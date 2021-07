Unterengstringer Fotograf sammelt mit Projekt 4000 Franken

Unterengstringen 4000 Franken und die erste Ausstellung: Sein Corona-Fotoprojekt kommt an Stéphane Mingot aus Unterengstringen zeigt Porträts mit und ohne Gesichtsmasken an der Werkschau Photo Schweiz in Oerlikon. Er sammelt mit seiner Kunst Geld für Pandemie-Betroffene. Sibylle Egloff 06.07.2021, 16.58 Uhr

Fotograf Stéphane Mingot aus Unterengstringen ist stolz, dass er einen Teil seines Foto-Projekts an der Photo Schweiz zeigen kann. Es ist seine allererste Ausstellung. Britta Gut

Fünf Personen, zehn Bilder, einmal mit Maske, einmal ohne. So präsentiert sich Stéphane Mingots Corona-Fotoprojekt «Incognito» an der diesjährigen Photo Schweiz, der grössten Werkschau für Schweizer Fotografinnen und Fotografen, die noch bis am 11. Juli dauert.

