Unihockey Nach zwei Niederlagen innert 24 Stunden: Das Saisonende für Limmattal ist nahe Die 1.-Liga-Unihockeyaner liegen im NLB-Aufstiegs-Playoff gegen Fribourg mit 0:2 hinten. Am kommenden Sonntag könnte die Saison zu Ende sein. Ruedi Burkart 27.03.2022, 21.02 Uhr

Im Banne des löchrigen Balls: Limmattal-Goalie Simon Dürler, rechts seine Verteidiger Simon Frei und Damian Pliska. Bild: André Düsel

Die Helden aus Urdorf sind müde. Die lange 1.-Liga-Saison mit 18 Qualifikationsspielen und zehn 1.-Liga-Playoff-Partien hat ihre Spuren hinterlassen. Der Lack ist langsam, aber sicher ab. So muss denken, wer die beiden Resultate der beiden ersten Partien im NLB-Aufstiegs-Playoff gegen B-Ligist Fribourg studiert. 4:7-Niederlage am Samstag in Urdorf, 3:6 dann 24 Stunden später auswärts – eine klare Sache für den oberklassigen Gegner. Oder etwa doch nicht? Limmattals Chefcoach Behar Spahija sagt:

«Das sehe ich ein wenig anders. Wir sind absolut ebenbürtig. Technisch führen wir die feinere Klinge, athletisch hat Fribourg natürlich Vorteile, da sie dreimal wöchentlich trainieren, wir nur zweimal.»

Zudem sündigten die Limmattaler in beiden Partien im Abschluss. Das möge es auf einem solchen Niveau eben nicht leiden, so Spahija weiter.

Verlieren die Limmattaler auch das zweite Heimspiel am kommenden Sonntag, ist die aufregende Saison zu Ende. Gewinnen sie, verkürzen sie in der Best-of-five-Serie auf 1:2 und reisen am Samstag, 9. April, erneut an die Saane.

