns allen kümmert!

*Karin Baeriswyl ist die Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek Unterengstringen

Buchtipp Mama, was ist Liebe? Danielle McNeal, illustriert von Sebastien Braun, 360 Grad Verlag, Leimen.