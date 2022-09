Unihockey Saisonstart für Unihockey Limmattal: Mit Cupduell gegen NLA-Klub Rychenberg geht's los Die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner steigen mit zwei Heimspielen in die neue Saison. Am Samstag treten sie in der dritten Cuprunde gegen NLA-Spitzenteam Rychenberg Winterthur an, am Sonntag in der Meisterschaft gegen Schwarzenbach. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.09.2022, 15.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unihockey Limmattal, Saison 2022/23: Hinten (von links): Thomas Ingold, Moritz Wenk, Pascal Nater, Louis Pfau, Dario Küng, Julian Geiser, Dominik Bär, Alex Hess; Mitte (von links): Behar Spahija (Cheftrainer), Flavio Schneider, Joel Siegenthaler, Marco Ramseyer, Simon Frei, Dominik Galsterer, Livio Schnoz, Rahel Arnold (Physio); vorne (von links): Leandro Peraro, Nicolas Jordan, Simon Brandenberger, Andris Ladner, Dominic Gabriel, Fabian Massaro, Cedric Hasenböhler. Es fehlen: Michael Hunziker (Assistenzcoach), Valentin Ladner, Damian Pliska, Steven Fiechter, Yannick Zwirner, Michel Widmer. Bild: Rolf Gabriel

Die Erinnerungen an die vergangene 1.-Liga-Saison sind bei den Limmattaler Verantwortlichen noch frisch. Das Team qualifizierte sich mit einem vierten Rang in der wegen Corona verkürzten Qualifikation für die Playoffs, und dort startete der Verein aus Urdorf erst richtig durch. Zum Schluss forderten die Limmattaler dem taumelnden NLB-Klub Fribourg in den Aufstiegsspielen alles ab, lagen im fünften und entscheidenden Spiel bis vier Minuten vor Abpfiff sensationell auf NLB-Kurs und scheiterten denkbar knapp.

Alexander Hess (mit Schnauz) und seine Kollegen wollen auch künftig so ausgelassen jubeln wie hier in den Playoffs der vergangenen Saison. Bild: Ruedi Burkart (12. März 2022)

«Es war eine unglaubliche Saison», blickt Andris Ladner fünf Monate zurück. Der 32-jährige Teamcaptain – er wird die Truppe auch in der kommenden Meisterschaftskampagne aufs Feld führen – kann verstehen, dass die Fans nun ähnliche Taten erwarten wie im vergangenen Winter. Er sagt: «Ich weise aber darauf hin, dass wir jetzt in eine andere Meisterschaftsgruppe eingeteilt worden sind. Wir nehmen dies als coole Challenge an.» Ziel sei einmal mehr, unter die ersten acht der Meisterschaftsgruppe zu kommen und damit die Playoffs zu erreichen.

«Und dann wollen wir die Saison natürlich so lange wie möglich verlängern. Wir werden sehen, was drin liegt.»

Ähnlich äussert sich Behar Spahija. Der ehemalige NLA-Spieler geht am Wochenende zusammen mit Assistenztrainer Michael Hunziker in seine vierte Saison an der Bande von Unihockey Limmattal. Er sagt: «Die Umteilung in die Gruppe mit den Aargauer, Berner und Zentralschweizer Teams ist eine Herausforderung für uns, keine Frage. Wir erwarten im Vergleich zu letzter Saison körperlich intensivere Partien, die physische Verfassung wird mitentscheidend sein.» Auf der Vereinswebsite der Limmattaler liest sich das dann so:

«Wir werden uns auf eine andere Gangart der Gegner einstellen, die gerne als technisch weniger versiert, aber dafür umso ruppiger wahrgenommen wird.»

Im Kader haben sich während der Meisterschaftspause nur wenige Änderungen ergeben. Die wichtigsten: Von Double-Gewinner GC kam Moritz Wenk, 22, ins Team, aus Bülach der langjährige NLA-Spieler Thomas Ingold, 30. Die Abgänge seien damit mehr als wettgemacht worden, sagt Captain Andris Ladner: «Wir konnten die Qualität halten, sind aber dank der eigenen jungen Spieler in der Breite gewachsen.»

Kein Platz im Team für den Nati-Captain

Ein interessantes Detail am Rande: Lukas Chlebda, Captain der polnischen Nationalmannschaft, hätte gerne aus der Extraliga zu Limmattal gewechselt. Doch nun hat der 30-jährige Offensivakteur bei Pfannenstiel unterschrieben, einem der letztjährigen Gruppengegner. Warum holte man den routinierten Mann nicht nach Urdorf? «Er ist unbestrittenermassen kein schlechter Spieler, ein richtiger Knipser», erklärt Spahija, «aber wir wollen nicht mit einem älteren Ausländer einen Platz besetzen, den wir auch mit einem unserer talentierten Jungen besetzen können.»

Los geht die mit Spannung erwartete Saison am Samstagabend mit der Partie im Cup-Sechzehntelfinal gegen den letztjährigen Cupfinalisten Rychenberg Winterthur. Good News für die Zuschauer: Der Eintritt zu diesem Leckerbissen ist gratis. 23 Stunden später geht es – ebenfalls in Urdorf – gegen Black Creek Schwarzenbach um die ersten Punkte in der 1.-Liga-Meisterschaft.

Sieht die neue Saison als «coole Challenge»: Limmattal-Captain Andris Ladner (dunkles Dress). Bild: Henry Muchenberger (1. April 2022)

Zurück zu Andris Ladner. Dass er und sein Bruder Valentin letzte Saison ausgerechnet in den beiden entscheidenden Partien gegen Fribourg in den Ferien weilten, sorgte kurzzeitig für Irritationen bei den Fans und war Anlass zum einen oder anderen Gerücht. Mit den beiden Zwillingen an Bord hätte der erstmalige Aufstieg in die Nationalliga B geklappt, waren sich nicht wenige im Umfeld von Unihockey Limmattal sicher. Er habe auch solche Sachen gehört, sagt Andris Ladner mit einem Schmunzeln und kontert:

«Ich stelle hier noch einmal klar, dass wir diese Ferien wegen Corona zwei Jahre lang verschieben mussten. Es gab im Frühling schlicht kein anderes Datum als das zweite April-Wochenende. Das war der einzige Grund, weshalb wir abwesend waren.»

Ladner beteuert, diese Saison passiere nichts derartiges. Ferien gebe es frühestens Mitte April 2023. Dann sind die Aufstiegsspiele beendet.

3. Runde Schweizer Cup

Samstag, 10. September: Unihockey Limmattal – Rychenberg Winterthur (NLA), 18 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.



1.-Liga-Saisonstart

Sonntag, 11. September: Unihockey Limmattal – Black Creek Schwarzenbach, 17 Uhr, Zentrumshalle Urdorf.

Unihockey Limmattal, Saison 2022/23 Das Kader Cheftrainer: Behar Spahija (seit 2019)

Assistenztrainer: Michael Hunziker (seit 2019)

Physio: Rahel Arnold



Tor: Dominic Gabriel, Jahrgang 1994. Simon Brandenberger, 2000.



Verteidigung: Simon Frei, 2000. Alexander Hess, 1994. Pascal Nater, 1996. Louis Pfau, 1994. Damian Pliska, 1998. Yannick Zwirner, 1994. Moritz Wenk, 2000. Thomas Ingold, 1992. Flavio Schneider, 1995. Michel Widmer, 2000. Dominik Bär, 2002.



Angriff: Nicolas Jordan, 1995. Steven Fiechter, 1988. Julian Geiser, 1993. Cedric Hasenböhler, 1998. Andris Ladner, 1990. Valentin Ladner, 1990. Fabian Massaro, 1999. Leandro Peraro, 2000. Marco Ramseier, 1996. Livio Schnoz, 1996. Dominic Galsterer, 2003. Dario Küng, 1995. Joel Siegenthaler, 2004.



Zuzüge: Moritz Wenk (GC), Thomas Ingold (Bülach). Simon Brandenberger, Joel Siegenthaler, Dominic Galsterer, Dominik Bär (eigene U21).

Abgänge: Simon Dürler (Bülach), Christian Eugster (Albis Floorball), Lars Bliggenstorfer (Karrierenende), Pawel Heyne, Mirco Fiorina (beide 2. Mannschaft).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen