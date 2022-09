Unihockey Sieg und Niederlage am Wochenende: Licht und Schatten bei den Limmattalern Die Unihockeyaner aus Urdorf sind mit zehn Punkten aus vier Meisterschaftspartien in die 1.-Liga-Saison gestartet. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominik Galsterer jubelt über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 5:3 im Samstagsspiel gegen Schüpbach. Der erst 19-jährige Limmattaler Stürmer erzielte bisher zwei Meisterschaftstore. Henry Muchenberger (24. September 2022)

8:6-Heimsieg in einem wilden Spiel gegen Schüpbach am Samstag, 5:6-Auswärtsniederlage nach Verlängerung tags darauf in Olten – dies die Wochenendresultate der Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner. Zehn Punkte resultierten aus den ersten vier Meisterschaftspartien. Limmattals Chefcoach Behar Spahjia zieht ein erstes Zwischenfazit und sagt:

«Ich bin mit den Jungs super zufrieden. Das ist meines Wissens der beste Start des Vereins in eine 1.-Liga-Meisterschaft aller Zeiten.»

Der Verlauf der Samstagspartie gegen bescheidene Emmentaler liess tief blicken in die Funktionsweise der Mannschaft. Spielt die mit ehemaligen NLA-Akteuren gespickte Truppe konzentriert und mit Drive, kommt jeder Gegner ins Trudeln. So wie in der Startphase, als Limmattal nach 7 Minuten und 20 Sekunden bereits mit 4:0 (!) in Führung lag. Halten aber Nonchalance und eine Spur Larifari Einzug, funktioniert das «System Spahjia» nicht mehr. «Wir hätten einfach mit Power weiterspielen sollen. Aber wir waren plötzlich zu ballverliebt», meinte Limmattal-Captain Andris Ladner nach Spielschluss.

Dass Unihockey ein Spektakelsport ist, zeigt in dieser Szene Limmattal-Captain Andris Ladner (Mitte) gegen zwei Berner. Henry Muchenberger (24. September 2022)

Schüpbach schlug zurück, kam gegen fahrig auftretende Limmattaler bis zur 23. Minute auf 3:4 heran. Erst der Treffer des von den U21-Junioren ins Förderkader der 1. Mannschaft berufenen 19-jährigen Dominik Galsterer zum 5:3 bei Spielhälfte brachte zumindest ein wenig Ruhe in die Reihen der Gastgeber.

Kaum zu halten: Limmattals Marco Ramseyer (dunkles Dress) entwischt drei Bernern. Henry Muchenberger (24. September 2022)

In einem turbulenten dritten Abschnitt hielten Ladner und Co. den Gegner auf Distanz. Auch dank starker Paraden von Goalie Dominic Gabriel kam Schüpbach resultatmässig nicht mehr heran. Gegen Ende zeigten die Limmattaler noch einmal, wie sie Powerhockey definieren. Drei Minuten vor dem Abpfiff lancierten die Ladner-Zwillinge Andris und Valentin einen herrlichen Tempogegenstoss und entschieden mit dem Treffer zum 8:5 die Partie endgültig. Dass Schüpbach nur 33 Sekunden später das letzte Tor des Abends zum Schlussstand von 8:6 erzielen konnte, passte gut ins Gesamtbild.

Eine 5:1-Führung reicht in Olten nicht für den Sieg

Keine 24 Stunden nach dem Schüpbach-Spiel mussten die Limmattaler in der vierten Meisterschaftsrunde erneut ran. Gegen Olten Zofingen vergeigten sie einen 5:1-Vorsprung und verloren mit 5:6 nach Verlängerung. Dies auch, weil die Schiedsrichter mit diskutablen Entscheiden den Spielverlauf massgeblich beeinflusst haben.

Am Samstag jubelten die Limmattaler über einen Heimsieg, tags darauf gab es eine ärgerliche Niederlage in Olten. Henry Muchenberger (24. September 2022)

Die nächsten beiden Aufgaben dürften für die Limmattaler keine allzu grossen Probleme darstellen, beide Male spielen sie gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Am kommenden Sonntagabend daheim gegen Aarau (17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf) und am Samstag, 8. Oktober, in Oberägeri gegen die Zuger Highlands.

Limmattal ‒ Schüpbach 8:6 (4:1, 2:3, 2:2)

Zentrumshalle Urdorf. ‒ 82 Zuschauer. ‒ SR: Fabian Biland/Simon Biland. Tore: 1. (0:52) Peraro (Schnoz) 1:0. 3. V. Ladner (Nater) 2:0. 6. Peraro (A. Ladner/Strafe Wüthrich) 3:0. 8. Wenk (Hasenböhler) 4:0. 16. Sterchi (Strafe Pfau) 4:1. 22. Kohler 4:2. 23. Sterchi (Grossenbacher) 4:3. 31. Galsterer (Ingold) 5:3. 36. Wenk (Peraro/Strafe Wüthrich) 6:3. 37. Grossenbacher (Hofer/Strafe Galsterer) 6:4. 45. Schnoz (Küng) 7:4. 49. Grossenbacher (Stettler/Strafe Schnoz) 7:5. 58. (57:08) A. Ladner (V. Ladner) 8:5. 58. (57:41) Rüegsegger (Steffen) 8:6.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Limmattal. ‒ 2-mal 2 Minuten gegen Schüpbach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen