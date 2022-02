Unihockey Sieg in der Penalty-Lotterie: Limmattal duselt sich in Halbfinal Die 1.-Liga-Unihockeyaner werfen Bassersdorf-Nürensdorf aus dem Playoff. Nach einer 6:9-Niederlage am Samstag gewinnen die Limmattaler das dritte und entscheidende Spiel am Sonntag mit 6:5 nach Penaltyschiessen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.02.2022, 23.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das ist grad noch mal gut gegangen. Die Spieler von Unihockey Limmattal dürfen sich freuen, sie stehen erstmals seit 2018 wieder im Playoff-Halbfinal. Ruedi Burkart

Sie haben es doch noch geschafft. Nach einem turbulenten Wochenende feierten die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner am späten Sonntagabend vor begeistertem Heimpublikum gegen Bassersdorf-Nürensdorf den Einzug in den Playoff-Halbfinal. Nach der 6:9-Auswärtsniederlage vom Samstag gewannen die Limmattaler gestern Spiel Nummer drei mit 6:5 im Penaltyschiessen.

Nötig gewesen wäre die Dramatik nicht. Im ersten Drittel legte Limmattal dank Treffern von Hasenböhler (9.), Fiechter (12.), Jordan (14.) und Andris Ladner (18.) vier Tore vor und ging mit einem 4:0-Vorsprung in die erste Drittelpause. Doch nach 40 Minuten konnte die ganze Sache wieder von vorne beginnen, die Gäste aus dem Unterland glichen die Partie zum 5:5 aus. Weil im dritten Abschnitt sowie in der zehnminütigen Verlängerung keine Treffer mehr fielen, musste die Penalty-Lotterie entscheiden.

Und dort hatten die Limmattaler die besseren Nerven. Allen voran Teamcaptain Andris Ladner, der seine beiden Versuche verwertete. Und weil der achte und letzte Versuch der Bassersdorfer das Ziel nicht erreichte, stieg die Partie in der Urdorfer Zentrumshalle doch noch.

Schon tags zuvor hätte die Serie zu Ende sein können

24 Stunden zuvor hatten es die Limmattaler in den eigenen Händen, die Serie vorzeitig zu entscheiden. Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der Hatzenbühlhalle zu Nürensdorf – 250 Zuschauer machten 60 Minuten lang Lärm – gingen sie bereits in der vierten Minute dank eines sehenswerten Treffers in Führung: Valentin Ladner passte auf Nicolas Jordan, dieser leitete den Ball quer vors Tor weiter zu Andris Ladner – 1:0. Der ganze Konter dauerte keine zwei Sekunden. Limmattal drückte in der Folge weiter, Jordan scheiterte mit seinem Abschluss (7.), dann setzte Lars Bliggenstorfer den Ball ans Aussennetz (9.). «Wir hatten im ersten Drittel 15 Abschlüsse, Bassersdorf gerade mal deren sechs», meinte UHL-Chefcoach Spahija nach Spielschluss.

Die ganze Überlegenheit nützte den Limmattalern herzlich wenig, nach 20 Minuten lagen die Gastgeber mit 3:2 in Führung. In der Folge entwickelte sich ein regelrechter Abnützungskampf, bis weit in den dritten Spielabschnitt konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Als Bliggenstorfer mit seinem dritten Tor des Abends nach 53 Minuten zum 6:6 ausgleichen konnte, keimte auf Limmattaler Seite die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Serie erneut auf. Doch dann erzielte Bassersdorfs Schweizer einen Treffer aus schier «unmöglichem», weil sehr spitzem Winkel zum 7:6.

«Danach mussten wir alles riskieren», so Spahija. Er beorderte Goalie Dürler aus dem Kasten, brachte einen sechsten Feldspieler – und Bassersdorf-Nürensdorf traf noch zweimal ins verwaiste Gehäuse zum Schlussresultat von 9:6.

Mit dem Gesamtskore von 2:1 Siegen hat sich Unihockey Limmattal erstmals seit 2018 wieder für den 1.-Liga-Playoff-Halbfinal qualifiziert. Dort wird es das Team von Behar Spahija voraussichtlich mit Gruppensieger Bülach Floorball zu tun bekommen.

Telegramm Bassersdorf-Nürensdorf – Limmattal 9:6 (3:2, 2:2, 4:2) Hatzenbühl, Nürensdorf. – 253 Zuschauer. – SR: Siegenthaler, Rickenbacher. – Tore: 4. A. Ladner (Jordan) 0:1. 9. Rhyner (Rothmund) 1:1. 10. Peraro (Hasenböhler) 1:2. 10. Blumer (Weder) 2:2. 14. Schaffner (Ehrensperger) 3:2. 29. Bertschi (Fenaroli) 4:2. 29. Bliggenstorfer (Zwirner) 4:3. 37. Bliggenstorfer (Zwirner) 4:4. 37. Bühlmann (Rothmund) 5:4. 43. Jordan (V. Ladner) 5:5. 52. Blumer (Mächler) 6:5. 53. Bliggenstorfer (Peraro) 6:6. 55. Schweizer (Rhyner) 7:6. 59. Ehrensperger (Limmattal ohne Goalie) 8:6. 60. Schweizer (Simmler/Limmattal ohne Goalie) 9:6.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Bassersdorf-Nürensdorf. – Keine Strafe gegen Limmattal.

Bemerkung: Limmattal von 57:40 bis 59:20 ohne Goalie.

Telegramm Limmattal – Bassersdorf-Nürensdorf 6:5 (4:0, 1:5, 0:0, 0:0) nach Pen. Zentrumshalle, Urdorf. – 218 Zuschauer. – SR: Röthlisberger, Nöthlich. – Tore: 9. Hasenböhler (Pliska) 1:0. 13. Fiechter (Geiser) 2:0. 14. Jordan (V. Ladner) 3:0. 18. A. Ladner (V. Ladner) 4:0. 22. Schaffner 4:1. 27. Bertschi 4:2. 30. Mächler 4:3. 32. Peraro (Bliggenstorfer) 5:3. 33. Weder 5:4. 36. Fenaroli 5:5. – Penaltyschiessen: Ramseyer trifft. Weder trifft. Jordan verschiesst. Schaffner trifft. A. Ladner trifft. Mächler trifft. Fiechter trifft. Bühlmann verschiesst. V. Ladner verschiesst. Blumer verschiesst. Ramseyer verschiesst. Weder verschiesst. Fiechter verschiesst. Mächler verschiesst. A. Ladner trifft. Schaffner verschiesst.

Strafen: keine.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen