Unihockey «Wir wollen am Sonntag nicht nochmals ran»: Die Limmattaler können den direkten Weg nehmen Im 1.-Liga-Playoff steht dieses Wochenende die Entscheidung bevor. Unihockey Limmattal kann den Viertelfinal gegen die Zuger Highlands am Samstag frühzeitig entscheiden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.02.2023, 14.00 Uhr

Die nächsten 60 Minuten sollen die Entscheidung bringen. Limmattals Stürmer Valentin Ladner (links) diskutiert mit Verteidiger Pascal Nater. Bild: Alexander Wagner (18. Dezember 2022)

Wenn die Limmattaler Unihockeyaner diesen Samstag um 17 Uhr in Oberägeri (Sporthalle Hofmatt) zum zweiten Playoff-Spiel gegen die Zuger Highlands antreten, haben sie nur ein Ziel: Gewinnen, damit die im Modus Best-of-3 gespielte Serie vorzeitig entscheiden und in den Halbfinal einziehen. «Wir wollen am Sonntag nicht nochmals ran», sagt Chefcoach Behar Spahija. Würde Gruppensieger Limmattal wider Erwarten am Samstagabend gegen den Achten der Qualifikation den Kürzeren ziehen, müsste eine «Belle» 24 Stunden später die Entscheidung bringen. Diese dritte Partie würde am Sonntag um 17 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle ausgetragen werden.

Spiel 1 dieser Viertelfinalserie gegen die Zentralschweizer haben die Limmattaler vor Wochenfrist in Urdorf mit 5:3 gewonnen. Wir erinnern uns: Limmattal lag nach 46 Minuten mit 4:1 in Führung, doch die Highlands blieben hartnäckig dran. 28 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit stand die Partie 4:3. Erst ein Empty Netter von Captain Andris Ladner zum 5:3 brachte die definitive Entscheidung.

«Wir mussten viel investieren, weil wir phasenweise unkonzentriert waren und es dem Gegner zu einfach gemacht haben», fasste Spahija damals das Geschehene auf dem Platz zusammen. Der Coach reagierte, stellte Mitte der Partie auf zwei Linien um – das war das Rezept zum Sieg.

Dominant auftreten und die Torchancen verwerten

Diesmal soll es besser laufen. «Im zweiten Spiel müssen die Zuger das Spiel machen. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen gewinnen, das wollen wir ausnützen», sagt Spahija. Limmattal wird allerdings nicht auf Abwarten spielen, so etwas liegt dem Team nicht. «Dominant auftreten und die Chancen besser verwerten als im ersten Spiel. Wenn uns das gelingt, kommt es gut.»

«Dominant auftreten und gewinnen»: Limmattal-Coach Behar Spahija. Bild: Alexander Wagner

Eine spezielle Vorbereitung wird es auf Limmattaler Seite nicht geben. Rund eineinhalb Stunden vor dem Anspiel trifft sich die Mannschaft in Oberägeri. Nach einem zwanzigminütigen Spaziergang in der Wintersonne geht es in die Halle. Spahija: «Und ab diesem Moment zählt nur noch eines: Unihockey.»

1.-Liga-Playoff Viertelfinal Gruppe 1, Runde 2, Samstag: Zuger Highlands – Unihockey Limmattal, 17 Uhr, Sporthalle Hofmatt, Oberägeri/Stand in der Serie 0:1. Schwarzenbach – Olten Zofingen/0:1. Luzern – Konolfingen/0:1. Bern Capitals – Schüpbach/0:1.

Eine eventuelle dritte Partie zwischen Limmattal und den Highlands würde ausgetragen am Sonntag um 17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

Modus: Best-of-3.

