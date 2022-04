Unihockey «Wir gehen aufs Feld, um zu gewinnen»: Herausforderer Limmattal will in die NLB Die Entscheidung im Aufstiegskrimi steht bevor. Gewinnt 1.-Ligist Unihockey Limmattal am Wochenende beide Partien gegen Fribourg, ist der Aufstieg in die NLB Tatsache. Allerdings: Die Ladner-Brüder fehlen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.04.2022, 14.23 Uhr

Steven Fiechters (dunkles Dress) Warnung an Fribourg: «Jetzt gehen wir aufs Feld, um unbedingt zu gewinnen.» Henry Muchenberger

Der Gedanke ist zugegebenermassen schon ein wenig verrückt. Unihockey Limmattal künftig in der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz? Zusammen mit Mannschaften wie den beiden NLA-Absteigern Ad Astra Sarnen und Thun, mit Aufsteiger Lok Reinach, mit den ehemaligen NLA-Klubs Grünenmatt und den Kloten-Dietlikon Jets? Nur noch eine Stufe unter den Schwergewichten Grasshoppers, Rychenberg Winterthur und Uster?

Bis vor kurzem waren solche Gedankenspiele tatsächlich sehr, sehr verwegen. Doch jetzt, vor dem finalen Wochenende im Auf-/Abstiegsplayoff, muss man sich in Urdorf durchaus mit dem Gedanken an den erstmaligen Sprung in die Top 24 der Schweiz anfreunden.

Zwei Siege, und die Aufstiegsparty steigt

Die Rechnung ist denkbar einfach: Gewinnt Limmattal das Auswärtsspiel vom Samstag in Fribourg (17 Uhr, Ste. Croix) und dann das Heimspiel am späten Sonntagabend in der Zentrumshalle Urdorf (Anpfiff erst um 19.30 Uhr!) ist es vollbracht: erstmaliger Aufstieg in die Nationalliga B.

Unmöglich ist das nicht, auch wenn mit Andris und Valentin Ladner zwei der wichtigsten Offensivkräfte dieses Wochenende wegen Ferien fehlen. Denn nach dem 5:3-Heimsieg vom vergangenen Sonntag mit Feuer, Rauch und einer Flucht aus der Zentrumshalle, sind die Limmattaler so richtig drin in der Serie. Sie liegen zwar mit 1:2 nach Siegen hinten, haben jetzt aber das viel zitierte Momentum auf ihrer Seite. Zur Erinnerung: Wer in diesem Best-of-five-Format zuerst dreimal gewinnt entscheidet auch die Serie zu seinen Gunsten.

«Nach dem Gewinn des 1.-Liga-Meistertitels gegen Pfannenstiel waren bei uns einen Moment lang die Emotionen nicht mehr so, wie sie sein müssen, um enge Spiele zu gewinnen»,

gibt Steven Fiechter zu. Der 33-jährige ehemalige NLA-Spieler von Zug United und Cupsieger 2020 ist nur einer von zahlreichen Limmattal-Akteuren, die auch schon ganz oben gespielt haben. Mit seiner Routine ist der Offensivspieler einer der Eckpfeiler im Limmattaler Spiel. Er sagt:

«In den ersten beiden Partien gegen Fribourg waren wir ebenbürtig. Aber es fehlte etwas, um zu siegen. Jetzt ist das anders, jetzt gehen wir aufs Feld, um unbedingt zu gewinnen. Wir wollen aufsteigen.»

Hoppla, das ist mal eine erfreulich klare Ansage.

Fiechter gibt unumwunden zu, dass Unihockey Limmattal eine Stimmungsmannschaft ist. «Wir haben sehr viel Talent in unserem Team, sehr viel Qualität. Die Mischung stimmt.» Auf die Frage, ob die Mannschaft nicht eher launisch ist, also nur dann mit vollem Einsatz spielt, wenn sie auch wirklich will, sagt Fiechter: «Wir brauchen Emotionen, dann klappt es.»

Limmattal ist trotz allem immer noch Aussenseiter

Eine Tatsache darf man nicht ausser Acht lassen: Limmattal schloss die 1.-Liga-Meisterschaft lediglich auf Rang vier ab, Gegner Fribourg scheiterte in der NLB als Tabellenneunter nur ganz knapp an der Playoff-Qualifikation. In den entscheidenden Playout-Spielen gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Red Devils March-Höfe Altendorf ging dann nichts mehr. Fribourg verlor mit 1:3 nach Siegen, die vierte Partie gar mit 2:8. Also scheinen die Westschweizer ein Problem in wichtigen Partien zu haben.

So wie am vergangenen Sonntag, als sie mit einem Sieg den Ligaerhalt hätten klarmachen können. Und voll in den Limmattaler Hammer gelaufen sind.

Doppelter Jubel am Sonntagabend? Coach Spahija an zwei Fronten im Aufstiegskampf Gut möglich, dass am späten Sonntagabend in Urdorf gleich ein Doppel-Aufstieg von Unihockey Limmattal gefeiert werden kann. Neben dem 1.-Liga-Fanionteam ist auch die 2. Mannschaft auf gutem Weg in eine höhere Spielklasse. Am Samstag und Sonntag spielt «s Zwei» in der Zentrumshalle Urdorf an einem Finalturnier um die Promotion in die 3. Liga Grossfeld. Trainiert wird das Team von Behar Spahija, dem Chefcoach der 1. Mannschaft. Am Samstag fährt Spahija mit dem Fanionteam zum Aufstiegsplayoff nach Fribourg, am Sonntag coacht er die 2. Mannschaft gegen Bremgarten (11 Uhr) und Gambarognese (14.30 Uhr). Bei einem Sieg in Fribourg wäre dann am Sonntag um 19.30 Uhr das ultimativ letzte Spiel der so spektakulären Saison 2021/22.

Zurück zu Steven Fiechter. Seit vergangenem Jahr wohnt der Zürcher mit seiner Familie im aargauischen Seon, ein paar Autominuten vom Hallwilersee entfernt. Fiechter, beruflich in der IT-Branche tätig, wurde vor sieben Monaten glücklicher Vater eines aufgeweckten Buben, die Prioritäten haben sich verschoben. Die Zeit mit Frau und Kind ist kostbar, der Weg in die Trainings nach Urdorf weit. Bleibt Fiechter über die Saison hinaus bei Limmattal? «Das werde ich mit meiner Frau anschauen. Momentan kann ich weder Ja noch Nein sagen.»

Mit der Ligazugehörigkeit habe seine Entscheidung übrigens nichts zu tun. Und auch nicht mit einem möglichen Transfer zu NLB-Aufsteiger Lok Reinach. Der Klub aus dem Wynental wäre verkehrstechnisch ideal gelegen, Fiechter wäre von seiner Wohngemeinde Seon mit dem Auto (ja, Fiechter fährt jetzt mit einem AG-Nummernschild durch die Gegend) in einer Viertelstunde in Reinach. «Wenn ich nächste Saison weiterspielen sollte, dann nur bei Limmattal», bekräftigt Fiechter.

Auf-/Abstiegsplayoff 1. Liga/NLB

Limmattal (1. Liga) – Fribourg (NLB)

Spiel 4 am Samstag: Fribourg – Unihockey Limmattal, 17 Uhr, Ste. Croix.

Spiel 5 am Sonntag (falls nötig): Unihockey Limmattal – Fribourg, 19.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf. Bisherige Resultate: 4:7, 3:6, 5:3.

Stand in der Serie 1:2. Modus: best of 5.

