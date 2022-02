Unihockey Vor dem Cupfinal: Der Dietiker Moritz Mock will «de Chübel» in der Familie behalten Der NLA-Unihockeyaner spielt am Samstag mit GC im Cupfinal gegen Rychenberg Winterthur. 2020 gewann sein Bruder Tim den Pokal mit Zug. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.02.2022, 11.04 Uhr

Cupsieg und Meistertitel für GC? Moritz Mock ist mit den Zürchern auf «Pokal-Mission». Michael Peter

Moritz Mock muss schmunzeln. Wie es denn sei, mit einem dermassen überlegenen Team, wie es die Grasshoppers diese Saison stellen, gegen einen Aussenseiter wie die Winterthurer in einem Cupfinal anzutreten, wollen wir vom 21-jährigen GC-Verteidiger aus Dietikon wissen.

Schliesslich haben die Stadtzürcher in der am vergangenen Wochenende abgeschlossenen NLA-Qualifikation von 22 Partien deren 19 gewinnen können. Zwei der drei Niederlagen kassierten sie in den letzten beiden Partien, als man, wie Mock selber sagt, «ein bisschen rotiert» habe. Also, wie ist es nun, als haushoher Favorit diesen Samstag an den Final nach Bern zu reisen? «Was soll ich sagen? Natürlich sind wir Favorit, und logisch wollen wir de Chübel holen», sagt der ehemalige Nachwuchsspieler von Unihockey Limmattal. Das tönt weder abgehoben noch grossmaulig. Es ist schlicht und ergreifend die Realität. Mock und seine Hoppers können sich nur selbst stoppen.

Wie auch in den in einer Woche startenden Playoffs. Als souveräner Sieger der Regular Season werden die Stadtzürcher ab dem 5. März im Viertelfinal im Modus best of 7 gegen Uster antreten. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass das Kantonsduell kaum über die volle Distanz gehen wird. Schliesslich lautet das zweite Saisonziel neben dem Cupsieg, den Meistertitel in die Hardau zu holen. Zum ersten Mal seit 2016 notabene. Damals absolvierte Schwedens Superstar Kim Nilsson seine zweite Saison für GC. Mock war zu jenem Zeitpunkt erst 16-jährig und spielte noch bei den U18-Junioren der Grasshoppers.

Tim Mock und Zug United gewannen kurz vor Corona

Moritz' drei Jahre älterer Bruder Tim gewann am 22. Februar 2020 mit Zug United den bislang letzten Cupfinal (vor einem Jahr wurde der Cup wegen der Pandemie abgebrochen). Die Erinnerungen an den dramatischen 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Alligator Malans sind immer noch präsent. 3200 Zuschauer in der proppenvollen Berner Halle machten nach dem Schlusspfiff die Nacht zum Tag. Als ob man da schon ahnte, dass ein paar Tage später die Coronapandemie mit voller Wucht auch die Schweiz erfassen und in einen Lockdown zwingen würde. Tim Mock wird am Samstag nicht vor Ort sein und seinen Bruder moralisch unterstützen. Er sagt lachend:

«Die gewinnen auch ohne mich auf der Tribüne.»

Er gönne sich dieses Wochenende mit ein paar Kumpels von 1.-Ligist Unihockey Limmattal in den Bergen eine Auszeit, um vor der entscheidenden Saisonphase «noch einmal den Kopf zu lüften».

Denn mit Beginn der nächsten Woche startet auch für den Captain von Zug United und sein Team die Vorbereitung auf die Playoffs. Auch wenn die Zentralschweizer in der Qualifikation nicht immer überzeugten, mit Rang vier nach der Regular Season schafften sie die beste Klassierung seit ihrer Rückkehr in die Nationalliga A im Jahr 2017. Ab dem 5. März geht's gegen den Tabellenfünften Alligator Malans. Im weitesten Sinne eine späte Revanche für den Cupfinal von vor zwei Jahren.

Tim bleibt noch in Zug, Moritz wohl bei GC

Die sportliche Zukunft von Tim Mock ist bereits geklärt, sein Vertrag läuft noch eine Saison weiter. So wird der Teamcaptain im kommenden Herbst in seine fünfte Spielzeit am Zugersee starten. Wo der jüngere Bruder Moritz künftig spielen wird, ist noch nicht definitiv geklärt, sein Vertrag mit GC läuft Ende dieser Saison aus. Ein Abgang aus der Hardau sei allerdings nicht geplant, so der Verteidiger.

