An der Limmat sind verschiedene Gesänge und Töne zu hören

Unterengstringen An der Limmat zwitschert und singt es: Immer wieder stimmen auch seltene Vögel in den Gesang ein Das Limmattal ist ein beliebter Platz für Vögel. Ein Spaziergang mit zwei hiesigen Ornithologen zeigt, an welchen Orten sie nisten und wo sie von den Siedlungen vertrieben wurden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Vögel im Visier: Die beiden Ornithologen Severin Bigler und Markus Ehrengruber haben geschulte Augen und Ohren für die Vögel an der Limmat. Lydia Lippuner

Langsam spaziert Markus Ehrengruber der Limmat entlang. Plötzlich streckt er den Arm aus. «Da, ein Sperber», ruft er. Später werde er diese Entdeckung auf der Vogelkundewebsite Ornitho.ch eintragen. «Das gibt einen roten Punkt», sagt er. Das bedeute, dass er gerade einen «wenig häufigen» Vogel gesehen habe. Wenn Ehrengruber ausgerüstet, mit Feldstecher, Fernrohr und Rucksack durchs Limmattal streift, achtet er konzentriert auf den Vogelgesang, der mit den steigenden Frühlingstemperaturen auch vielfältiger wird.

Auf einem Spaziergang erklärt Ehrengruber der «Limmattaler Zeitung» die Vogelwelt der Region. Im Frühling wird er mit dem Hobby-Ornithologen und Fotografen Severin Bigler, der auch als Fotograf für die «Limmattaler Zeitung» tätig ist, einen Vogelkunde-Grundkurs durchführen.

Vögel im Visier: Die beiden Ornithologen Severin Bigler und Markus Ehrengruber bieten ab März einen vogelkundlichen Grundkurs an. Lydia Lippuner Seinen Namen erhielt der Distelfink, weil er oft auf Disteln sitzt und mit dem Schnabel Samen aus den Fruchtständen klaubt. Severin Bigler Blaumeisen sind weit verbreitet in der Schweiz. Sie kommen sowohl in Wäldern als auch Siedlungen vor. Severin Bigler Die Gänsesäger gehören zur Familie der Entenvögel. Sie sind oft an der Limmat anzutreffen. Severin Bigler Auch Lachmöwen landen hin und wieder in der Limmat. Severin Bigler Der Grünspecht bleibt auch im Winter seinem Revier treu. Severin Bigler Immer wieder kann man im Limmattal auch Eisvögel beobachten. Sie sind insbesondere in der Nähe von Gewässern anzutreffen. Severin Bigler Die Schleiereule fühlt sich sichtlich wohl im alten Gebälk. Severin Bigler Der Zilpzalp überwintert hier. Seit die Winter hier nicht mehr so kalt sind. Severin Bigler

Der Rundgang beginnt kurz vor Ehrengrubers Haustür auf dem Gelände der Primarschule Büel in Unterengstringen. In den Wipfeln der Bäume, die in losen Abständen neben der Schule stehen, pfeifen Blau- und Kohlmeisen, Hausspatzen, Türkentauben und Distelfinken. Hinter den Bäumen sei früher eine Landwirtschaftsfläche gewesen, sagt er. Heute steht dort ein Haus neben dem anderen.

Ein Distelfink, auf einer Führung mit dem Ornithologen Markus Ehrengruber, am 4. Februar 2023 in Unterengstringen. Der Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer bietet von März bis Juni 2023 einen vogelkundlichen Grundkurs an. Severin Bigler / © CH Media Ein Stieglitz, auch bekannt als Distelfink, fotografiert am 28. Juni 2022 in Dietikon Severin Bigler / © Eine Blaumeise, fotografiert am 13. Dezember 2022 in Dietikon. Severin Bigler Distelfinken und Blaumeisen gehören zu den häufigeren Vögeln im Limmattal.

Siedlungen rauben den Vögeln den Lebensraum

Ehrengruber macht eine ausladende Handbewegung und sagt: «Das grösste Problem der Vögel ist, dass ihr Lebensraum schwindet.» Denn der Siedlungsraum und die intensive Landwirtschaft nähmen immer mehr Platz ein. Dabei bevorzugten die Vögel doch möglichst naturbelassene Orte, wozu auch naturnahe Gärten gehörten. Bigler ergänzt: «Sauber getrimmte Rasen sind ökologische Wüsten.» Und Ehrengruber konkretisiert: «Alles, was unordentlich ist, hilft den Vögeln, Reptilien, Insekten und anderen Lebewesen.» So seien lose Baumansammlungen gute Nistplätze für Vögel. Als Ornithologe versteht sich Ehrengruber nicht nur als Entdecker, sondern auch als Naturschützer.

Mittelmeermöwe auf einer Führung mit dem Ornithologen Markus Ehrengruber, am 4. Februar 2023 in Unterengstringen. Der Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer bietet von März bis Juni 2023 einen vogelkundlichen Grundkurs an. Severin Bigler Ein Kormoran, fotografiert am 19. Dezember 2022 in Dietikon. Severin Bigler Eine Lachmöwe, fotografiert am 31. Januar 2022 in Dietikon. Severin Bigler Mittelmeermöwen, Kormorane und Lachmöwen tummeln sich bei und auf der Limmat.

So habe er letztes Jahr auf dem Arbeitsweg, den der Kantonsschullehrer jeweils mit dem Fahrrad absolviert, gemerkt, dass sich ein Gartenrotschwanz unterhalb der Schule bei einem Baum einquartieren wolle. Er habe daraufhin beim Natur- und Vogelschutzvereins Limmattal rechtes Ufer angefragt, ob man einen Nistkasten aufhängen könne. So will er den Vogel wieder ins Siedlungsgebiet zurückholen. «Ob der Vogel nach seinem Aufenthalt im Süden wieder hier hinkommt, weiss ich natürlich nicht», sagt Ehrengruber. Sollte er zurückkommen, würde er aber Nistkästen vorfinden.

Vögel singen um andere anzulocken

Auf dem Weg durchs Dorf erklärt Ehrengruber die drei Gründe, weshalb Vögel singen. «Sie stecken ihr Revier ab, locken ein Weibchen an oder probieren dieses mit ihrem Gesang bei sich zu behalten.» Um die Vögel am Gesang zu erkennen, gibt es verschiedene Taktiken. Bei manche Arten gibt bereits ihr Name einen Hinweis darauf, wie sie klingen. Das sei beispielsweise beim Zilpzalp der Fall. Diesen hört man in Unterengstringen ebenfalls. Bei anderen Vögeln, beispielsweise bei der Ringeltaube, kann man sich eine Eselsbrücke bauen, indem man einen bestimmten Satz sagt.

Auf dem Weg zur Limmat erklärt Ehrengruber: «Man muss immer auf die neuen Töne hören.» Bekannte Gesänge müsse man ausblenden, um neue Arten zu entdecken. Im Gemisch der verschiedenen Vogelstimmen auf dem Weg zum Kloster Fahr hört Ehrengruber eine Kohlmeise, einen Haussperling und einen Zilpzalp. Ehrengruber kann zwischen dutzenden Vögeln unterscheiden. Auch Bigler hat bereits eine Liste mit unterschiedlichen Vögeln im Bezirk zusammen. «Seit ich in Dietikon wohne, habe ich schon über 100 Vogelarten festgestellt», sagt er.

Laut der Schweizerischen Vogelwarte sind in der Schweiz rund 210 Brutvogelarten heimisch. Von all diesen gefällt Bigler der Eisvogel im Limmattal am besten. Dieser ist auch Symbolbild des Natur- und Vogelschutzvereins Limmattal rechtes Ufer. Ehrengrubers Lieblingsvogel im Bezirk ist die Zaunammer. «Sie ist relativ selten. Im Kanton Zürich gibt es nur 12 Brutpaare. Fast ein Viertel dieser Vögel brütet in den Weininger Rebbergen», sagt er.

Ein weiterer seltener Vogel im Limmattal sei die Schleiereule. Ehrengruber hofft, dass diese wie andere seltene Vögel künftig wieder vermehrt in der Region anzutreffen sind. «Es gibt aber eine positive Entwicklung. Einige der bedrohten Vögel vermehren sich wieder stärker», sagt er.

Um dafür zu sorgen, dass sie sich weiter vermehrten, müsse man allerdings auch als Gesellschaft einen Beitrag leisten. So müsse man für Schleiereulen beispielsweise extra grosse Nistkästen aufhängen. Auf dem Weg zum alten Klostergebäude, sagt Ehrengruber: «Es ist gut, gibt es die runden Öffnungen im First noch. Das ist wichtig für die Vögel.» Dank dieser Löcher können beispielsweise Schleiereulen oder Rauchschwalben in die alten Gebälke fliegen und Nester bauen oder sich in Nistkästen einnisten.

So können Vögel besser geschützt werden Auch als Privatperson kann man einiges zum Schutz der Wildvögel beitragen. Laut Martina Schybli, Mediensprecherin der Schweizerischen Vogelwarte ist es das A und O, dass man sich rücksichtsvoll in der Natur bewegt. «Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns im Lebensraum der Vögel bewegen», sagt Schybli. Zu einem respektvollen Umgang mit Natur und Vögeln gehöre, dass man auf den markierten Wegen bleibe, Abstand zu den Vögeln halte und vor allem sie nicht in ihrem Nest störe. Dabei seien Vögel je nach Jahreszeit und je nach Vogelart unterschiedlich empfindlich. «Doch auch Vögel, die sich grundsätzlich gut an die menschliche Nähe angepasst haben, können zur Brutzeit durch den Menschen gestört werden», sagt Schybli. So habe eine Studie, bei der auch die Vogelwarte beteiligt war, gezeigt, dass in Gebieten mit Störungen weniger junge Kohlmeisen ausflogen, und dass die Störungen auch einen negativen Einfluss auf deren Lebenserwartung hatten. Zu Störungen gehöre auch das Abspielen von Vogelgesängen und Vogelrufen. «Diese können den Vögeln einen Konkurrenten vorgaukeln und so Stress erzeugen», sagt Schybli.



Man könne aber auch einiges zur Verbesserung der Umwelt der Vögel beitragen. Das beginne im eigenen Garten bei den heimischen Pflanzen: «Mit ihren Samen oder Beeren stellen einheimische Pflanzen für Vögel eine wichtige Nahrungsquelle dar», sagt Schybli. Sie ziehen zudem Insekten an, und Insekten wiederum seien Nahrung für Jungvögel sowie insektenfressende Vogelarten. Auch bei Bauvorhaben könne man als Vogelliebhaber einiges bewirken. Dazu gehöre, Hohlräume an den Gebäuden zu belassen, denn diese dienten verschiedenen Vogelarten als Brutplatz. «Da viele ältere Gebäude saniert oder abgerissen werden, wird es beispielsweise für Mauersegler zunehmend schwieriger, Nistplätze zu finden», sagt Schybli. Ergänzend könne es auch sinnvoll sein, die Vögel mit Nisthilfen zu unterstützen. Eine weitere wichtige Massnahme an Gebäuden sei es, Fensterfronten mit speziellen Vogelschutzaufklebern für Vögel sichtbar zu machen. Greifvogelsilhouetten oder im UV-Bereich leuchtende Markierungen seien dagegen meist wirkungslos. Schybli sagt: «Der Tod an Glasscheiben gehört zu den grössten Vogelschutzproblemen überhaupt.»



Auch der Klimawandel verändere die Lebenswelt der Vögel. «Von manchen Vogelarten ist bekannt, dass sie im Herbst weniger weit fliegen, im Brutgebiet bleiben oder später losziehen, da sie aufgrund des milderen Wetters genügend vor Ort Nahrung finden», sagt Schybli. Dazu gehörten insbesondere Kurzstreckenzieher wie Stare oder Rotmilane, denn sie könnten flexibler auf die Bedingungen in der Schweiz reagieren als Langstreckenzieher, die südlich der Sahara überwintern.

Die beiden Ornithologen Markus Ehrengruber und Severin Bigler bieten von März bis Juni 2023 einen vogelkundlichen Grundkurs im Limmattal an. Lydia Lippuner

Vogelpopulation nimmt mancherorts wieder zu

Dass die Schleiereulen sich in den alten Bauten wohlfühlen, hört man nicht nur, man sieht es auch. Im Umkreis der Nester findet man die sogenannten Gewölle. Die Eulen würden ihre Beute jeweils am Stück verschlingen. Da sie weder Knochen noch Fell verdauen können, spieen sie ebendiese Gewölle als Speiballen wieder aus. «Ich nehme diese jeweils mit in die Schule, dort werden sie von den Schülern seziert. Das ist mein Lieblingspraktikum», sagt der Biologielehrer an der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich.

An der Limmat angekommen beobachten die beiden Ornithologen Stare, Kleiber, Blaumeisen, Teichhühner und Lachmöwen. Letztere überwintern hier, bevor sie im Frühling wieder zurück in den Norden oder Osten fliegen. «Der Klimawandel betrifft auch die Vögel», sagt Ehrengruber. Wegen der wärmeren Temperaturen blieben manche Vögel wie beispielsweise der Zilpzalp, der im Winter einst eine Flugreise auf die iberische Halbinsel unter die Flügel nahm, heute im Winter in ihrem Brutgebiet in der Schweiz. Das sei ein weiterer Grund, weshalb die Vogelgesänge im Limmattal nun auch in den Wintermonaten vielfältiger werden.

Grundkurs Vogelkunde Ab dem 2. März beginnt der Vogelkunde-Grundkurs mit sechs Theorieabenden und fünf Exkursionshalbtagen. Der Kurs wird vom Natur- und Vogelschutzverein Limmattal rechtes Ufer organisiert und unter der Leitung von Markus Ehrengruber und Severin Bigler durchgeführt.