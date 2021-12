Unihockey Transfercoup in Urdorf: Limmattal holt weiteren Ex-NLA-Spieler Nicolas Jordan stürmte bis vor einem halben Jahr in über 100 Nationalliga-A-Partien für Waldkirch-St.Gallen. Nun trägt der 25-Jährige den UHL-Dress. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.12.2021, 14.48 Uhr

Setzte in seinem ersten Spiel für Limmattal bereits Akzente: Nicolas Jordan. Rolf Gabriel

Grosse Neuigkeiten gibt es aus Urdorf zu vermelden. Der dort domizilierte 1.-Liga-Unihockey-Klub Limmattal hat im Hinblick auf die Playoffs einen weiteren früheren NLA-Akteur verpflichtet. Noch vor dem Spitzenspiel gegen Pfannenstiel vom vergangenen Sonntag durfte Chefcoach Behar Spahija stolz vermelden: «Wir sind uns mit Nicolas Jordan, einem früheren Spieler von Waldkirch-St.Gallen, einig geworden. Er wird ab sofort für uns auflaufen.»

Das tat der 25-jährige Offensivakteur denn auch gleich gegen «Pfanni» und er war auf dem besten Weg, in seinem ersten Einsatz für seinen neuen Klub gleich zur grossen Figur zu werden. Nach einem frühen 0:3-Rückstand fanden die Limmattaler immer besser in die Spur. Nach 52 Minuten glich Jordan auf Pass seines Sturmpartners Fabian Massaro zum 4:4 aus. Nach einer torlosen Verlängerung war es an Jordan, in der Penalty-Lotterie als letzter Limmattaler Anlauf zu nehmen. Er scheiterte, und weil Pfannenstiel ein Tor vorgelegt hatte, ging die Partie mit 4:5 verloren.

Der Neo-Urdorf Nicolas Jordan (Nummer 37) sorgt für Hektik vor dem gegnerischen Gehäuse. Rolf Gabriel

In der Tabelle liegen die Limmattaler sechs Partien vor Schluss der Regular Season auf Rang drei. Die Qualifikation für die Playoffs der besten acht Teams ist nur noch Formsache, der angestrebte Rang unter den Top 4 ein realistisches Ziel. «Wir haben Fahrt aufgenommen», drückt es Chefcoach Spahija aus. In Zahlen: Vor der knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten Pfannenstiel haben die Limmattaler fünf Partien in Serie mit einem Gesamtskore von 31:14 gewonnen. Dieses Wochenende ist spiel- und trainingsfrei, vor der Festtagspause steht am kommenden Samstag und Sonntag noch eine Doppelrunde an.

Zurück zu Nicolas Jordan. Mit ein paar Tagen Abstand zu seinem ersten Ernstkampf im Dress von Unihockey Limmattal sagt der frühere GC-Junior:

«Ich bin von den Jungs und dem Trainerstaff super aufgenommen worden. Es gefällt mir bei Limmattal sehr gut.»

Jordan wechselte 2014 vom Nachwuchs der Hoppers zu Waldkirch-St.Gallen, wo er im NLA-Team innert kurzer Zeit zu einer Stammkraft wurde. Grund für seinen Wegzug in die Ostschweiz vor sieben Jahren: Jordan begann damals an der HSG St.Gallen ein Studium. Mittlerweile arbeitet der Finanzfachmann in Zürich bei Julius Bär und wohnt auch wieder in der Region.

Wegen Hüftproblemen aus der NLA verabschiedet

Dass er im Alter von erst 25 Jahren seine Leistungssportkarriere im vergangenen Frühling für beendet erklärte, hat nur bedingt mit seinem Beruf zu tun. Jordan musste sich in der Vergangenheit zwei Hüftoperationen unterziehen, die Belastung mit vier, fünf Trainings pro Woche wäre zu gross gewesen. So sagte er nach dem Ausscheiden im Playoff gegen die Grasshoppers im vergangenen Frühling Adieu. Nach über 100 NLA-Partien und 80 Skorerpunkten legte Jordan den Unihockeystock beiseite.

Aber nicht für lange. Dank UHL-Spieler Louis Pfau kam der Kontakt zu Limmattal zu Stande. «Damals in St.Gallen wohnte ich mit Louis in einer Studenten-WG. Wir blieben immer in Kontakt. Tja, und jetzt bin ich hier bei Unihockey Limmattal.» Zwei Trainings wöchentlich plus Spiele, das liege drin.

Sieben haben schon mal in der Nationalliga A gespielt

Nicolas Jordan ist beileibe nicht der einzige ehemalige NLA-Akteur, der für Unihockey Limmattal zum Stock greift. Von den Spielern des aktuellen 1.-Liga-Kaders haben folgende weitere Akteure früher in der höchsten Liga des Landes gespielt: Louis Pfau (Waldkirch-St.Gallen), Valentin Ladner (GC), Andris Ladner und Alex Hess (beide GC, Kloten-Bülach Jets), Dominic Gabriel (GC) sowie Steven Fiechter (GC, Zug United). Fiechter gewann 2020 mit Zug den Cupfinal und ist – Corona sei Dank – immer noch amtierender Cupsieger.

