Unihockey Start in den Playoff-Halbfinal: Limmattal beginnt in Bülach Nach dem spektakulären Einzug in den Playoff-Halbfinal gegen Bassersdorf-Nürensdorf geht es für die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner am Freitagabend bereits weiter. Ruedi Burkart 17.02.2022, 14.26 Uhr

Der Blick geht Richtung Playoff-Final: Doch erst müssen sich Valentin Ladner (am Ball) und seine Limmattaler Sportsfreunde gegen Bülach durchsetzen. Alexander Wagner

Im Auswärtsspiel gegen Qualifikationssieger Bülach (20 Uhr, Sporthalle Hirslen) wollen Captain Andris Ladner und Co. gleich mal mit einem Sieg vorlegen und dann am Sonntagabend im Heimauftritt ins Final einziehen. Ladner sagt:

«Wir freuen uns extrem auf das Spiel in Bülach. Viele Spieler in beiden Teams kennen sich seit vielen Jahren.»

Er selbst hat beispielsweise mit Bülachs Leistungsträger Marco Hottinger seinerzeit in der Nationalliga A bei den Kloten-Dietlikon Jets zusammengespielt. Die Zuversicht der Limmattaler wird auch nicht getrübt durch die Tatsache, dass Bülach in der Qualifikation mit 5:4 in Urdorf gewonnen hatte oder dass die Unterländer ihren Viertelfinal locker in zwei Spielen mit einem Torverhältnis von 18:3 gegen die Glattal Falcons für sich entschieden.