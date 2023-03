Unihockey Riesenjubel in Urdorf: Unihockey Limmattal spielt wieder um den NLB-Aufstieg Der Playoff-Final gegen Olten Zofingen ging am späten Sonntagabend zu Ende. Dank eines 4:2-Heimsiegs vor 310 euphorisierten Zuschauern gewannen die Limmattaler die Best-of-5-Serie glatt mit 3:0. Jetzt wartet B-Ligist Langenthal Aarwangen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.03.2023, 15.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie vor einem Jahr: Spieler und Fans feiern den Einzug in die NLB-Aufstiegsspiele. Bild: Rolf Gabriel

(12. März 2023)

Sie hatten es geahnt, die Fans der Limmattaler. Just nach dem Schlusspfiff entrollten sie auf der Zuschauertribüne ihr Plakat «3:0 Unihockey Limmattal». Währenddessen stellten sich ihre strahlenden Helden unten auf dem Spielfeld zum Gruppenfoto auf. Dass die Hausherren die ungemein ausgeglichene Finalserie gegen die Solothurner gleich auf dem schnellsten Weg zu ihren Gunsten entscheiden würden, das war am Sonntag lange Zeit nicht klar. Erst im dritten Spielabschnitt sorgten die Limmattaler für die Differenz.

Die Partie begann denkbar ungünstig. Im Anschluss an einen Freischlag der Solothurner stimmte in der Limmattaler Defensive die Ordnung für ein paar Sekunden nicht – und schon lagen die Gäste aus Olten in Führung: Kevin Frei traf nach 93 gespielten Sekunden zum 0:1. Die Reaktion der Limmattaler fiel heftig aus. Sie belagerten phasenweise das Tor von Olten Zofingen und zogen bei numerischem Gleichstand ein regelrechtes Powerplay auf.

Es brauchte einen Limmattal-Goalie in Topform: Dominic Gabriel klärt. Bild: Ruedi Burkart

(12. März 2023)

Allerdings scheiterten sie immer und immer wieder an Olten-Zofingen-Hexer Valentin Nov. Der 23-jährige Keeper, ausgebildet in der Nachwuchsabteilung von Rekordmeister Wiler-Ersigen, brachte die Limmattaler mit seinen Paraden zur schieren Verzweiflung. «Wir mussten hart arbeiten für unsere Treffer», resümierte Limmattal-Captain Andris Ladner nach Spielschluss.

Die beiden Torhüter zeigten starke Leistungen

Weil auch Limmattals Goalie Dominic Gabriel stets auf der Höhe seiner Aufgabe war, blieb die Partie offen. Mitte des zweiten Drittels durfte Limmattal während eineinhalb Minuten in doppelter Überzahl agieren, brachte indes nichts Zählbares zustande. Erst nach 35 Minuten und dem herrlich herausgespielten Ausgleich zum 1:1 – Ramseyer bediente mit einem idealen Pass von hinter dem Gehäuse Torschütze Ingold – konnte die ganze Sache wieder von vorne beginnen. Für Spannung im dritten Abschnitt war gesorgt. Würde Limmattal auf dem direkten Weg in die NLB-Aufstiegsspiele einziehen? Oder kann Olten Zofingen den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen und die Serie um mindestens ein Spiel verlängern?

Yannick Zwirner jubelt über seinen Empty Netter zum Schlussresultat von 4:2. Bild: Ruedi Burkart

(12. März 2023)

Die letzten zehn Spielminuten brachten die Entscheidung. Limmattals Chefcoach Behar Spahija änderte seine Linienzusammenstellung, brachte im nominell zweiten Sturm den lange Zeit verletzt gewesenen Yannick Zwirner für Simon Frei, dieser wechselte für Marco Ramseyer in die dritte Linie. Für die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte indes die erste Linie mit den Ladner-Zwillingen und Nicolas Jordan in der 50. Minute mit dem 2:1.

Ab und zu herrschte Klärungsbedarf: Hier unterhält sich Limmattals Simon Frei (stehend) mit Olten Zofingens Cyrill Suter. Bild: Ruedi Burkart

(12. März 2023)

Jetzt kämpften beide Teams mit offenem Visier. Und die Solothurner kamen tatsächlich noch einmal zurück, Sekunden nach einer vergebenen Grosschance von Jordan gab Olten Zofingens Marius Flury knapp drei Minuten vor dem Ende den Limmattaler Partyschreck und netzte zum 2:2 ein. Sollte es wieder eine Verlängerung geben wie im zweiten Spiel vor Wochenfrist? Mitnichten. Limmattals Moritz Wenk fasste sich eine Minute nach dem Ausgleich ein Herz und zirkelte den Ball millimetergenau zwischen Querstange des Gehäuses und der linken Schulter von Keeper Nov zum Game Winner ins Netz – 3:2 eine Minute und 54 Sekunden vor Schluss. Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Zwirner mit einem Empty Netter.

«Es ist einfach schön, schau dir die Fans an.» Limmattal-Captain Andris Ladner sog die Stimmung noch Minuten nach dem Schlusspfiff in sich auf. Dann weckte ihn sein Zwillingsbruder Valentin aus den Gedanken:

«Komm mit in die Garderobe. Jetzt müssen wir feiern.»

Weiter geht es für die Limmattaler nach einem spielfreien Wochenende am Samstag, 25. März, mit dem ersten Spiel in einer weiteren Best-of-5-Serie gegen den taumelnden B-Ligisten Langenthal Aarwangen. Als unterklassiger Klub haben die Limmattaler Heimrecht, angepfiffen wird die erste Partie in der Urdorfer Zentrumshalle um 18 Uhr. Setzen sich Ladners und Co. auch gegen die Oberaargauer durch, spielen sie künftig in der zweithöchsten Liga.

Unihockey Limmattal – Olten Zofingen 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Zentrumshalle, Urdorf. – 310 Zuschauer. – SR: Guggisberg/Lacher.

Tore: 2. Frei 0:1. 35. Ingold (Ramseyer) 1:1. 50. A. Ladner (Jordan) 2:1. 58. (57:10) Flury 2:2. 59. (58:06) Wenk (Massaro) 3:2. 60. (59:23) Zwirner (A. Ladner/ins leere Tor) 4:2.

Limmattal: Gabriel; Pfau, Hess; Pliska, Massaro; Ingold, Nater; Andris Ladner, Jordan, Valentin Ladner; Frei, Hasenböhler, Wenk; Ramseyer, Küng, Schneider; Zwirner, Schnoz, Widmer, Geiser, Bär, Brandenberger.

Strafen: 1 x 2 Minuten gegen Unihockey Limmattal. – 2 x 2 Minuten gegen Olten Zofingen.

Bemerkungen: Limmattal unter anderem ohne Peraro (verletzt). – 57. Timeout Olten Zofingen. – Olten Zofingen ab 58:06 ohne Torhüter. – Beide Torhüter als Best Players ausgezeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen