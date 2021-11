Nati-Aufgebot für Unihockey-WM ohne verletzten Moritz Mock

Unihockey Kein Aufgebot: Moritz Mock geht nicht mit der Nati an die Weltmeisterschaft Pech für den GC-Verteidiger. Eine komplizierte Fingerverletzung verhindert das A-Nati-Début des Dietikers. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.11.2021, 00.44 Uhr

Vorerst keine Ernstkämpfe für den verletzten GC-Verteidiger Moritz Mock (vorne). Michel Canonica

Nein, ein Glückspilz ist der 21-jährige Defensivakteur Moritz Mock definitiv nicht. Bremsten ihn in der Vergangenheit Rückenprobleme und die Coronapandemie, verhindert nun eine Fingerverletzung ein Aufgebot für die Schweizer A-Nationalmannschaft. «Es ist halt einfach Pech», so Mock, «aber ändern kann ich es nicht.» Passiert ist das Malheur Ende September im Mannschaftstraining. Ein Zweikampf, eine unglückliche Aktion – und der eine Ringfinger war gebrochen. Zieht eine solche Verletzung normalerweise eine Pause von sechs Wochen mit sich, fällt Mock gleich drei Monate aus. «Es ist ein komplizierter Bruch. Darum die lange Pause», sagt er nur.

Damit wird auch nichts aus einem Bruderduell am kommenden Sonntag. In der Hardau treffen um 16 Uhr die NLA-Teams der Grasshoppers und von Zug United aufeinander. Bei Zug wird Tim Mock spielen, bei den Hoppers Moritz Mock zuschauen. «Warten wir halt mit unserem Duell. Vielleicht klappt's ja in den Playoffs», so Zug-Captain Tim Mock.

