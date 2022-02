Unihockey Wegen Narren in Urdorf: Limmattal spielt den Playoff-Final in der GC-Halle Das erste Heimspiel in der 1.-Liga-Finalserie gegen Pfannenstiel Egg steigt am kommenden Sonntag in der Zürcher Hardau. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.02.2022, 20.46 Uhr

Limmattals Ex-GC-Spieler Alexander Hess: Playoff-Final in der alten Heimat. Alexander Wagner

Seit dem Wochenende ist klar, gegen wen die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner ab dem kommenden Samstag im Playoff-Final der Gruppe 2 spielen werden: Pfannenstiel Egg. Dank einem 11:3-Sieg im dritten und entscheidenden Spiel der Serie gegen die Rheintal Gators haben sich die Oberländer das Finalticket gesichert. Weil der UHC Pfannenstiel Egg nach der Regular Season vor den Limmattalern platziert war, hat er im ersten Spiel der Serie im Modus Best-of-five Heimrecht. So startet diese am Samstag, 5. März, in der Kirchwieshalle in Egg. Tags darauf treten die Limmattaler vor eigenen Fans an. Weil an jenem Sonntag, 6. März, die Urdorfer Zentrumshalle wegen der Kinderfasnacht in den Händen von Narren ist, müssen die Limmattaler ausweichen. Die Lösung heisst: Hardau in Zürich, die Heimhalle des frischgebackenen Cupsiegers Grasshoppers.

Man habe mit den Stadtzürchern aushandeln können, dass die Partie von Limmattal gegen Pfannenstiel Egg als Vorspiel des NLA-Playoff-Viertelfinals GC gegen Uster über die Bühne gehen wird, meldet Limmattals Teamchef Rolf Gabriel. GC spielt um 18 Uhr, Limmattal um 15 Uhr. Gabriel sagt:

«Dass wir mit den Grasshoppers eine solche gute Lösung haben finden können, freut uns sehr.»

Natürlich ist die ganze Angelegenheit nicht umsonst. Limmattal muss die Hallenzeit direkt bei der Stadt Zürich mieten und wird als auswärtiger Verein stärker zur Kasse gebeten als ein Stadtzürcher Klub. Zahlen nennt Gabriel keine, «aber es geht für einen 1.-Liga-Verein, wie wir es sind, schon ins Geld».

So hofft man auf regen Zuspruch der eigenen Fans und dass auch Supporter des Gastteams am nächsten Sonntag den Weg in die Hardau finden werden. Schöne Geste der Grasshoppers: Das NLA-würdige Bistro in der Halle dürfen die Limmattaler für ihre Zwecke benützen, sie müssen lediglich Personal aufbieten.

Unihockey Limmattal und die Zürcher Grasshoppers: Die beiden Vereine haben seit vielen Jahren einen guten Draht zueinander. So schliessen sich immer wieder talentierte UHL-Junioren den Hoppers an – so wie früher die Dietiker Brüder Tim und Moritz Mock, die beide längst NLA-Spieler sind. Zudem landen immer wieder ehemalige GC-Akteure im Limmattal. Die Ladner-Brüder, die Goalies Dürler und Gabriel oder auch Alexander Hess spielten beispielsweise für GC in der NLA. Andere wie Yannick Zwirner, Cedric Hasenböhler, Marco Ramseier und wie sie alle heissen wurden in der Hardau ausgebildet und greifen nun für Limmattal nach den Sternen.

Für 20 Franken Limmattal und GC live erleben

Zurück zum nächsten Sonntag, 6. März. Den Fans bietet sich die einmalige Gelegenheit, dank eines speziellen Kombitickets für 15 Franken sowohl die Partie Limmattal – Pfannenstiel Egg um 15 Uhr als auch GC – Uster um 18 Uhr zu schauen. Normalerweise kostet der Eintritt für Erwachsene allein für ein NLA-Spiel eine Zwanzigernote. Erhältlich sind die Kombitickets an der Tageskasse.

