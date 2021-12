Unterengstringen Vandalismus, Velowege und Jugendförderung: An der Gemeindeversammlung interessierte alles ausser die offiziellen Geschäfte Die Unterengstringer Stimmberechtigten nahmen das Budget 2022 und den gleichbleibenden Steuerfuss anstandslos an. Viel zu reden gaben Vandalen und fehlende Angebote für die Jugend. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 09.12.2021, 18.29 Uhr

Fast alle Plätze waren besetzt: 75 Stimmberechtigte kamen an die Unterengstringer Gemeindeversammlung im Gemeindesaal Büel. Lydia Lippuner

Am Mittwochabend liessen sich 75 Stimmbürger im Gemeindesaal Büel für die Unterengstringer Gemeindeversammlung registrieren. Die Traktandenliste ging innert Kürze über die Bühne. Nach rund 30 Minuten hatten die versammelten Stimmberechtigten einstimmig das vom Gemeinderat beantragte Budget mit einem prognostizierten Verlust von 1,2 Millionen Franken genehmigt. Auch der gleichbleibende Steuerfuss von 82 Prozent wurde durchgewunken.

In der anschliessenden Fragerunde kam es aber zu regen Diskussionen. Zwei Personen beanstandeten etwa, dass die Gemeinde nicht genug lokal unterwegs sei. So seien etwa die Blumen in den Rabatten der Gemeinde aus dem Zürcher Oberland. Eine weitere Votantin bemängelte, dass die Jugendlichen von der Feuerwehr ein Geschenk erhielten, das aus Zürich stamme. «Man könnte die Sachen auch hier beziehen und müsste nicht Zürcher Bücher verschenken», monierte sie.

Abrupt endender Veloweg und Wartehäuschen gaben zu reden

Auch der Verkehr sorgte für Stirnrunzeln. So fragte eine Frau, wie der Plan für den Veloweg von Unterengstringen nach Schlieren aussehe, der heute bei der Engstringerbrücke abrupt endet. «Es besteht ein Projekt, aber es ist ein wenig eine harzige Sache», antwortete Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP). Man wolle schon seit längerem den Veloweg ausbauen, dies sei aber unter anderem von Anwohnenden verhindert worden.

Eingangskontrolle: Obwohl es keine Zertifikatspflicht gab, zeigten viele Stimmberechtigte ihr Covid-Zertifikat bei der Registration am Eingang. Lydia Lippuner

Auf offene Ohren stiess der Wunsch eines Unterengstringers, bei der Busstation Aegelsee ein Wartehäuschen aufzustellen. Dabei solle man darauf achten, dass das Unterengstringer Wetter meist aus dem Westen komme. Der Gemeindepräsident versprach, sich um das Anliegen zu kümmern.

Zum Thema Jugendförderung meldeten sich gleich verschiedene Stimmberechtigte. «Ich schaue neidisch auf Oberengstringen. Bei uns können die Jugendlichen nirgends hin», sagte eine Mutter. Der Jugendtreff in Geroldswil sei zu weit weg. Auch eine andere Mutter meldete sich und wünschte, dass man endlich etwas für die Jugendlichen mache, da diese sonst Whiskyflaschen und Kondome auf dem Pausenplatz liegen liessen. Ein weiterer Votant entgegnete, man müsse die Jugendlichen auch motivieren, etwas in Eigenregie zu tun. Er sagte: «Wir haben früher selbst eine Disco geführt und Seifenkistenrennen organisiert.»

Versprühte Brunnen sorgten für Ärger bei der Verwaltung

Der Gemeindepräsident verteidigte sich. Man sei nicht tatenlos gewesen. «Wir machen Verschiedenes, um den Jugendlichen zu helfen», sagte er. Immer wieder habe man es aber mit Jugendlichen zu tun gehabt, die keineswegs an Freizeitbeschäftigung, dafür umso mehr an Vandalismus interessiert gewesen seien. Das beschäftigte auch den Werkhof, so war etwa ein Brunnen kurz nach der Restaurierung bereits wieder versprüht. «Wir haben es oft mit Leuten zu tun, die etwas kaputtmachen wollen. Dem wollen wir Einhalt gebieten», sagte Wirth.

Zum Schluss dieser Diskussion nahm die Interessengemeinschaft Pumptrack einen weiteren Anlauf. Nachdem das Komitee bereits an der letzten Gemeindeversammlung eine Diskussion über einen Pumptrack auf Unterengstringer Boden lanciert hatte, kündigte die Gruppe nun für die nächste Gemeindeversammlung eine Einzelinitiative zum Thema an. So ist die Idee eines Unterengstringer Pumptracks noch nicht begraben.

Der Platz für die Schüler ist bereits wieder knapp

Der Gemeinderat nutzte die Versammlung zudem, um einen Ausblick zu geben. Tiefbauvorstand Markus Nydegger (SVP) kündigte an, dass im nächsten Jahr weitere Brunnen renoviert werden. Hochbauvorstand Yiea Wey Te (FDP) gab zu Protokoll, dass man nun mit einiger Verzögerung die Bauabrechnung des Schulhauses Büel A habe abschliessen können. Der Bau koste aufgrund der feuerpolizeilichen Auflagen mehr als geplant, die Bauabrechnung werde an der Versammlung im Juni 2022 präsentiert. Schulpräsident Beat Fries (parteilos) erwähnte im Anschluss, dass, obwohl der Erweiterungsbau noch nicht lange eröffnet sei, der Platz an der Schule bereits wieder knapp sei und man schon bald über neue Projekte nachdenken müsse.

Das heisse Eisen, der Gestaltungsplan Sennbüel West, packte der Gemeindepräsident gleich selbst an. Da der Plan in den vergangenen Monaten für einige Diskussionen sorgte, entschied der Gemeinderat, nun aktiver auf die Ideen der Unterengstringerinnen und Unterengstringen einzugehen. «Wir entwickeln ein Mitspracheforum», sagt Wirth. Dieses werde nächstes Jahr zum Einsatz kommen.

