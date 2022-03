Unihockey Spannung und Emotionen pur: Das Spektakel geht in Runde 3 Nach zwei hochspannenden Partien steht der Playoff-Final in der 1. Liga zwischen Unihockey Limmattal und dem UHC Pfannenstiel Egg 1:1 unentschieden. Am Freitagabend geht’s um 20 Uhr im Zürcher Oberland weiter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.03.2022, 16.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Limmattals Ladner-Zwillinge in Aktion: Captain Andris Ladner (links) beobachtet seinen um drei Minuten älteren Bruder Valentin (rechts), in der Mitte Pfannenstiels 31-jähriges Urgestein Thiemo Scharfenberger. Rolf Gabriel

Andris Ladner hat in seiner Karriere als Unihockeyaner schon viel erlebt. Der 31-jährige Captain von Unihockey Limmattal spielt seit 2015 beim Urdorfer Klub, zuvor absolvierte der ehemalige GC-Junior 82 NLA-Partien für die Kloten-Bülach Jets. Wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuss. Auf die Frage, ob die Limmattaler nach dem Auswärtssieg in Spiel 1 mit der nicht zwingenden 3:5-Niederlage in der zweiten Begegnung 24 Stunden später die 2:0-Führung in der Serie fahrlässig vergeigt haben, sagt er:

«Ob das fahrlässig war? Nun, wir haben während 40 Minuten sehr gut gespielt und sind mit einer 3:1-Führung in die zweite Pause gegangen. Dann haben wir ein bisschen zu defensiv agiert. Und Pfannenstiel ist eine sehr gute Mannschaft, die haben das eiskalt ausgenützt.»

Aber so könne das in einer Finalserie eben gehen, wenn zwei absolute Spitzenteams gegeneinander antreten. «Da mag es nicht viel leiden und schon ist der Gegner im Vorteil.»

Bei ebendiesem Gegner, der seit 1999 unter der etwas holprigen Bezeichnung UHC Pfannenstiel Egg-Maur-Oetwil am See existiert und nach dem nahen Hügelzug Pfannenstiel benannt ist, hat Marc Werner die sportliche Leitung inne. Werner war schon zu NLB-Zeiten Coach bei «Pfanni» (der Verein stieg 2019 in die 1. Liga ab) und ist nach einem kurzen Abstecher zu A-Ligist Uster seit letzter Saison wieder an Bord. Er sagt: «Dass diese Serie so ausgeglichen ist, überrascht mich überhaupt nicht. Da treffen zwei super Teams aufeinander.»

Ein Spektakel zweier Teams ohne Druck

Die Tatsache, dass sein Team am vergangenen Sonntag Spiel 2 trotz eines 1:3 nach 40 Minuten noch drehen konnte, freue ihn vor allem für die Spieler. Werner:

«Ich war, ehrlich gesagt, ein wenig überrascht, dass Limmattal im dritten Drittel so passiv agierte. Das kam uns sehr entgegen.»

Entgegenkommt den Oberländern wie den Limmattalern, dass sie in dieser Finalserie ohne Druck aufspielen können. Einen Aufstieg in die NLB erwartet niemand. «Bei uns ist die Rückkehr in die NLB kein Thema. Wir haben eine coole Truppe beisammen und einen guten Drive», so Werner. «Den wollen wir ausnützen und so lange wie möglich die Saison verlängern.» Ähnlich tönt es aus Urdorf. «Wir geniessen jedes Spiel», sagt Captain Ladner, «und gehen in jede Partie, um zu gewinnen. Vom Aufstieg spricht bei uns niemand. Verlieren tun wir trotzdem gar nicht gerne, wir sind schliesslich Sportler.»

Somit wäre das geklärt. Die Fans können sich also auf eine spannungsgeladene dritte Finalpartie am späten Freitagabend am Fusse des Pfannenstiels freuen. Der Lohn für den Sieg: ein erster Matchball in Spiel 4 am Samstag, 19. März, um 17.30 Uhr in der Urdorfer Zentrumshalle. Die Serie im Modus Best-of-5 geht über maximal fünf Partien.

Playoff-Final, 1. Liga, Gruppe 2

Spiel 3, Freitag, 11. März: Pfannenstiel Egg – Unihockey Limmattal, 20 Uhr, Sporthalle Kirchwies, Egg bei Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen