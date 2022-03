Unihockey Urdorfer gehörten vor 40 Jahren zu den Pionieren in der Schweiz Im Jahr 1984 holten sie sich den ersten Meistertitel in der neu gegründeten Nationalliga A. 2008 kam’s zur Fusion mit den Limmat Sharks zu Unihockey Limmattal. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.03.2022, 17.07 Uhr

Der UHC Urdorf als Schweizer Meister der Saison 1983/84. Kniend, Zweiter von links: Marcel Kägi. zvg

Äusserst interessant ist ein Blick in die Anfänge des Unihockeys im Limmattal. Bereits 1982 frönten einige Urdorfer Turner dem neuartigen Sport, der seine Wurzeln in den USA hat und in den frühen 1970er-Jahren von Schweden aus seinen Siegeszug durch Europa antrat. 1980 wurde in der Schweiz das erste Unihockeyturnier durchgeführt, in der Hochschulsportanlage Zürich Fluntern. Zwei Jahre später nahm eine Handvoll Urdorfer Turner erstmals an Unihockey-Turnieren teil, 1983 gründeten sie den UHC Urdorf. Bereits in der ersten Saison gewannen die jungen Limmattaler den Schweizer-Meister-Titel in der neu gegründeten Nationalliga A.

«Damals spielten wir noch auf dem Kleinfeld. Es waren aufregende Zeiten»,

erinnert sich Marcel Kägi, in jener Zeit knapp 20-jährig und Urdorfer Unihockeyaner der ersten Stunde. Bemerkenswertes Detail: Der Schweizer Unihockeyverband – heute Swiss Unihockey – wurde erst 1985 in Sarnen gegründet.

Die Urdorfer konnten nie mehr an die Erfolge der ersten Jahre anknüpfen und stiegen bis in die 3. Liga ab. 2008 kam schliesslich die Fusion mit den 1992 gegründeten Limmat Sharks zu Unihockey Limmattal. Danach ging es wieder aufwärts. 2016 stieg man erstmals in die 1. Liga auf. Und jetzt klopfen die Limmattaler mit Vehemenz an die Tür zur Nationalliga B. Was viele nicht mehr wissen: Der ehemalige UHC Urdorf hatte lange Zeit ein erfolgreiches Frauenteam, das in den 1990er-Jahren in der NLB spielte. Der Trainer damals: Marcel Kägi. Der mittlerweile 56-Jährige spielt immer noch selber Unihockey und steht diesen Sonntag mit seinem Klub Bremgarten in der 4. Liga der 2. Mannschaft von Unihockey Limmattal gegenüber. Es geht in Bonstetten um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga.

