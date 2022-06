Andreas Denzler wird neuer Co-Schulleiter

Unterengstringen Neuer Leiter für die Sonderschulpädagogik: Andreas Denzler wird Co-Schulleiter Der neue Co-Schulleiter ersetzt Nicole Stadelmann, die bei der Primarschule Unterengstringen zwei Jahre für den Bereich Sonderpädagogik zuständig war. Lydia Lippuner 25.06.2022, 05.00 Uhr

Andreas Denzler wird gemeinsam mit Beda Durschei die Primarschule Unterengstringen leiten. zvg

Ab dem neuen Schuljahr ist Andreas Denzler in einem 30-Prozent-Pensum als Co-Schulleiter in Unterengstringen angestellt. Daneben wird er weiterhin als Mentor an der Pädagogischen Hochschule Zürich Studierende betreuen. Denzler übernimmt die Leitung des Bereichs Sonderpädagogik von Nicole Stadelmann, die die Stelle zwei Jahre innehatte. «Nicole Stadelmann suchte eine Anstellung mit mehr Stellenprozent», sagt Beda Durschei, Co-Schulleiter der Primarschule Unterengstringen. Sie wechsle zur Primarschule Oetwil-Geroldswil und übernehme die Schulleitung in der Fahrweid.