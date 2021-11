Unihockey Rang 4 nach 10 Runden: Die Limmattaler sind voll auf Playoff-Kurs Mit einem Auswärtsspiel beschliessen die 1.-Liga-Unihockeyaner am Samstag die Vorrunde. Der Chef ist mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.11.2021, 16.43 Uhr

Limmattals Cedric Hasenböhler (dunkler Dress) eilt der Konkurrenz aus Frauenfeld davon.

Alexander Wagner

Am vergangenen Wochenende zogen die Limmattaler wieder einmal ihre legendären schwachen zehn Minuten ein. Bei der 4:5-Niederlage gegen den noch ungeschlagenen Leader Bülach gerieten sie zwischen der fünften und 15. Minute vorentscheidend mit 0:4 in Rückstand. In dem wilden Spiel glichen sie zwar mit vier Toren ihrerseits innert gerade mal sechs Zeigerumdrehungen zum 4:4 aus.

Doch dann war die Reihe wieder an den Unterländern, Bülach erzielte das 4:5 aus Limmattaler Sicht nach 32 Minuten. Danach fiel kein einziger Treffer mehr. «Nach dem fünften Gegentor traten wir sehr dominant auf», blickt Limmattals Chefcoach Behar Spahija zurück, «meine Jungs zeigten eine super Leistung. Wir kamen zu Abschlüssen, wir machten das Spiel.» Aber eben, ein Treffer fiel bis zum Abpfiff nicht mehr. Anders als am Tag zuvor, als man den überforderten Tabellenletzten Frauenfeld mit einem 11:4 aus der heimischen Zen­trumshalle in Urdorf schoss.

Zehn Meisterschaftspartien haben die Limmattaler bisher absolviert, sieben davon gewonnen und drei verloren. Mit den total 20 Punkten liegen sie auf Rang vier und damit einigermassen sicher auf Playoff-Kurs. Nach den 22 Qualifikationspartien spielen die Klubs auf den Rängen eins bis acht beider 1.-Liga-Gruppen um den Gruppensieg, die beiden Playoff-Sieger duellieren sich mit den beiden schwächsten NLB-Teams um einen Platz in der zweithöchsten Liga.

Kann ein Aufstieg in die Nationalliga B ein realistisches Ziel für Unihockey Limmattal sein, Behar Spahija?

Limmattals Trainer Behar Spahija.

Alexander Wagner

«Schauen Sie, wir trainieren aktuell zweimal pro Woche. Dazu kommen die Partien am Wochenende. Manchmal ist es ein Spiel, manchmal eine Doppelrunde. So passt das für die Spieler.»

Wolle man seriös einen Aufstieg in Angriff nehmen, dann müsse man drei- oder viermal wöchentlich in der Halle stehen. Bei einem 1.-Liga-Team sei dies kaum machbar. Wer mehr trainieren wolle und ein gewisses Talent habe, der spiele weiter oben, so Spahija.

Ein bisschen Spass muss sein: der etwas andere Torjubel von Limmattal-Captain Andris Ladner.

Alexander Wagner

Nehmen wir als Beispiel den 21-jährigen Leandro Peraro. Der talentierte Offensivakteur hätte auf diese Saison bei den Grasshoppers in die NLA-Mannschaft wechseln können. «Aber er wollte den grossen Trainingsaufwand nicht auf sich nehmen», so Spahija. Also kehrte Peraro – der bei Limmattal bis zu der U16 spielte – zu seinem Stammverein nach Urdorf zurück. Oder Steven Fiechter. Der 33-jährige Stürmer ist immer noch aktueller Cupsieger (im Februar 2020 mit Zug United) und wollte seinen Trainingsumfang erheblich reduzieren. So trägt er nun das UHL-Trikot. Es gäbe noch weitere Beispiele wie Valentin Ladner, den 31-jährigen früheren Nationalspieler.

Die Zeit wird zeigen, wo für Limmattal das Limit liegt

Die Mischung bei UH Limmattal stimmt also. Was liegt diese Saison sportlich drin, Behar Spahija? «Das werden wir sehen. Wenn wir unsere schwachen Phasen eliminieren und die Dominanz in den Spielen noch vermehrt in Tore ummünzen können, dann kommt das sehr gut.» Zu weit nach vorne in die Zukunft will der Limmattaler Chefcoach nicht schauen, die Gegenwart zählt. Und die heisst: Auswärtsspiel am Samstagabend um 17.30 Uhr in Wangen bei Dübendorf gegen die Glattal Falcons. Die «Falken» liegen auf dem zweitletzten Rang, also ist ein hoher Limmattaler Sieg nicht mehr als Pflichterfüllung. «Halt, halt, die Rangliste täuscht», hebt Spahija den Warnfinger. Und weist darauf hin, dass er mit seinem Team die letzten beiden 1.-Liga-Meisterschaftspartien gegen die Glatttaler verloren hat.