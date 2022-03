Die Schauspieler

Unterengstringen Seit 50 Jahren unterhält die Marionettenbühne Klein und Gross im alten Schulhaus Seit ihrer Gründung 1972 hat die Marionettenbühne eine lebhafte Geschichte durchgemacht. Für das Jubiläumsjahr sind neben einem neuen Stück auch eine Ausstellung und ein Auftritt am Dorffest geplant. Lydia Lippuner 19.03.2022, 05.00 Uhr

Dramatische Szenen: Die Marionettenbühne Unterengstringen spielte 2009 das Stück «Barbier von Sevilla» für Erwachsene. Selina Bruderer

Am 25. Oktober 1972 feierte die Marionettenbühne Unterengstringen mit dem Stück «Aucassin und Nicolette» im alten Gemeindehaus offiziell ihre Premiere. Seit 50 Jahren fertigen die Vereinsmitglieder in liebevoller Detailarbeit passende Figuren und Kulissen für ihre Stücke an.

Mit Kasperliaufführungen für die Jüngeren und anspruchsvollen Stücken wie dem «Barbier von Sevilla» für Erwachsene unterhalten sie ein breites Publikum. Die Uraufführung sowie die Anfangsjahre des Vereins sind eng mit Herbert Roedelberger und Wilhelm Preetorius verbunden. Roedelberger, selbst Puppenspieler, bewahrte auf Bitte von Bühnenbildner Preetorius in seiner Wohnung in Höngg dessen Marionetten auf.

Marionettenbühne stand vor dem Aus

Was Roedelberger damals fehlte, war ein geeigneter Ort, um Aufführungen zu inszenieren. Schliesslich fand er den Weg ins leerstehende alte Schulhaus. Die Gemeinde gewährte dem Verein damals das bis heute währende unentgeltliche Gastrecht im oberen Stock des Hauses. Nur vier Jahre nach der Gründung stand die Marionettenbühne bereits wieder vor dem Aus. Grund dafür war, dass Preetorius seine Puppen zurück wollte, weil er sie für ein Engagement im Deutschland brauchte.

«Damals bauten die Vereinsmitglieder die Puppen von Preetorius nach Rücksprache mit ihm so originalgetreu nach, dass man sie nicht mehr vom Original unterscheiden konnte», sagt Vereinspräsidentin Irene Ramseyer, die schon seit 42 Jahren bei der Marionettenbühne aktiv ist. Die nächste Herausforderung für den Verein folgte schon bald: Roedelberger, der als Regisseur amtete, zog sich zurück.

Gut 300 Marionetten warten im Keller auf den Auftritt

Zufälligerweise lernten Vereinsmitglieder drei Professoren vom Nationalen tschechischen Puppentheater aus Prag, darunter auch Jiří Jaroš, in der Roten Fabrik in Zürich kennen. «Das war unsere Rettung», so Ramseyer. Jaroš liess sich begeistern und führte in den der Folge über 30 Jahre, bis kurz vor seinem Tod 2016, die Regie bei der Unterengstringer Marionettenbühne. Danach leitete Stephanie Aebischer ein Stück, bevor Christian Strässle die Regie für das aktuelle Stück «Kalif Storch» übernahm.

Ein besonders gut gehüteter Schatz sind die gut 300 Marionetten, die der Verein mittlerweile im Keller gesammelt hat. «Das neue Stück können wir abgesehen von den Störchen mit alten Marionetten spielen», sagt Ramseyer. Acht von ihnen haben bei «Kalif Storch» eine neue Rolle erhalten. Zur Feier des Jubiläumsjahres führt die Marionettenbühne das Stück im Frühjahr sowie im November auf. Zudem veranstaltet der Verein im Gemeindehaus eine Ausstellung der Plakatsammlung aus den letzten 50 Jahren. Und nicht zuletzt wird die Marionettenbühne auch am Dorffest im September mit von der Partie sein.