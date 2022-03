Feuer und Lärm: Probeschuss fürs Mittefasten ist gefallen

Unterengstringen Bald geht es los: Der Probeschuss fürs Mittefasten wurde auf dem Pausenplatz gezündet Nach einer Geschichtslektion über die Entstehung des Mittefastens demonstrierte der Pulvermeister einen Böllerschuss auf dem Unterengstringer Schulareal. Auf diesen ersten Knall werden die Sechstklässler am kommenden Sonntag viele weitere folgen lassen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungewöhnliche Geschichtslektion: Bööggmeister Ralph Pfister erklärt den Kindern die Geschichte des Mittefastens. Valentin Hehli Von der Geburtsstunde bis zur Aktualität: 1542 fand erstmals ein Mittefasten in Unterengstringen statt, am kommenden Wochenende wird dieses nach dreijähriger Pause wieder durchgeführt. Valentin Hehli Der Unterricht der speziellen Art: Pulvermeister Sandro Elmer erklärt den Kindern wie ein Mörser funktioniert. Valentin Hehli Praktische Anleitung: Elmer bereitet die Kinder auf das Abfeuern des Mörsers vor. Valentin Hehli Explosives Mitbringsel: Elmer zeigt wie ein Mörser befüllt wird. Valentin Hehli Ungewöhnliche Aktion auf dem Schulareal: Am Ende der Doppellektion wird der Böller entzündet. Valentin Hehli Ohren zu und Mund auf: Die Kinder warten auf die Explosion. Valentin Hehli

Die Unterengstringer Sechstklässlerinnen und Sechstklässler erhalten vor dem Mittefasten eine Geschichtslektion, die auf ihr Dorf zugeschnitten ist. «Das Mittefasten ist bereits über 500 Jahre alt. Es ist älter als das Sechseläuten», sagt Ralph Pfister, der als Bööggmeister amtet, am Dienstag vor der versammelten Klasse. Am Mittefasten gehe es um Feuer und Lärm. Pfister erklärt den Kindern auch, dass alle Scheiterhaufen links der Limmat eckig seien, während die rechts der Limmat, beispielsweise der Sechseläuten-Scheiterhaufen, rund seien.

Die Kinder hören ruhig zu. Sie werden nebst dem Böllerschiessen am Sonntag bereits am Freitag Teil des Mittefastens sein. Dann wird ihr selbstgebastelter Böögg auf dem Schulhausplatz Büel B begrüsst. Am Sonntagabend wird dieser auf einem sieben Meter hohen Scheiterhaufen in Flammen aufgehen.

Einige Kinder haben vor drei Jahren bereits am Mittefasten teilgenommen und teilen ihr Wissen gerne. «In der Mittefastenkommission gibt es einen Chef, der teilt alle ein und es gibt Würste», erklärt ein Schüler. Die Schülerinnen und Schüler scheinen motiviert zu sein. Zumindest haben sie bereits fleissig Geld für die Holzerzvieri gesammelt.

Explosives Gut: Die Kinder reichen das Schwarzpulver von einem zum anderen weiter. Valentin Hehli

Die Kinder begutachten das Schwarzpulver

Nach der Geschichtslektion wird es praktisch. Pulvermeister Sandro Elmer tritt vor die Klasse. Im Gepäck hat er Schwarzpulver und einen Mörser. Die Kinder betrachten das mitgebrachte Gut genau. Vorsichtig reichen sie die Zeitung weiter, auf der ein Häufchen Schwarzpulver liegt. Manche schnuppern daran, andere geben das explosive Pulver schnell weiter. Elmer erklärt den Kindern, was sie am kommenden Sonntagmorgen am Mittefasten erwartet. «Das Böllerschiessen wird um sechs Uhr am Limmatufer starten», sagte er.

Als Elmer die Uhrzeit erwähnt, ist ein Gemurmel im Klassenzimmer zu hören. «Doch das Gute daran ist, dass ihr um fünf Uhr ein Frühstück in der Mittefasten-Villa erhalten werdet», erklärt Elmer weiter. Da hellt sich die Stimmung der Kinder bereits wieder auf. Nach der dreijährigen Corona-Pause geht es nun wieder darum, das schlafende Dorf am Mittefastensonntag mit einem lauten Knall zu wecken. Letztmals hatte das Mittefasten 2019 stattgefunden.

Mit einer Zeichnung zeigt Elmer, wie der Mörser zuerst mit Schwarzpulver und danach mit Zeitungspapierfetzen aufgefüllt wird. Er leert ein wenig Schwarzpulver in den Mörser und stopft ihn danach vor den aufmerksamen Augen der Kinder mit Zeitung. «Wir füllen ihn nicht allzu stark, um die Nachbarschaft ein wenig zu schonen», sagt Elmer.

Gespanntes Warten: Die Kinder warten auf den grossen Knall auf dem Pausenplatz. Valentin Hehli

Ohren zu und Mund auf

Danach verlassen alle Anwesenden das Klassenzimmer und versammeln sich auf dem Pausenhof. Draussen legt der Pulvermeister den Mörser ins Gras und instruiert die Kinder, sich zum Selbstschutz die Ohren zuzuhalten und den Mund zu öffnen. Gespannt stehen die Schüler im Halbkreis da und schauenauf den gusseisernen Mörser, der nur wenige Meter vor ihnen liegt. Elmer hält die Lunte an die Öffnung. Kurz darauf knallt es und die Zeitungsfetzen fliegen. «Zugabe, Zugabe, Zugabe», schreien einige Knaben.

Am Sonntag werde es dann noch lauter und vor allem häufiger knallen, versichert Elmer den Kindern. Zu diesem Zweck werden die Kinder die Mörser mit noch mehr Zeitung befüllen. Besonders am sogenannten Schnellschiessen werde es am Limmatufer laut und russig zu- und hergehen.

Mittefasten wird vom 25. bis zum 27. März gefeiert. Am Freitag um 14.30 Uhr wird der Böögg auf dem Schulhausplatz Büel B präsentiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen