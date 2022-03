Unterengstringen Austausch und Jugendarbeit verbessern: Am Wahlpodium stellten sich alle Kandidierende vor Am Wahlpodium in Unterengstringen debattierten alle Kandidierenden für den Gemeinderat und die Schulpflege über die Zukunft des Dorfs. Organisiert wurde der Anlass gemeinsam von der SVP und der FDP. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 10.03.2022, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle Kandidierenden für den Gemeinderat: Yiea Wey Te (FDP), Marco Rossi (FDP), Marcel Balmer (SVP), Urs Muntwyler (FDP), Stefan Guggisberg (SVP), Daniel Schwab (SVP) und Markus Nydegger (SVP). Te und Balmer wurden als Präsidiumskandidaten ausführlicher zu ihren Zielen befragt. Severin Bigler

Absolut einig waren sich die beiden Unterengstringer Gemeindepräsidiumsanwärter bei der Frage, ob dieses Jahr angesichts der russischen Invasion der Ukraine der traditionelle Gedenkanlass bei der Russenlinde im September durchgeführt werde. «Wir müssen ein Zeichen setzen und den Anlass aussetzen», sagte Yiea Wey Te (FDP) und erinnerte daran, dass das Thema für ihn sehr persönlich sei. Er kam als junges Kind in die Schweiz, weil seine Familie vor Krieg flüchten musste. «Wenn ich Gemeindepräsident bin, wird es am 25. September kein Gedenkfest geben», sagte Marcel Balmer (SVP) klar, denn Russlands Angriffskrieg sei unhaltbar.

Te und Balmer, der vor vier Jahren das Gemeindepräsidium nur um eine Stimme verpasst hatte, wollen Simon Wirth (FDP) ablösen. Am Mittwochabend debattierten sie im Gemeindesaal Büel am von der FDP und der SVP gemeinsam organisierten Wahlpodium. Moderator David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», befragte auch alle Kandidierenden für den Gemeinderat und für die Schulpflege (siehe Zweittext unten) nach ihren Zielen und Qualitäten.

Der Gemeindesaal Büel war zwar nicht bis auf den letzten Platz gefüllt, aber das Wahlpodium zog viele interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Severin Bigler Yiea Wey Te (FDP) und Marcel Balmer (SVP) bewerben sich beide als Nachfolger von Simon Wirth (FDP) für das Gemeindepräsidium. Severin Bigler Te und Balmer wurden zu ihren Zielen als Gemeindepräsident befragt. Severin Bigler Nach den Fragen von Moderator David Egger (hinten rechts) konnten alle Anwesenden ihre Fragen direkt an die Kandidierenden richten. Severin Bigler Anschliessend an das Podium konnten alle Besucherinnen und Besucher sich mit den Kandidierenden in ungezwungenem Rahmen bei einem Glas Wein austauschen. Severin Bigler

Beide wollen offener und vermehrt kommunizieren

Interessiert verfolgten die zahlreich erschienen Unterengstringerinnen und Unterengstringer die Debatte. Schliesslich ist die Ausgangslage dieses Jahr besonders spannend. Sowohl beim Gemeinderat wie auch beim Präsidium kommt es zur Kampfwahl. Nach vier Jahren, in denen beide Parteien über je drei Sitze verfügten, strebt die SVP auf Kosten der FDP die Mehrheit im Gemeinderat an.

Neben Balmer und Hochbauvorstand Markus Nydegger zog die SVP mit Daniel Schwab und Stefan Guggisberg in den Wahlkampf. Die FDP nominierte neben Te und Sicherheitsvorstand Urs Muntwyler auch Marco Rossi, der zurzeit noch als Schulpfleger bei der Oberstufe Weiningen amtet.

So verlief die Debatte bei der Schulpflege Unterengstringen Wahlpodium: Der Platzmangel dominierte die Debatte bei der Schulpflege Florian Schmitz vor 2 Stunden

Am einfachsten dürfte der Weg für den Verbleib im Gemeinderat für Schulpräsident Beat Fries (parteilos) werden. Weil er als Einziger erneut für das Schulpräsidium kandidiert, wird er von Amtes wegen weiterhin der siebte Gemeinderat bleiben, falls er bei der Schulpflegewahl wiedergewählt wird (siehe Zweittext unten).

Einig waren sich Balmer und Te darüber, dass bei der Gemeindekommunikation Handlungsbedarf besteht. «Wir müssen die Kommunikation und ­Information schneller, transparenter und offener gestalten», sagte Balmer. Der Gemeinderat müsse seine Absichten aktiv nach aussen tragen. «Je mehr und je transparenter wir kommunizieren, desto stärker holen wir das Volk direkt ab», sagte Te. Damit Anliegen unkompliziert an ihn herangetragen werden können, wolle er als Präsident eine Sprechstunde einführen.

Beide betonten zudem die Wichtigkeit, das im vergangenen Herbst präsentierte räumliche Entwicklungskonzept gut zu finalisieren und umzusetzen. Auch für eine verstärkte Jugendarbeit und gute Freizeitangebote wollen sich beide stark ­machen. Te ortete zudem beim Verkehr durch das Dorf Verbesserungspotenzial und sagte, er wolle sich im Kantonsrat bei der Limmatrenaturierung für die Interessen von Unterengstringen einsetzen. Der dienstälteste Gemeinderat Balmer betonte die Energiezukunft:

«Wir haben mit der Limeco eine grosse Chance, zu Selbstversorgern zu werden.»

Das sei gerade angesichts des herrschenden Kriegs besonders relevant.

Neue interessieren sich für Ressorts der Parteikollegen

Auch Tiefbauvorstand Markus Nydegger (SVP) verwies auf die grosse Chance, dass das Limmattal mit der Limeco zum zukunftsgerichteten Energiezentrum umgewandelt werden könne. Er wolle diese Entwicklung mit seinen acht Jahren Gemeinderatserfahrung weiter vorwärtsbringen. Die Gemeinde leiste mit dem Anschluss aller eigenen Gebäude an das Fernwärmenetz, dem Umrüsten auf stromsparende und dimmbare LED-Strassenbeleuchtungen und möglichst einfachen Bewilligungen für Fotovoltaik ihren Beitrag.

Sicherheitsvorstand Urs Muntwyler (FDP) betonte, dass er viele gestartete Projekte gerne in einer weiteren Amtszeit weiterführen und vollenden würde. So werde aktuell eruiert, wo die Gemeinde im Kampf gegen Vandalismus auf Videoüberwachung setzen wolle. Zunächst fokussiere man auf Abfallsammelstellen und das Schulareal. Noch dieses Jahr soll die Umsetzung starten.

Kantonspolizist Daniel Schwab (SVP), der seit 27 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist und sich auch in der Mittefastenkommission und im Schiessverein engagiert, hob seine starke Verwurzelung in Unterengstringen hervor. Dank seinem grossen Netzwerk kenne er die Probleme im Dorf gut und er sei bekannt dafür, dass er gerne Probleme anpacke und gut zusammenarbeite.

Die anderen beiden Neuen würden sich auch von Amtes wegen besonders freuen, wenn ihre Parteikollegen die Präsidiumswahl für sich entscheiden. Marco Rossi (FDP), der als stellvertretender Direktor in einer grösseren Baufirma tätig ist, würde am liebsten den Hochbau von Te übernehmen. Stefan Guggisberg (SVP), der als Ökonom seit vielen Jahren für öffentliche Verwaltungen tätig ist, bezeichnete die zurzeit noch von Balmer geführten Finanzen als Wunschressort.

Rossi und Guggisberg betonten aber, dass sie sich auch in anderen Bereichen wohl­fühlen würden. Ein Wermuts­tropfen der Gemeinderatswahl brachte ein Bürger bei der Fragerunde auf den Punkt und erhielt dafür prompt Applaus: Er bedauere, dass keine Frau auf der Bühne stehe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen