Unihockey Siebter Sieg im achten Spiel: Wer soll die Limmattaler stoppen? Nach dem Wechsel von der «Zürcher» 1.-Liga-Gruppe in jene mit Aargauer, Berner und Zentralschweizer Teams spielen Limmattals Unihockeyaner erfolgreicher denn je. Sie führen nach acht Runden weiterhin die Tabelle an. 16.10.2022, 21.11 Uhr

Die Limmattaler jubelten auch nach dem Auswärtsspiel gegen Baden-Birmenstorf. Henry Muchenberger (25. September 2022)

Am späten Sonntagabend war es amtlich: Die 1.-Liga-Unihockeyaner aus Urdorf haben es wieder getan. Sie haben der Konkurrenz erneut gezeigt, wo der Hammer hängt. Haben einmal mehr ihre Klasse bewiesen und gewonnen. Bemerkenswert: Der 7:6-Auswärtserfolg nach Verlängerung gegen Baden-Birmensdorf war der siebte Sieg im achten Spiel der Qualifikation. Damit führt das Team von Chefcoach Behar Spahjia die Rangliste weiterhin an, die Gegnerschaft liegt aktuell drei und mehr Punkte zurück. Unnötig zu erwähnen, dass das Erreichen der Playoffs – dazu braucht es nach den 22 Partien der regulären Saison mindestens Rang acht – kein Thema ist.

Dass der Beinahe-Aufsteiger des letzten Winters – out mit viel Pech erst im letzten Spiel gegen NLB-Klub Fribourg – auch in der neuen Meisterschaftskampagne mehr Spiele gewinnen als verlieren würde, war klar. Schliesslich blieb das mit ehemaligen NLA-Akteuren gespickte Team zusammen und wurde noch gezielt verstärkt. Dass es auch in der «anderen» Meisterschaftsgruppe dermassen gut laufen würde, das überrascht Limmattals Chef Spahjia überhaupt nicht:

«Sehen Sie, wir wissen, dass wir Unihockey spielen können. Und zwar nicht nur jene, die auf dem Feld stehen. Sondern auch die, die draussen sitzen. Unsere Bank ist Extraklasse. So können wir auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren.»

So wie beispielsweise in der Doppelrunde vom vorletzten Wochenende, als total sechs Akteure fehlten, darunter mit Valentin Ladner und Leandro Peraro zwei absolute Topspieler. Damals sprangen andere Akteure in die Bresche. Einer wie der 24-jährige Damian Pliska etwa, der nach dem 8:2 gegen Waldenburg als bester Spieler ausgezeichnet wurde. Spahija sagt: «Wir leben nicht nur von unseren Routiniers, die früher ganz oben gespielt haben. Es sind auch unsere eigenen Jungen, die viel zum Erfolg beitragen.»

Dominik Galsterer zum Beispiel. Der mit viel Talent gesegnete Junge mit Jahrgang 2003 spiele nicht nur Unihockey, so Spahjia, «er lebt diesen Sport jeden Tag.» Galsterer wie auch Joel Siegenthaler (2004) und Dominik Bär (2002) sammeln diese Saison ihre ersten Erfahrungen bei Erwachsenen, spielen gleichzeitig auch noch in der U21C der Limmattaler. Und sind auch dort auf Erfolgskurs: fünf Spiele, vier Siege, eine Tordifferenz von plus 19. Kurz und gut: Die Unihockeysaison hat zwar erst so richtig begonnen, auf weitere Limmattaler Erfolgsmeldungen darf man sich indes jetzt schon freuen.

Baden-Birmensdorf – Limmattal 6:7 nach Verlängerung

Go Easy Arena, Station Siggenthal. – 92 Zuschauer. – SR: Rüegger, Clémençon. – Tore: Tore: 1. (0:05) A. Ladner (V. Ladner) 0:1. 1. (0:58) de Vries 1:1. 24. Frei (Hasenböhler) 1:2. 33. Ingold 1:3. 40. Odermatt 2:3. 47. Wieland (Frei) 2:4. 56. Rothe 3:4. 57. Jordan (Pfau) 3:5. 57. Frei (Wieland) 3:6. 58. Odermatt 4:6. 60. (59:11) Odermatt 5:6. 60. (59:44) Kupper 6:6. 64. Jordan (Pfau) 6:7.

Strafen: 2 x 2 Minuten gegen Baden-Birmenstorf. 1 x 2 Minuten gegen Limmattal.

