Unihockey Zug-Captain aus Dietikon trifft doppelt: Nach GC-Moritz auch Tim Mock im Halbfinal Die beiden ehemaligen Limmattal-Junioren Tim und Moritz Mock stehen mit ihren Teams im Playoff-Halbfinal. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.03.2022, 14.17 Uhr

Tim Mock (am Ball) und seine Zuger fordern ab kommendem Samstag im Playoff-Halbfinal die Grasshoppers. Stefan Kaiser

Nach Moritz mit GC schaffte am vergangenen Samstag auch Tim mit Zug United den Cut. Dank eines 5:2 im siebten und entscheidenden Spiel gegen Alligator Malans zogen die Zentralschweizer als viertes und letztes Team in den Halbfinal ein.

Die Zuger lagen in der Serie gegen die Bündner nach vier Partien mit 1:3 in Rückstand und gewannen doch noch. Grossen Anteil am Erfolg hatte Tim Mock. Der 25-jährige Teamcaptain leitete im entscheidenden Spiel mit seinen Treffern zum 2:2 und zur 3:2-Führung die Wende ein.

Im Halbfinal spielen die beiden Dietiker ab dem kommenden Wochenende mit ihren Teams gegeneinander. Mit anderen Worten: Das Limmattal wird im Superfinal vom 23. April vertreten sein.

