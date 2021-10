20 Jahre nach dem Grounding: Zwei alt Gemeinderäte erinnern sich

Unterengstringen 20 Jahre Grounding: Sie sassen in der letzten Swissair-Maschine, die von Wien nach Zürich flog Ende September 2001 war der Unterengstringer Gemeinderat auf einem Ratsausflug in Wien. Damals ahnten Willy Haderer (SVP) und Willi Kaiser (FDP) noch nicht, dass die Swissair nur einen Tag nach ihrer Rückkehr in den Konkurs gehen würde. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 20.10.2021, 04.00 Uhr

Gleicher Vorname, gleiches Alter, lange gemeinsame Erfahrung: Willi Kaiser und Willy Haderer erzählen vom Swissair-Grounding aus ihrer Sicht. Lydia Lippuner

Vor zwanzig Jahren sassen der damalige Unterengstringer Gemeindepräsident Willy Haderer (SVP) und Gemeinderat Willi Kaiser (FDP) im letzten Swissair-Flug von Wien nach Zürich. «Wir gaben unser Gepäck auf und gingen wie üblich an Bord», sagt Kaiser. Danach sassen die beiden mitsamt den übrigen Unterengstringer Gemeinderatsmitgliedern im Flugzeug und warteten auf den Abflug. Dieser habe sich um mindestens eine Stunde verzögert. Damals wusste noch niemand, dass die Fluggesellschaft am nächsten Tag in den Konkurs gehen würde. «Es war ein Schock für uns», sagt Haderer, der knapp 24 Jahre im Kantonsrat sass.

Das Grounding sei dann einige Stunden nach der Rückkehr des Gemeinderats aus Wien, am 2. Oktober, Tatsache geworden. «Wir machten damals am Ende jeder Legislatur einen längeren Ausflug», sagt Haderer. Für die beiden war es ihr zweitletzter gemeinsamer Gemeinderatsausflug. Haderer sass 36 Jahre im Gemeinderat, 20 davon als Gemeindepräsident und Kaiser war 20 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat.

Es gab Gerüchte – diese konnte jedoch niemand begründen

Obwohl Kaiser bereits seit 10 Jahren nicht mehr in Unterengstringen wohnt, verstehen sich die beiden ehemaligen Politiker immer noch sehr gut. Erzählen sie vom Abend vor dem Grounding, kommen die Emotionen wieder hoch. Besonders im Flugzeug habe eine unsichere Stimmung geherrscht, erinnert sich Kaiser. Am Nachmittag seien bereits Gerüchte aufgekommen, dass die Maschine allenfalls nicht starten könne. Doch den Grund dieser Gerüchte hätte niemand mit Sicherheit benennen können.

Eine lange Ära geht zu Ende: SVP-Gemeinderat Robert Nitschké mit Willy Haderer (SVP) und Willi Kaiser (FDP) an der offiziellen Verabschiedung aus dem Gemeinderat.

Haderer fiel aus allen Wolken, als er am nächsten Tag hörte, dass die Swissair bankrottgegangen sei. Aus seiner Sicht hätte der Bund die Airline damals retten müssen. «Wir waren richtiggehend wütend auf den Bund, die Banken und die Airline selbst», sagt der heute 77-Jährige. Denn die Swissair sei ein herausragendes Schweizer Statussymbol gewesen. «Stattdessen mussten die Piloten für die letzten Flüge das Kerosin in bar bezahlen, da die Swissair nicht mehr kreditwürdig war», sagt Haderer.

Der Herbst 2001 bleibt in trauriger Erinnerung

Haderer spürte den Bankrott der Fluggesellschaft auch persönlich. So druckte die Haderer Druck AG, die nun seinem Sohn Christian Haderer gehört, jahrzehntelang Couverts für die Swissair. Haderer sagt:

«Nach dem Grounding sassen wir auf einigen tausend Umschlägen und verloren einen wertvollen Kunden.»

Es sei überhaupt ein trauriger Herbst gewesen mit den Terroranschlägen in New York und dem Attentat von Zug. Bei letzterem wurden 14 Personen an der Sitzung des Zuger Kantonsrates im Parlamentsgebäude erschossen. «Ab diesem Tag hatten wir im Kantonsrat Polizeischutz», sagt Haderer.

Das Grounding hinterliess auch bei Kaiser Spuren. Die Cousine des heute 77-Jährigen war während ihres ganzen Berufslebens Flight-Attendant bei der Swissair. Kurz vor dem Grounding sei sie pensioniert worden. «Das Grounding löste bei ihr eine Art Trauma aus. Für mich war es auch eine schreckliche Erfahrung», sagt Kaiser.

Das Geschehen sei für ihn deshalb schlimm gewesen, weil er nie damit gerechnet habe, dass ein so wichtiges Schweizer Unternehmen an die Wand gefahren werde. So habe seine Welt bei der Rückkehr aus Wien anders ausgesehen als zuvor. Haderer und Kaiser machten vier Jahre später nochmals eine gemeinsame und letzte Gemeinderatsreise. Diese führte sie mit dem Flugzeug nach Barcelona.