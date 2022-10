Unihockey Nati-Trainer im Interview: «Moritz hat gezeigt, dass er wirklich keine Angst hat» Der 42-jährige Schwede David Jansson orchestriert seit 2015 das Schweizer Nationalteam. Im Gespräch mit dieser Zeitung äusserte er sich über die Gründe, den Dietiker GC-Verteidiger Moritz Mock ins 20-Mann-Kader aufzubieten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.14 Uhr

«Er hat die Chance genutzt.» Nati-Coach David Jansson über GC-Verteidiger Moritz Mock. Gian Ehrenzeller/Keystone (2. September 2022)

Sie haben den 22-jährigen Moritz Mock für die Weltmeisterschaft aufgeboten. Er ist vergleichsweise unerfahren, hat erst sechs Länderspiele in der A-Nationalmannschaft absolviert und noch nie an einer Weltmeisterschaft gespielt. Was hat für ihn gesprochen?

David Jansson: Lassen Sie mich rasch ausholen. Vor drei Jahren war es für mich durchaus möglich, dass Moritz Mock die Heim-Weltmeisterschaft 2022 bestreiten wird. Doch dann hatte er leider immer wieder Rückschläge wegen Verletzungen und machte deshalb nur wenige wichtige Partien. Aber jetzt ist er zum Glück fit. Und an der European Floorball Tour vor einem Monat in St.Gallen hat er eine sehr gute Bewerbung abgegeben.

Mock hat alle drei Partien gegen Finnland, Schweden und Tschechien durchgespielt.

Nicht nur durchgespielt. Er hat die Chance genutzt und sich mit drei sehr guten Vorstellungen für die WM empfehlen können. Nach diesem Turnier war für uns ziemlich klar, dass er ins WM-Kader gehört.

Seine Stärken?

Er bringt als Verteidiger viel Power in unser Spiel. Und Mut. Moritz hat gezeigt, dass er wirklich keine Angst hat.

Gehen Sie mit mir einig, dass Mock schon einige Länderspiele mehr absolviert hätte, wäre er nicht immer wieder verletzt gewesen?

Absolut. Das glaube ich auch.

Die Grasshoppers stellen mit sieben Akteuren mit Abstand am meisten Spieler aller Klubs an dieser WM im Schweizer Team, zudem ist GC-Coach Luan Misini Ihr Assistenztrainer. Ein interessanter Name im Kader ist neben Mock auch jener von Klubkollege Noel Seiler, ein Stürmer mit Jahrgang 2001. Wie sieht seine Rolle im Team aus?

Stand jetzt wird Noel eine wichtige Rolle haben, wie übrigens Moritz Mock auch. Aber das kann sich natürlich während der WM ändern. Er ist mutig, dynamisch. Wir werden sehen. Aber lassen Sie mich noch etwas anfügen …

Bitte.

Im Schweizer Unihockey gibt es mehrere Noel Seilers, also junge talentierte Spieler, die Rechtsausleger sind und sehr gute Perspektiven haben.

Wir stehen hier in der neuen Swiss-Life-Arena. An die Partien der Schweiz werden zwischen 8000 und 12000 Zuschauer kommen. Wie geht ein Spieler damit um, der im Liga-Alltag vor ein paar hundert Fans spielt? Wird da der Heimvorteil nicht gar zu einem Heimnachteil? Anders gefragt: Kann man eine solche Situation, vor so vielen erwartungsfrohen Zuschauern zu spielen, in der Vorbereitung überhaupt simulieren?

Eine gute Frage. Damit beschäftigen wir uns im Trainerteam immer wieder. Simulieren kann man eine solche Situation in der Vorbereitung natürlich nicht. Aber wir haben doch einige routinierte Spieler im Kader, die schon an verschiedenen Grossanlässen vor vielen Leuten gespielt haben.

Also keine zitternden Knie bei den Akteuren?

Nein. Sehen Sie, ich mag Spieler, die sich ein wenig überschätzen. Die können in meinen Augen auch ziemlich gut mit Druck von aussen umgehen.

Der nächste Termin steht Ende Oktober mit dem Pre-WM-Camp in Gstaad an.

Dort werden wir uns den letzten Schliff holen. Und eine Woche später mit Überzeugung in die WM starten.

