Unihockey Limmattal gewinnt mit 5:3 nach 0:2-Rückstand

Unihockey Party Time statt Tristesse: Limmattal gewinnt mit 5:3 nach 0:2-Rückstand Mit einem verdienten Heimsieg lancieren die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner die NLB-Aufstiegsspiele gegen Langenthal Aarwangen. Bereits am Sonntag geht die Serie weiter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.03.2023, 23.20 Uhr

Die Namen der Gegner ändern, die Pose der Limmattaler bleibt gleich: Jubel nach dem Schlusspfiff. Henry Muchenberger (25. März 2023)

Die erfolgsverwöhnten Limmattaler erlebten am Samstagabend einen wahren Horrorstart. Gerade mal 11 Sekunden zeigte die Matchuhr an, als Langenthal Aarwangen, kurz ULA, das erste Mal jubeln konnte. Limmattal-Verteidiger Hess vertändelte den Ball, ULA-Captain Schlüchter erbte – 1:0 für die Oberaargauer. In der fünften Minute staunten Pliska und Massaro, wie der vor dem Tor freistehende Bucher gar nicht anders konnte, als das 0:2 zu erzielen. Zwei defensive Aussetzer, zwei Gegentore – Peng! «Wir wurden kalt erwischt», sagte Limmattals Chefcoach Behar Spahija nach Spielschluss.

In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen auf dem Spielfeld und liessen die Limmattaler Kombinationsmaschinerie nicht in Fahrt kommen. «Wir wissen, wie wir gegen sie spielen müssen», verriet ULA-Chefcoach Christoph Graf vor dem Anpfiff. Die geschockten Limmattaler brauchten ein paar Minuten, um einigermassen in die Gänge zu kommen. Gegen Ende des ersten Abschnitts erspielten sie sich die eine oder andere reelle Torchance, ULA-Keeper Niklaus liess sich indes nicht bezwingen.

Limmattals Doppeltorschütze Yannick Zwirner segelt über ULA-Goalie Michael Niklaus. Henry Muchenberger (25. März 2023)

Ab Spielmitte schöpften die Limmattal-Fans wieder Hoffnung. Ihre Lieblinge standen nun defensiv sicherer, liessen weniger Abschlüsse zu. Und sie setzten offensive Duftmarken. Wenk (31.), Ramseyer (32.) und Pfau (34.) sahen ihre Abschlüsse von Niklaus noch entscheidend abgelenkt. Weil steter Tropfen den Stein höhlt, war der nächste Versuch erfolgreich: Zwirner netzte nach einer weiteren Offensivaktion zum überfälligen 1:2 ein (35.). Sekunden später hatte Küng den Ausgleich auf dem Stock, aber der Ball prallte nach seinem Schuss vom Torgestänge zurück. Dann stand wieder einmal Limmattal-Goalie Gabriel im Fokus. Eineinhalb Minuten vor dem zweiten Pausenpfiff war er bei einem Tempogegenstoss hellwach und hielt mit seiner Aktion die Limmattaler im Spiel.

Dann begann der dritte Abschnitt – und damit die grosse Limmattaler Gala. Zuerst vergeigten sie noch vier Minuten Überzahlspiel ohne Treffer. Doch dann legte der Gastgeber, angetrieben von den lautstarken Fans auf den Rängen, so richtig los. Wenk auf Zwirner – 2:2 nach 49 Minuten. Andris Ladner auf Jordan – 3:2 nach 55 Minuten. 12 Sekunden später fiel das 4:2, als Wenk Zwirner ideal lancierte. Langenthals Penaltytreffer zum 4:3 knapp drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit machte niemanden mehr nervös, Hasenböhlers Empty Netter 20 Sekunden vor dem Abpfiff zum Schlussresultat von 5:3 war der Schlusspunkt hinter einen einmal mehr beeindruckenden Auftritt der Limmattaler Unihockeyaner.

Jubel, Trubel, Heiterkeit am Samstagabend in der Urdorfer Zentrumshalle. Henry Muchenberger (25. März 2023)

«Wir haben von unserem Trainerstaff das Winner-Gen eingeimpft erhalten. Wir können gar nicht anders als bis zur letzten Sekunde alles geben. Jetzt freuen wir uns auf die Fortsetzung dieser Serie», meinte Teamcaptain Andris Ladner nach Spielschluss mit einem Schmunzeln. «Wenn du in einem Spiel nur drei Tore machst, dann gewinnst du in den seltensten Fällen», war das nüchterne Fazit von ULA-Coach Graf.

Bemerkenswert: Der Sieg im ersten Finalspiel gegen Langenthal Aarwangen war Limmattals achter Sieg im achten Spiel nach Abschluss der regulären Saison. Weiter geht die Serie am Sonntagabend um 17 Uhr in Langenthal.

Limmattaler Youngsters haben geliefert

Einen spektakulären Start in die Aufstiegsspiele haben auch Limmattals U21C-Junioren hingelegt. Vor 120 Zuschauern gewannen sie am Samstag ihr Spiel 1 in der Best-of-5-Serie gegen Grünenmatt mit 8:7 nach Penaltyschiessen. Dabei bewiesen die jungen Limmattaler Nehmerqualitäten und steckten beispielsweise einen 3:6-Rückstand Mitte des dritten Spielabschnitts weg. In der 57. Minute glich Dominik Galsterer zum 7:7 aus, die Verlängerung überstand Limmattal trotz zweimaligem Unterzahlspiel infolge von Zweiminutenstrafen ohne Gegentreffer. In der Penalty-Lotterie schossen Cédric Besse und Dominik Bär Limmattal zum Sieg. Weiter geht die Serie am kommenden Samstag um 17 Uhr mit Spiel 2 in der Ortschaft Oberburg in der Nähe von Burgdorf.

Unihockey Limmattal – Langenthal Aarwangen 5:3 (0:2, 1:0, 4:1) Zentrumshalle, Urdorf. – 232 Zuschauer. – SR: Altorfer, Linder. Tore: 1. (0:11) Schlüchter (Mendrek) 0:1. 5. Bucher (Widmer) 0:2. 35. Zwirner (Massaro) 1:2. 49. Hasenböhler (Massaro) 2:2. 55. (54:08) Jordan (Ladner) 3:2. 55. (54:20) Zwirner (Wenk) 4:2. 58. Widmer (Penalty) 4:3. 60. Hasenböhler (Zwirner/Strafe Schärli/ins leere Tor) 5:3.

Strafen: 1 mal 2 Minuten gegen Unihockey Limmattal. 5 mal 2 Minuten gegen Unihockey Langenthal Aarwangen.

Limmattal: Gabriel; Pfau, Hess; Pliska, Massaro; Widmer, Nater; Andris Ladner, Jordan, Valentin Ladner; Zwirner, Hasenböhler, Wenk; Ramseyer, Küng, Frei; Schnoz, Schneider, Geiser, Bär, Brandenberger, Galsterer.

Bemerkungen: Limmattal unter anderem ohne Peraro (verletzt). – 20. Lattenschuss Schärli. – 36. Lattenschuss Küng. – 56. Timeout Langenthal Aarwangen. – Langenthal Aarwangen zwischen 55:58 und 57:04 sowie zwischen 57:41 und 59:40 bei Ballbesitz ohne Torhüter. – Best Players: Hasenböhler, Niklaus.

