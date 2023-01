Unterengsringen Chränzli nimmt Publikum auf fiktive Kreuzfahrt mit Ausnahmsweise fand das Chränzli des Turnvereins Oetwil-Geroldswil in Unterengstringen statt. «Kreuz und quer durchs Mittelmeer» lautet das Motto des gelungenen Abends. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 29.01.2023, 16.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chränzli des Turnvereins Oetwil-Geroldswil: Der Nachwuchs rockte die Bühne. Mara Aliotta

Die Lichter gehen aus, die Musik geht an. Das Klirren und Klappern des Geschirrs verstummt, als das Publikum auf den Beginn des diesjährigen Auftrittes des Turnvereins Oetwil-Geroldswil (OTVG) wartet. Die Minustemperaturen draussen lassen einen die wohlige Wärme im Gemeindesaal Unterengstringen schätzen. Tanzend schwärmen die Leiterinnen und Leiter aus dem Publikum. Mit Elan springen die Turnerinnen und Turner auf die Bühne. Ihre weissen T-Shirts sind mit «Crew» beschriftet, auf ihren Köpfen sitzen Kapitänsmützen. Während der Performance zu diversen Liedern jubelt und applaudiert das Publikum begeistert.

David Lehmann als Präsident des Organisationskomitees (OK) Chränzli moderiert den Abend – ebenfalls in Kapitänsmütze. «Kreuz und quer durchs Mittelmeer» lautet das Motto dieses ersten OTVG-Chränzlis seit der Pandemie. Zwei Wochen Unterhaltungsprogramm für verschiedene Personengruppen führt der Turnverein auf dieser fiktiven Kreuzfahrt auf.

Die Jüngsten liessen die Herzen schmelzen

Erstmals findet der Anlass nicht im Gemeindesaal Geroldswil statt, unter anderem wegen Umbauarbeiten. Ebenfalls speziell: Die Festwirtschaft wird erstmals vom OTVG selbst organisiert. Doch trotz der Premiere kümmern sich die Bedienenden in den blauen Vereinsjacken aufmerksam um die Gäste und lassen nichts zu wünschen übrig.

Als Erstes lassen die Jüngsten mit jeweils einem Elternteil die Herzen der Zuschauenden schmelzen: Die Eltern-Kind-Gruppe (Elki) ist an der Reihe. Mutig springen die Kleinen von einem Hocker, das Publikum applaudiert im Takt zur Titelmusik von «Wicki». Der Elki-Auftritt entlockt einigen ein Lächeln. Danach rocken die Kleinen der Kinderturngruppe Oetwil zu Liedern wie «Baby Shark» die Bühne.

Während einige Leiterinnen und Leiter zwischen den verschiedenen Acts die Bühne umbauen, spielen andere vor dem Vorhang kurze humorvolle Sketche. So tritt eine schlecht geleitete Animations-Klasse auf, eine besoffene Kreuzfahrerin belästigt den Kapitän – und eine dysfunktionale Familie beginnt sich bald über das Leben zur See und die Menus zu beklagen.

Das Publikum amüsiert sich herrlich

Sogar eine Fitnesstrainerin ist dabei, die eine Kundin über die Treppen des Kreuzfahrtschiffs jagen möchte. Es wird gelacht und gegrölt: Die Zuschauenden amüsieren sich herrlich. Die verschiedenen Turngruppen haben jeweils ein passendes Motto zur vorher gezeigten Comedyeinlage. So turnt beispielsweise die Mädchenriege zum Thema Fitnesscenter, die Mechaniker werden von der Jugi gespielt und die Geräteturngruppe stellt Ärztinnen und Ärzte dar. Die Damenriege wagt sich gar an Land und führt ihren Tagesausflug in die Metropole Paris auf.

Moderator Lehmann ergreift das Wort: Es ist Zeit für eine Pause. Während er die verschiedenen Gruppen und ihre jeweiligen Trainerinnen aus der ersten Halbzeit vorstellt, reihen sich diese hinter ihm auf. Das Publikum jubelt, begeisterte Familienmitglieder schiessen Fotos. «Für eine süsse Abwechslung findet ihr ausserdem hinter euch den Kuchenstand», sagt Lehmann.

Gesangseinlage einer Trainerin

Der zweite Teil ist nicht weniger charmant und humorvoll als der erste. Er beginnt mit der Gesangseinlage einer Trainerin, die «Someone Like You» von Adele singt. Gross und Klein freuen sich über das Lied und die darauffolgende Unterhaltung.

«Der Saal ist sehr voll geworden», freut sich OK-Präsident Cedric Lehmann. Am Sonntag treten die Turnerinnen und Turner erneut auf. Um 13 Uhr geben sie ihre Show nochmals zum Besten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen